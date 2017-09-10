Кто такие славяне по существу?

Фото 1. Славяне – духовные братья в Прави



Особенностью земного идеологизированного общества начала двадцать первого века являются попытки умышленной подмены светлых смысловых мировоззренческих установок на понятия противоположного смысла. Такой процесс не обошел стороной и такую важную область, как древние знания славян о вселенском мироздании, о Ирии и Творце-Свароге.



Под видом древнеславянского всё чаще и настойчивее преподносится замаскированная до неузнаваемости антиславянская идеология, антиславянские по смыслу понятия, тёмные окультные знания, опасные для светлых душой людей верящих в Светлый Ирий и Правь – славян.

Для наших предков быть славянином означало – жить в Прави, ведать Правь, славить Правь, любить общество светлых душой людей и законы Прави. Так как Правь, как высшая часть Светлого Ирия, и её закон, закон Творца-Сварога, опредиляли сущность славянина, его светлое мировоззрение и любящее естество.



Ибо только такой праведный человек, чистый и светлый душой, глубоко принявший и почитавший иерархию Прави, систему её духовных ценностей, мог называться славянином.



Отсюда, славянство – это общность светлодуших людей, познавших и принявших знания Прави (прошедших просветление), обрядово посвящённых в славяне. Они братство тех, кто способен жить в Прави, ведать Правь, славит её, единение православных.



Фото 2. Славянские обряды светлы и переполнены любовью к человеку светлодушему



Древнее посвящение в славяне носило торжественный характер и осуществлялось Старотцами-Рахманами и волхвами в дни великих праздников (свят), на больших духовных действах, проходивших на Святовидовых (Световитовых) полях около центральных святилищ, в регионах размещения Рахмано-волхвовских центров.



Посвящяемый клялся быть верным Прави, чтить и помнить великих Предков, души которых взирают на славян из Светлого Ирия — Славы (Славь Яня), Поряня (Пор Яня), Оря (Ори Яня), Даждьбата, Ясуня и других.



Будущий славянин брал обет: до конца дней своих беречь светлость души, духовную связь со Светлым Ирием, с высшим духовным сомном Богов-Предков, во главе с Творцом-Сварогом, со своим духовным родом. Он одевал особый освящённый духовниками оберег, который носил на груди и с которым никогда не раставался.



Так являлся миру славянин, хранитель и носитель знаний Прави, живущий по них и несущий такие другим. Как правило, такой носитель являлся представителем светлодуших народов, явленных на Земле, и мог иметь различный цвет кожи, волос, глаз, но отличался умением и желанием любить Творца и чтить Правь.



Фото 3. Славянский оберег-сварга выполненный по карпатским аналогам



В те древние времена не верить в Правь, означало только одно – нежелание быть славянином, неспособность братского сосуществования со светлыми людьми в славянской общине, зависимость от оккультности.



Не прошедших посвящение в славяне (в православные), не допускали в славянский круг. К ним относились как не способным беречь светлость души. Их не допускали жить в селениях славян, с ними общались очень осторожно, храня душевное спокойствие, избегая возможных тёмных влияний и оккультных атак (как правило отступники были подвержены влиянию чёрной магии).



В следствии высокого духовного уровня, знаний Прави и жизни в Прави, у просветляемых знанием возникало состояние видения духовных качеств окружающих, определения тёмного в тонких телах таких (существ антимира).



Ныне такая способность духовного видения у большинства потомков славян развита очень слабо. Ибо с исчезновением Старотцов-Рахманов и просветительской, рахмано-волхвовской системы, в конце 18 – начале 19 века, школа древнего славянского просветления перестала существовать.



Фото 4. Славянский мир и его окружение в конце 9 в. н. э. (карта ИЦ "Ровно-Суренж")



Высокие духовные знания потеряли своих носителей, а их влияние на жизнь, когда-то славянских народов, сохранилось лиш в форме далёких славянских традиций, и, главным образом, в серце славянского мира – Волыно-Карпатском регионе (Славянская археология и тайны великой духовной общности).



Не взирая на все попытки современной науки расшифровать древние славянские знания, это сделать так и не удалось. И этому несколько причин.



Главная среди них — отсутствие знаний о Светлом Ирии, знаний Прави, знаний иерархии духовного мира — вселенской управляющей системы Вселенной во главе с Творцом.



Второй причиной является — узко материалистический подход к пониманию Вселенной и значения духовной жизни в ней, что не даёт науке и двадцатой доли знаний о устройстве Вселенной и мироздания в целом.



Третьей причиной есть — узость знаний о человеке, и его духовной составляющей, о способностях и свойствах души человека. Такие знания исходят в основном от школ восточных религий, но в изменённом и резко упрощённом виде.



Фото 5. Славянские Старотцы-Рахманы досконально знали устройство тонкого тела человека и владели методами борьбы с недухами



И хотя в восточной медицине до сих пор применяются методы влияния на тонкое тело человека, на энергетику его центров, возможности лечения не составляют и десятой доли того, что умели славянские Старотцы-Рахманы в борьбе с недухами (недугами).



Славянские духовники хорошо знали — постепенное духовное падение людей, отвергавших жизнь по правилах Прави, приводило их к значительному ослаблению души. Они становились «очреми» — землянами с очёрненной душой.



Дальнейшее падение таких подводило их к состоянию «черноголовости» или к полной утрате в тонком теле высшей его чакры, что останавливало процесс духовного кормления индивида высшими светлыми силами Светлого Ирия и Творца.



Дальнейшее опускание «черноголового» приводило падшего в состояние «нелюдя», где место умирающей души занимали существа антимира, включавшие процесс духовного вампирирования (краж энергии) от тонких тел родни, соседей, знакомых, всего окружения.



Энергетика тонкого тела "нелюдя" становилась полностью зависимой от "умелого" его паразитирования методом преодоления воли (полевой защиты) жертвы эммоциональным всплеском. Осознанные или не осознанные магические и оккультные действия через различные ритуалы, аргесивные, хитрые, лукавые способы поведения, становились способом существования падшего.



Фото 6. Злость, эгоизм, отсутствие светлого мировоззрения разрушают душу человека



Все славяне прошлого хорошо понимали ценность светлой души и её значение для последующих реинкарнаций (пакибытия). Поэтому обращались к Старотцам-Рахманам и волхвам, как духовным врачам-целителям способным помочь в борьбе с недухами: порчами, зглазами, приворотами и иными проявлениями агресивной оккультности и магии.



Естественно, целительство славянских духовников, Старотцов-Рахманов и волхвов, вызывало жёсткое противодействие адептов антимира. Ибо проводимое ими просветление окружающих народов препятствовало расширению паразитичности антимира, ликвидировало основу существования такого.



Война носителей тёмных идеологий со Старотцовско-Рахманской системой привели к ослаблению такой системы и её уничтожению на пространствах Европы к концу 18 — началу 19 века.



Последним бастионом обороны стал Волыно-Карпатский регион, где в 19 веке упокоились последние славянские духовные учителя — Старотцы-Рахманы и волхвы. С этого времени понятие православия, как жизни в Прави, ведания Прави, славления Прави, переставало восприниматься механизмом просветления и славянизации.



Вместо этого миру был выставлен псевдославянизм – лукавая и чёрная подделка, сурагат из понятий антимира, одинского и яховского величия, вседозволенности и агрессивного всевластия, возносящая оккультность и магию на пьедестал мировой политики в форме сталинского тоталитаризма и всевозможных форм фашизма ( Арии – высшие духовные отцы славян ).



Набирает силы процесс подмены понятия всего славянского псевдославянским — примитивным и племенным, не имеющим отношения к славянам. Из славян умышленно лепят эдаких родственников готов, викингов, варягов (яхов) — носителей тёмного одинизма.



Славянству приписывают черты свойственные им — авторитарность, тягу к материальным благам, злобность и оккультность, поклонение чёрным богам, примитивную ритуальность и воинственность, агрессивность и продажность.



Фото 7. Какое отношение это имеет к славянам, славянскому мировоззрению и духовности?



Потомках славян, в пределах различных империй, в течении 19-20 веков вбивают в голову, что именно эти черты и есть древние славянские ценности! В школах и университетах, в прессе и на телевидении превозносятся те князя и бояре, кто предал славянскую веру и мировоззрение, кто стал предателями славянского способа жизни, кто стал носителями авторитарноности, жестокости, враждебности, кровожадности, подлости, корыстолюбия (как Рюриковичи со времён Ольги и Владимира).



Но особый толчок псевдославянизм получил в начале двадцать первого века.



Идеологические химеры византизма, одинизма, яхветизма, египетской и азийской чёрной магии, сатанизма, оккультных учений германцев и хазар, практики тайных орденских лож, поклонники псевдославянизма стали откровенно наряжать в славянские одежды и называть "мировоззрением" славян.



Из средств информации, книг, интернета, с экранов телевизоров хлынули потоки откровенной лжи и неправды, представляющих врагов славянского мировоззрения некими благодеятелями и истинными славянскими отцами прошлого.



Враги славян (внешние и внутренние) предстали в романтических образах победоносных и горделивых магов-заваевателей, убивающих врагов, собственно славян, не принимавших чёрного "величия" кровавых мессий!



Фото 8. Ныне чёрные ведьмаки открыто выдают себя за «славянских волхвов»



Всё более настойчиво псевдославянисты лепят "образы" древнего славянина с фигур тёмных и бездушных, не имеющих отношения к светлым славянским предкам.



Славянина они представляют как некого оголтелого воителя (подобно скифу или гунну), охваченого страстью мнимого величия (подобно византийцу или варягу), как бравого носителя магии и оккультизма (подобно готу или викингу), способного лукаво обвести вокруг пальца любого простодушного (подобно хазарину или яху).



Укреплению псевдославянизма помагает и массовое проникновение в средства массовой информации материалов о магических знаках приводящих человека к контакту с антимиром (скандинавских, одинских, яховских рун), а также описаний ритуалов выполняемых такими, для неосознанного вызова тёмных духов из подвалов антимира.



Кроме того, такие скандинавские, одинские и, особенно, яховские руны, псевдославянисты стараются называть славянскими, усугубляя положение тех, кто искренне ищет славянские корни и увлекается различными знаками, принимая их за светлые.



Фото 9. Разве такими злобными и бездушными могли быть славянские предки?



Псевдославянизм лживо говорит и о, будто бы, повальном увлечении древних славян роскошью, золотом (как благодати), о желании элиты славян властвовать над своими народами любой ценой, что полностью не соответствует славянскому мировоззрению и системе устройства славянского общества времён бусовых, времён трояновых (управления обществом Троянью).



Распознать такую клевету способен не каждый, а лиш те немногие, кто знаком с «Велесовой книгой» (древним текстом Старотцов-Рахманов), духовной культурой славян и истинными славянскими традициями.



Но кто же есть указанными псевдославянистами? Кто заинтересован в искажённом трактовании славянского прошлого, в очернении и подмене славянского мировоззрения?



В первую очередь такими есть те, кто веками боролся с Правью, Старотцовско-Рахманской и волхвовской системой, кто желал использовать потомков славян, как средство и материал в борьбе за мировое господство.



Ныне псевдославянистами есть те, кто принимает и множит ложь о славянах, кто под видом славянского миропонимания распостраняет тёмные идеологии византизма, одинизма, яхветизма, египетской тьмы, в опредилённых политических целях.



Для таких очень важно то, чтобы славянские потомки окончательно утратили историю своих Предков, историю великих духовных учителей Прави, Старотцов-Рахманов и волхвов, чтобы они стали примитивными носителями зла, воинственности, кровожадности и стремились к переделу мира в угоду самих псевдославянистов.



Фото 10. Передел мира – цель тёмных сил



Утратившие духовность славянские потомки, по умыслу псевдославянистов, должны стать зеркальным подобием тех, кто ранее убивал славян, завоёвывал славянские земли, уничтожал славянские святилища и храмы, совершал кровавые и магические ритуалы.



Они, эти потомки, уже как обездушенные рабы антимира, должны искренне верить, что совершаемое ими является верным способом служению идее некого земного величия — цели носителей псевдославянизма.



Но такая маскировка — лиш лукавым приёмом тайной войны со всем славянским, с потомками славян, с теми из них, кто бережет древние и истинно славянские традиции. Такая маскировка — способ борьбы антимира с Творцом-Сварогом и его детьми на земле, светлодушими людьми, готовыми познать и любить Правь.



И если сбросить яркие одежды с той обманки, которую формирует псевдославяниз, то внутри вы не найдёте ничего, кроме одинской и скандинавской магии, египетского и аккадского оккультизма, яховской и варяжской ритуальности, иных тёмных учений, формирующих вязкий и чёрный антиславянский яд.



Фото 11. Славяне не носили наколок, псевдославяне – носят (наколка с названием «Перун»)



Жизнь созданная Творцом во Вселененной – прекрасна и многогранна. Она даётся человеку для счастья и духовного развития.



Для светлых душой людей — она возможность постоянного духовного усовершенствования, которое требует многократных явлений в этот мир. А закон Прави — закон для светлых людей, стремящихся к пакибытию (реинкарнации и развитию светлой души).



Славяне знали, диво пакибытия – это и есть та вечная жизнь, о которой должен думать светлой души человек и к которой должен стремиться!



Для осуществления этого человек должен любить Творца и учить этому своих детей и внуков. Как и учить их хранить знание Прави для их потомков, для последующих поколений, где возможно собственное новое явление в мир.



Фото 12. Творец радуется истинному людскому счастью!



Но заслужить пакибытие возможно лишь живя в Прави, ведая Правь, славя Правь, служа Творцу и Светлому Ирию, отвергая коварство псевдославянизма, черноту и хищность оккультности и магии.



Так учили великие Отцы прошлого, великие арии, славянские Старотцы-Рахманы прошлого.



За это им низкий поклон!



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По материалам сайта

https://sviatoiar.livejournal.com/623.html

Источник: slavyanskaya-kultura.ru