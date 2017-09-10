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Историческое беспамятство: страны Балтии просят не называть их «бывшими советскими республиками»

07:00. 10 сентября 2017 Просмотров - 275 Один комментарий Опубликовал:
Историческое беспамятство: страны Балтии просят не называть их «бывшими советскими республиками» | Русская весна

Послы Литвы, Латвии и Эстонии попросили не называть страны Прибалтики «бывшими советскими республиками». Представители прибалтийских государств в Париже обратились к главному редактору французской газеты Le Monde Люку Броннеру. Дипломаты заявили, что их страны не вступали в Советский Союз добровольно. Ранее соседи уже обвиняли СССР в «оккупации» и пытались взыскать с России компенсацию.

Страны Прибалтики попросили не называть их «бывшими советскими республиками». Об этом пишет Sputnik Эстония.

Сообщается, что послы Латвии, Литвы и Эстонии направили соответствующее письмо главному редактору французской газеты Le Monde Люку Броннеру. Иментс Лиегис, Далюс Чекуолис и Алар Стрейманн в обращении к главному редактору заявили, что в 1940 году их страны вступили в СССР не добровольно.

Дипломаты подчеркнули, что балтийские государства не были созданы с нуля после развала Советского Союза, а восстановили независимость и декларировали преемственность.

Ранее подобное обращение послы направили в адрес немецких СМИ. В январе дипломаты возмутились рубрикой новостного сайта Zeit Online под названием «Наследие Советского Союза».

Послы считают, что все три страны оказались в СССР не по собственной воле, а большинство государств Запада никогда не признавали оккупацию стран Балтии осуществлённой.

Страны Балтии заявляют, что СССР оккупировал их в период с 1940 по 1991 год. В ноябре 2015 года министры юстиции стран Балтии подписали меморандум о сотрудничестве. Он подразумевает координацию деятельности по взысканию с России «ущерба за советскую оккупацию».

В России неоднократно выступали с критикой разговоров об «оккупации» со стороны СССР. Посол России в Вильнюсе Александр Удальцов называл заявления о компенсации ущерба, якобы причинённого Литве, неправомерными и абсурдными.

Участники школьного ансамбля песни и танца в национальных костюмах народов Прибалтики, 1976 год РИА Новости

Такой же позиции придерживаются и в Совфеде. Поступок послов прибалтийских стран прокомментировал председатель комитета по международным делам Андрей Климов.

«Это такая извращённая логика, доведённая до своего курьёзного конца. Что бы они ни делали, как бы ни подпрыгивали, но на всех картах, которые существуют во всём мире они тогда назывались Латвийская ССР, Эстонская ССР и Литовская ССР. И это факт, как бы кто к нему ни относился», — сказал он в беседе с RT.

По его словам, попытки запретить СМИ использовать такое название являются «сотрясанием воздуха». Климов отметил, что в попытке стереть советское прошлое страны Балтии часто забывают о том, что сегодня по ряду показателей проигрывают тому времени.

«Пока они были Латвийская ССР, Эстонская ССР и Литовская ССР, там по окончании Второй мировой войны с каждым годом росла численность населения. Когда они вышли из состава СССР, до сегодняшнего времени у них идёт спад населения. Причём некоторые из этих республик потеряли треть населения. Вот здесь, наверное, есть о чём подумать. А всё остальное — глупость», — отметил сенатор.

Как отмечает Sputnik, в Le Monde на обращение дипломатов пока не ответили. Zeit Online на январское обращение послов отреагировал оперативно и доброжелательно, пойдя навстречу требованиям представителей дипмиссий.

В 2016 году Латвия попыталась подсчитать компенсацию за «советскую оккупацию».

Правительственная комиссия во главе с Рутой Паздере выяснила, что Россия должна выплатить по меньшей мере €300 млрд, из которых €185 млрд составляет экономический ущерб.

После того как требования Паздере публично высмеял мэр Риги Нил Ушаков, глава комиссии пригрозила ему пятилетним тюремным сроком, а полиция безопасности Латвии обвинила чиновника в том, что его карикатура «в самом прямом виде соответствует геополитическим интересам России».

Позднее в Литве заявили, что нашли способ посчитать «оккупационный ущерб», якобы нанесённый Советским Союзом, и доказать, что, находясь в составе СССР, прибалтийская республика перечисляла деньги Москве.

По данным местных СМИ, Вильнюс собирался поднять архивные документы и вычислить баланс финансовых потоков между двумя странами. Как уверяла глава Литовского центра изучения геноцида и сопротивления жителей Литвы Бируте Бураускайте, архивы покажут, что республика была донором Советского Союза.

Жители Таллина обедают в ресторане гостиницы «Виру» на 22-м этаже, 1974 год РИА Новости

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что требования компенсации со стороны России предъявляют «больные люди с уже неисправимой психикой».

«Мы создали там промышленность, модернизировали их экономики, вкладывая в них на душу населения намного больше, нежели непосредственно в РСФСР», — говорил глава российского МИД.

По его словам, Москва не пыталась удержать страны Прибалтики во время их выхода и не услышала за это никакой благодарности.

«Более того, тут же стали говорить, что СССР их «насиловал, использовал, эксплуатировал», — отметил Лавров.

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Илья Соколов, Марианна Чурсина

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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