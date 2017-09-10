Главная » Мировоззрение, Психология, Творчество

Фоновый посыл сериала «Гоголь» (2017)

11:50. 10 сентября 2017 Просмотров - 235 Один комментарий Опубликовал:

Состояние российского кинематографа

Популяризация героизма, достижений, историй честных и сильных духом людей – это не сфера деятельности российского кинематографа. И даже если отечественные творцы, ориентированные на Голливуд, берутся снимать классику, то получается всё равно треш, чернуха и обнажёнка, как в случае с очередной киноновинкой – триллером «Гоголь. Начало», где в первом кадре присутствует одновременно пятая точка коня и голой девушки, где работник библиотеки занят разглядыванием порнокартинок, а самые детально показанные сцены – это запой Гоголя и вскрытие трупов.

Хотя обвинять только деятелей киноискусства, вероятно, не стоит, в конце концов, кто платит – тот и заказывает музыку. Захотите вы, например, снять доброе, светлое и вдохновляющее кино, а денег вам на него не дадут, либо придётся годами обивать пороги кабинетов и организовывать сбор денег всем миром, как пришлось это делать продюсерам «28 панфиловцев» и трилогии «Частное пионерское».

А вот если какая-нибудь чернуха, да про свою страну, да побольше крови, алкоголя, пошлости, извращений и прочей грязи – тогда, конечно, и Министерство культуры поддержит, и центральные СМИ помогут с рекламой, и спонсоры найдутся, а потом ещё и премию вручат. Вот, например, на днях вышла вторая часть фильма Анны Меликян  «Про любовь. Только для взрослых»: декорации новые, а начинка всё та же – измены, извращения, продажная «любовь» и так далее. По сути, с экрана говорят зрителям: «нужно быть толерантнее к пороку, уметь наслаждаться пошлостью и низостью; мерзость и деградация могут быть приятными». Естественно, кинозалы в результате пустуют, но никакой ответственности создатели фильмов за израсходованные средства не несут. А то, что люди не хотят смотреть такие фильмы, и они не окупаются, их мало волнует – не за свои же кровные снимают, а за государственные!

И пока одни ведомства оплачивают очередную в кавычках «любовь», Фонд кино решил массово внедрять в России фильмы ужасов и принял решение проспонсировать сразу пять таких картин. Раньше была популярна поговорка «заплатил налоги – спи спокойно», теперь даже она не работает, потому что на ваши налоги снимут фильмы ужасов, и по ночам вам будут сниться кошмары.

Сюжет фильма «Гоголь. Начало»

Но вернёмся к Гоголю. Ему посвятили даже не отдельный фильм, а целый сериал, который сейчас показывают по две серии в кинотеатрах, а в следующем году выпустят на Первом канале. Ведь люди должны знать классику и то, как жили великие писатели! Хотя от классики здесь ничего нет, просто Александр Цекало и его кинокомпания Sreda внаглую используют имя русского писателя, чтобы лучше продавать своё дегенеративное творчество. Согласитесь, ведь между названиями «Рогатый демон в неведомом селе» и «Гоголь. Начало» есть большая разница. А всего-то нужно поменять пару названий и имён в сюжете.

Кстати, о кинокомпании «Sreda»  – логотип у неё весьма откровенный, и практически полностью скопирован с другого популярного сегодня бренда – продюсерского центра «Black Star». И там, и там – на картинке чёрная звезда. От творцов с таким символом на своём «флаге» изначально не приходится ждать чего-то светлого и доброго. Ну, хотя бы не скрывают, в чьих интересах трудятся, и на том спасибо.

fonovyiy posyil seriala gogol 2017 4 Фоновый посыл сериала «Гоголь» (2017)

Итак, сюжет фильма достаточно простой: неизвестный рогатый всадник в глухом селе Диканька убивает молодых девушек и высасывает из них кровь. На расследование преступлений из Петербурга отправляется знаменитый сыщик и его писарь по фамилии Гоголь. Писарь этот имеет одну странность – у него регулярно случаются припадки, в ходе которых он видит различные видения, так или иначе связанные с расследуемыми делами. Великого сыщика в первой же серии убивают, и далее вся ответственность по расследованию преступлений ложится на Гоголя, который, помимо государственных дел, спит с ведьмой и заигрывает с замужней барышней, мотивирующей его начать писать о местных событиях.

Если кто-то полагает, что сериал нацелен на популяризацию творчества русского классика Николая Васильевича Гоголя, то вы очень наивны. Фильм, конечно, напоминает зрителям о Гоголе, но в весьма своеобразной манере, изображая русского писателя больным на голову, постоянно пьянствующим, имеющим проблемы с женщинами и боящимся улиток (возможно, всё это в какой-то мере и имело место в жизни Гоголя, но его наследие явно сводится не к этому). Подозреваю, что сам Гоголь не был бы в восторге от такого пиара, который уместнее назвать «плясками на костях».

Кстати, таким показан не один Гоголь. В первых двух сериях, которые уже вышли в прокат, создатели нашли место и Пушкину – в одном эпизоде Александр Сергеевич в каком-то притоне проигрывает в карты и просит денег в долг, в другом – он в окружении двух достаточно вульгарных дам интересуется у Гоголя, вправду ли он надеется на то, что его книги будут успешно продаваться, и начинает злорадно смеяться. После чего голова Пушкина превращается в свиное рыло, и на этом видение Гоголя заканчивается. Вот такая она, современная классика от продюсеров Александра Цекало и Артура Джанибекяна (основатель Comedy Club).

fonovyiy posyil seriala gogol 2017 2 Фоновый посыл сериала «Гоголь» (2017)

Фоновый посыл фильма

Но помимо центральной сюжетной линии и очернения образа русских классиков, фильм содержит очень много фоновых посылов, которые носят системный характер, так как присутствуют в большом количестве и в первой, и во второй серии фильма.

Прежде всего, это пропаганда алкоголя. Главные герои, в том числе сам Гоголь, регулярно уходят в запой, и поводов выпить у них немереное количество. Трудный момент в судьбе – берись за бутылку, боишься – выпей для смелости, замёрз – выпей для согрева, свадьба или похороны – надо выпить, просто сел пообедать – без бокала никак, болит голова – похмелись и так далее. При этом самые яркие и продолжительные сцены пьянок проходят прямиком из горла, а кадр по несколько секунд останавливается на бутылке – примерно так же, как в последних клипах группы Ленинград (догадайтесь, какой бизнес спонсирует творчество Сергея Шнурова). Для того чтобы максимально закрепить положительный образ алкоголя, в сериал введён даже отдельный персонаж – вечно пьяный доктор, который, конечно, несмотря на свою вредную привычку, является первоклассным специалистом. Простые жители Диканьки также показаны вечно пьянствующими, но об образе села и народа подробно скажем ниже.

На втором месте после алкоголя идёт пошлость и похоть. И в первой, и во второй серии завязка сюжета происходит на фоне того, как кто-то хочет кого-то изнасиловать или изменить мужу. И далее образы голых девушек и порносцен мелькают на протяжении всего фильма. Даже порнокартинки умудрились вставить в фильм, как часть русского быта начала 19 века… – чего ещё можно ждать от создателя Comedy Club?

fonovyiy posyil seriala gogol 2017 Фоновый посыл сериала «Гоголь» (2017)

На третьем месте идут всевозможные мерзости: распиливание и вскрытие трупов, отрубание конечностей, вышибание мозгов, кровь, гной, червяки и прочее – иногда с юмором, иногда под мистическую музыку. При этом зачастую происходит смешивание красивых кадров с чем-то отвратительным: вот показывают аппетитный бифштекс, а следующим кадром – кучу копошащихся червей, или показывают молодую красивую девушку, а следующим кадром вскрывают её труп. По всей видимости, такую методику подачи материала можно рассматривать как одну из технологий приобщения к уродству.

Отдельно следует сказать об образе деревни и простого народа. Как обычно человек представляет себе деревню? В большинстве случаев вспоминаются поездки за город на дачу или к бабушкам, дедушкам, и в голове всплывает примерно такая картинка.

fonovyiy posyil seriala gogol 2017 5 Фоновый посыл сериала «Гоголь» (2017)

В фильме же, хотя все события проходят на фоне деревенской жизни, ничего кроме грязи и мрачных тонов вы не увидите: сплошная серость, тухлость, унылость. Там даже солнце не светит, всё происходит ночью или в каком-то полумраке, сплошной негатив.

fonovyiy posyil seriala gogol 2017 7 Фоновый посыл сериала «Гоголь» (2017)

fonovyiy posyil seriala gogol 2017 6 Фоновый посыл сериала «Гоголь» (2017)

Кому-то это утверждение покажется надуманным, но даже такие вещи в кино вставляются сознательно, чтобы сформировать определённые представления о жизни в деревне. С той же целью и простые жители показаны какой-то серой массой: запуганными, безвольными, лишёнными народной мудрости и созидательного начала.

В одном из эпизодов создатели фильма также позволили себе немного пошутить на тему масонского заговора – мол, из-за этих убийств в селе уже даже такие абсурдные слухи пошли. Позволим себе и мы напомнить, что тематика ритуальных убийств с обескровливанием жертв действительно всплывала в 19 веке, и в 1844 году Владимир Даль издал по этому поводу аналитическую работу «Записка о ритуальных убийствах», в контексте которой подобный троллинг достаточно нешуточной темы со стороны создателей сериала весьма опрометчивое решение.

fonovyiy posyil seriala gogol 2017 3 Фоновый посыл сериала «Гоголь» (2017)

Изменившееся состояние общества

Напоследок, хотелось бы привлечь внимание к прозвучавшему на днях заявлению директора Екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского, призвавшего убрать из широкого проката запланированный к показу в российских кинотеатрах фильм «Оно» по произведению Стивена Кинга, главным героем которого является злобный клоун. По его словам, фильм может подорвать репутацию циркового искусства. «Всегда дети вместе с клоуном побеждали зло, образ клоуна – это символ добра, защиты, детства, а здесь он становится убийцей», – пояснил Марчевский. С аналогичным заявлениям сегодня могли бы выступить и учителя или директоры школ – кому, как не им вставать на защиту репутации Гоголя и  Пушкина?

И хотя на слова директора цирка пока не последовало никакой официальной реакции, но само заявление и его тиражирование в СМИ свидетельствует о том, что в обществе постепенно нарастает осознание того факта, что кинематограф не только развлекает, но и формирует мировоззрение людей, закладывая в него определённые модели поведения, стереотипы и ценности. А вместе с этим осознанием всё чаще начнут звучать вопросы к людям творческих профессий – чему учат их произведения, какие идеи и смыслы они транслируют в общество? И рано или поздно создателям всей подобной кинопродукции придётся отвечать перед обществом за их вклад в массовую культуру.

Наркотики

Алкоголь показан важной составляющей жизни, как простых людей, так и элиты. Демонстрируется множество моделей поведения, в которых употребление алкоголя якобы является нормой.

Секс

Фильм вышел в двух версиях (16+ и 18+), но обе из них не приемлемы для демонстрации массовой аудитории из-за обилия тематики пошлости и порнографии, которую создатели подобного кино обычно лживо называют «эротикой».

Насилие

Человек представлен в фильме подсобным материалом для ужаса, насилия, потрошения и так далее. Много мерзких и просто неприятных сцен и звуков.

Мораль

Фильм «Гоголь. Начало» нацелен на формирование у массовой аудитории образа Николая Гоголя и Александра Пушкина, как людей психически нездоровых и порочных. Фоновая составляющая фильма содержит множество негативных посылов, связанных с пропагандой алкоголя, пошлости, очернением образа села и простого народа. Смакование убийств, насилия и жестокости, проходящее красной линией через сюжет, деструктивно отразится на психике зрителей.

Дмитрий Раевский


Видеообзоры по теме статьи:

Фильм «Про Любовь»: Диверсия от Министерства культуры и Фонда кино

Государство спонсирует фильмы ужасов. Зачем? 

Источник: feedproxy.google.com

Метки: новинки кино, плохие фильмы, российские, фильмы
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Идеологическое вооружение для собственной защиты
... материала благодаря использованию сопутствующих фоновых воздействий. Наиболее часто фасцинация... При этом используется следующий посыл: "Мы успешные и состоявшиеся... и британские радиостанции, занимающиеся "серой" (распространение недостоверной информации) и...
Как происходит обработка зрителей и читателей политиками, рекламой и СМИ.
...Он относится к т.н. «серой» пропаганде. Давно доказано, что одним...воспринимаемого материала благодаря использованию сопутствующих фоновых воздействий. Наиболее часто фасцинация ...карьеру. При этом используется следующий посыл: «Мы успешные и состоявшиеся ...
Энциклопедия методов пропаганды. (Как нас обрабатывают СМИ, политики и реклама)
...Он относится к т.н. «серой» пропаганде. Давно доказано, что одним...воспринимаемого материала благодаря использованию сопутствующих фоновых воздействий. Наиболее часто фасцинация ...карьеру. При этом используется следующий посыл: «Мы успешные и состоявшиеся ...
Энциклопедия методов пропаганды
...Он относится к т.н. «серой» пропаганде. Давно доказано, что одним...воспринимаемого материала, благодаря использованию сопутствующих фоновых воздействий. Наиболее часто фасцинация ...карьеру. При этом используется следующий посыл: «Мы успешные и состоявшиеся ...

Один комментарий»

  • 0 0
    Елена 10 сентября 2017 в 15:39 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Статья просто ужасная, автор выворачивает все на изнанку, так можно абсолютно любой фильм вывернуть и даже хороший. Ходили вчера с мамой и смотрели Гоголь начало. Очень понравилось и с нетерпением ждём следующей серии. Фильм держит все время в напряжении и невозможно предугадать кто убийца, а оконцовка вообще замечательная, сюжет прерывается и остаются куча вопросов, поэтому хочется знать чем все закончится. Фильм супер!! Цикало умничка!!!!тьфу на недоброжелателей!

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>