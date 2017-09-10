Фоновый посыл сериала «Гоголь» (2017)

Состояние российского кинематографа

Популяризация героизма, достижений, историй честных и сильных духом людей – это не сфера деятельности российского кинематографа. И даже если отечественные творцы, ориентированные на Голливуд, берутся снимать классику, то получается всё равно треш, чернуха и обнажёнка, как в случае с очередной киноновинкой – триллером «Гоголь. Начало», где в первом кадре присутствует одновременно пятая точка коня и голой девушки, где работник библиотеки занят разглядыванием порнокартинок, а самые детально показанные сцены – это запой Гоголя и вскрытие трупов.

Хотя обвинять только деятелей киноискусства, вероятно, не стоит, в конце концов, кто платит – тот и заказывает музыку. Захотите вы, например, снять доброе, светлое и вдохновляющее кино, а денег вам на него не дадут, либо придётся годами обивать пороги кабинетов и организовывать сбор денег всем миром, как пришлось это делать продюсерам «28 панфиловцев» и трилогии «Частное пионерское».

А вот если какая-нибудь чернуха, да про свою страну, да побольше крови, алкоголя, пошлости, извращений и прочей грязи – тогда, конечно, и Министерство культуры поддержит, и центральные СМИ помогут с рекламой, и спонсоры найдутся, а потом ещё и премию вручат. Вот, например, на днях вышла вторая часть фильма Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых»: декорации новые, а начинка всё та же – измены, извращения, продажная «любовь» и так далее. По сути, с экрана говорят зрителям: «нужно быть толерантнее к пороку, уметь наслаждаться пошлостью и низостью; мерзость и деградация могут быть приятными». Естественно, кинозалы в результате пустуют, но никакой ответственности создатели фильмов за израсходованные средства не несут. А то, что люди не хотят смотреть такие фильмы, и они не окупаются, их мало волнует – не за свои же кровные снимают, а за государственные!

И пока одни ведомства оплачивают очередную в кавычках «любовь», Фонд кино решил массово внедрять в России фильмы ужасов и принял решение проспонсировать сразу пять таких картин. Раньше была популярна поговорка «заплатил налоги – спи спокойно», теперь даже она не работает, потому что на ваши налоги снимут фильмы ужасов, и по ночам вам будут сниться кошмары.

Сюжет фильма «Гоголь. Начало»

Но вернёмся к Гоголю. Ему посвятили даже не отдельный фильм, а целый сериал, который сейчас показывают по две серии в кинотеатрах, а в следующем году выпустят на Первом канале. Ведь люди должны знать классику и то, как жили великие писатели! Хотя от классики здесь ничего нет, просто Александр Цекало и его кинокомпания Sreda внаглую используют имя русского писателя, чтобы лучше продавать своё дегенеративное творчество. Согласитесь, ведь между названиями «Рогатый демон в неведомом селе» и «Гоголь. Начало» есть большая разница. А всего-то нужно поменять пару названий и имён в сюжете.

Кстати, о кинокомпании «Sreda» – логотип у неё весьма откровенный, и практически полностью скопирован с другого популярного сегодня бренда – продюсерского центра «Black Star». И там, и там – на картинке чёрная звезда. От творцов с таким символом на своём «флаге» изначально не приходится ждать чего-то светлого и доброго. Ну, хотя бы не скрывают, в чьих интересах трудятся, и на том спасибо.

Итак, сюжет фильма достаточно простой: неизвестный рогатый всадник в глухом селе Диканька убивает молодых девушек и высасывает из них кровь. На расследование преступлений из Петербурга отправляется знаменитый сыщик и его писарь по фамилии Гоголь. Писарь этот имеет одну странность – у него регулярно случаются припадки, в ходе которых он видит различные видения, так или иначе связанные с расследуемыми делами. Великого сыщика в первой же серии убивают, и далее вся ответственность по расследованию преступлений ложится на Гоголя, который, помимо государственных дел, спит с ведьмой и заигрывает с замужней барышней, мотивирующей его начать писать о местных событиях.

Если кто-то полагает, что сериал нацелен на популяризацию творчества русского классика Николая Васильевича Гоголя, то вы очень наивны. Фильм, конечно, напоминает зрителям о Гоголе, но в весьма своеобразной манере, изображая русского писателя больным на голову, постоянно пьянствующим, имеющим проблемы с женщинами и боящимся улиток (возможно, всё это в какой-то мере и имело место в жизни Гоголя, но его наследие явно сводится не к этому). Подозреваю, что сам Гоголь не был бы в восторге от такого пиара, который уместнее назвать «плясками на костях».

Кстати, таким показан не один Гоголь. В первых двух сериях, которые уже вышли в прокат, создатели нашли место и Пушкину – в одном эпизоде Александр Сергеевич в каком-то притоне проигрывает в карты и просит денег в долг, в другом – он в окружении двух достаточно вульгарных дам интересуется у Гоголя, вправду ли он надеется на то, что его книги будут успешно продаваться, и начинает злорадно смеяться. После чего голова Пушкина превращается в свиное рыло, и на этом видение Гоголя заканчивается. Вот такая она, современная классика от продюсеров Александра Цекало и Артура Джанибекяна (основатель Comedy Club).

Фоновый посыл фильма

Но помимо центральной сюжетной линии и очернения образа русских классиков, фильм содержит очень много фоновых посылов, которые носят системный характер, так как присутствуют в большом количестве и в первой, и во второй серии фильма.

Прежде всего, это пропаганда алкоголя. Главные герои, в том числе сам Гоголь, регулярно уходят в запой, и поводов выпить у них немереное количество. Трудный момент в судьбе – берись за бутылку, боишься – выпей для смелости, замёрз – выпей для согрева, свадьба или похороны – надо выпить, просто сел пообедать – без бокала никак, болит голова – похмелись и так далее. При этом самые яркие и продолжительные сцены пьянок проходят прямиком из горла, а кадр по несколько секунд останавливается на бутылке – примерно так же, как в последних клипах группы Ленинград (догадайтесь, какой бизнес спонсирует творчество Сергея Шнурова). Для того чтобы максимально закрепить положительный образ алкоголя, в сериал введён даже отдельный персонаж – вечно пьяный доктор, который, конечно, несмотря на свою вредную привычку, является первоклассным специалистом. Простые жители Диканьки также показаны вечно пьянствующими, но об образе села и народа подробно скажем ниже.

На втором месте после алкоголя идёт пошлость и похоть. И в первой, и во второй серии завязка сюжета происходит на фоне того, как кто-то хочет кого-то изнасиловать или изменить мужу. И далее образы голых девушек и порносцен мелькают на протяжении всего фильма. Даже порнокартинки умудрились вставить в фильм, как часть русского быта начала 19 века… – чего ещё можно ждать от создателя Comedy Club?

На третьем месте идут всевозможные мерзости: распиливание и вскрытие трупов, отрубание конечностей, вышибание мозгов, кровь, гной, червяки и прочее – иногда с юмором, иногда под мистическую музыку. При этом зачастую происходит смешивание красивых кадров с чем-то отвратительным: вот показывают аппетитный бифштекс, а следующим кадром – кучу копошащихся червей, или показывают молодую красивую девушку, а следующим кадром вскрывают её труп. По всей видимости, такую методику подачи материала можно рассматривать как одну из технологий приобщения к уродству.

Отдельно следует сказать об образе деревни и простого народа. Как обычно человек представляет себе деревню? В большинстве случаев вспоминаются поездки за город на дачу или к бабушкам, дедушкам, и в голове всплывает примерно такая картинка.

В фильме же, хотя все события проходят на фоне деревенской жизни, ничего кроме грязи и мрачных тонов вы не увидите: сплошная серость, тухлость, унылость. Там даже солнце не светит, всё происходит ночью или в каком-то полумраке, сплошной негатив.

Кому-то это утверждение покажется надуманным, но даже такие вещи в кино вставляются сознательно, чтобы сформировать определённые представления о жизни в деревне. С той же целью и простые жители показаны какой-то серой массой: запуганными, безвольными, лишёнными народной мудрости и созидательного начала.

В одном из эпизодов создатели фильма также позволили себе немного пошутить на тему масонского заговора – мол, из-за этих убийств в селе уже даже такие абсурдные слухи пошли. Позволим себе и мы напомнить, что тематика ритуальных убийств с обескровливанием жертв действительно всплывала в 19 веке, и в 1844 году Владимир Даль издал по этому поводу аналитическую работу «Записка о ритуальных убийствах», в контексте которой подобный троллинг достаточно нешуточной темы со стороны создателей сериала весьма опрометчивое решение.

Изменившееся состояние общества

Напоследок, хотелось бы привлечь внимание к прозвучавшему на днях заявлению директора Екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского, призвавшего убрать из широкого проката запланированный к показу в российских кинотеатрах фильм «Оно» по произведению Стивена Кинга, главным героем которого является злобный клоун. По его словам, фильм может подорвать репутацию циркового искусства. «Всегда дети вместе с клоуном побеждали зло, образ клоуна – это символ добра, защиты, детства, а здесь он становится убийцей», – пояснил Марчевский. С аналогичным заявлениям сегодня могли бы выступить и учителя или директоры школ – кому, как не им вставать на защиту репутации Гоголя и Пушкина?

И хотя на слова директора цирка пока не последовало никакой официальной реакции, но само заявление и его тиражирование в СМИ свидетельствует о том, что в обществе постепенно нарастает осознание того факта, что кинематограф не только развлекает, но и формирует мировоззрение людей, закладывая в него определённые модели поведения, стереотипы и ценности. А вместе с этим осознанием всё чаще начнут звучать вопросы к людям творческих профессий – чему учат их произведения, какие идеи и смыслы они транслируют в общество? И рано или поздно создателям всей подобной кинопродукции придётся отвечать перед обществом за их вклад в массовую культуру.

Наркотики

Алкоголь показан важной составляющей жизни, как простых людей, так и элиты. Демонстрируется множество моделей поведения, в которых употребление алкоголя якобы является нормой.

Секс

Фильм вышел в двух версиях (16+ и 18+), но обе из них не приемлемы для демонстрации массовой аудитории из-за обилия тематики пошлости и порнографии, которую создатели подобного кино обычно лживо называют «эротикой».

Насилие

Человек представлен в фильме подсобным материалом для ужаса, насилия, потрошения и так далее. Много мерзких и просто неприятных сцен и звуков.

Мораль

Фильм «Гоголь. Начало» нацелен на формирование у массовой аудитории образа Николая Гоголя и Александра Пушкина, как людей психически нездоровых и порочных. Фоновая составляющая фильма содержит множество негативных посылов, связанных с пропагандой алкоголя, пошлости, очернением образа села и простого народа. Смакование убийств, насилия и жестокости, проходящее красной линией через сюжет, деструктивно отразится на психике зрителей. Дмитрий Раевский

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Источник: feedproxy.google.com