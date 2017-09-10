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Единый день голосования – репетиция президентских выборов?

13:51. 10 сентября 2017 Просмотров - 237 Нет комментариев Опубликовал:

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Сегодня по всей России пройдет Единый день голосования. Россияне будут выбирать губернаторов и депутатов, а заодно познакомятся с техническими новшествами ЦИК России, которые сделают выборы кандидатов на должности в госорганы еще более прозрачными, честными и открытыми.

Сегодня выборы разных уровней состоятся в 82 из 85 регионов, а количество участников составит порядка 46 млн. человек. Стоит отметить, что губернаторские выборы в 2017 году могут стать последней компанией, в ходе которой применялся муниципальный фильтр. Элла Памфилова, председатель ЦИК, согласна с тем, что его необходимо срочно демократизировать.

Глава ЦИК намерена избавиться и от процедуры досрочного голосования (основного источника нарушений), а также исключить из процедуры выборов открепительные удостоверения. Сведения об избирателях теперь будут публиковаться, чтобы сделать систему максимально прозрачной.

Для апробации системы голосования по месту пребывания без открепительных удостоверений ЦИК протестирует КОИБы нового поколения (комплексы обработки избирательных бюллетеней). На итоговых протоколах избирательные комиссии начнут проставлять QR-коды, использовать видеонаблюдение в ТИКах вместе с онлайн-трансляцией. Также будут упрощены требования к отбору наблюдателей на выборах.

В Подмосковье сегодня планируют протестировать два новейших КОИБа и установить видеокамеры в четырех ТИК – Павловский Посад, Электросталь, Электрогорск, Орехово-Зуева, как сообщила глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова. Здесь пройдут выборы в Московскую областную думу.

Применение КОИБов, видеокамер и каналов цифровой связи на избирательных участках повысить доверие избирателей к результатам голосования. Люди смогут оценить прозрачность и открытость выборной процедуры, а также использовать мобильное приложение для наблюдателей, чтобы фиксировать возможные нарушения и сообщать о них в полицию.

Такие мобильные приложения ранее массово не применялись в ходе избирательного процесса: ни в России, ни в Европе, ни в Штатах. Мы будем первыми! Не стоит отрицать тот факт, что все вышеперечисленные меры обеспечивают законность полученных на выборах результатов голосования. Самое главное, что любые фальсификации исключены. Возможности общественного контроля расширены благодаря цифровизации процесса.

На данный момент завершились выборы на Сахалине и Курилах. Нарушений выявлено не было. В Сибири проходят повторные выборы депутатов Алтайского краевого ЗакСа и муниципальные выборы. Видеонаблюдение с прямой трансляцией в интернет и КОИБы использовано в Ярославле, Переславле-Залесском, Ростове и Угличе. С их помощью проголосуют 51% жителей Ярославской области. Применяется также и технология QR-кодов.

Да, от Сахалина до Калининграда голосует практически вся страна. Не обошлось и без исторически значимого события: впервые за свою 234-летнюю историю севастопольцы выберут городского главу. Такого не было ни в царское время, ни при советской власти, ни во времена «украинства».

И немного о статистике по выборам. Текущие данные по явке в Сибири и на Дальнем Востоке внушают оптимизм. Как видите, люди голосуют вопреки прогнозам противников нынешней власти:

Сахалинская область - 19,37% (к 15:00);

• Свердловская область - 14,6% (к 12:00);

• Алтайский край -12,33% (к 12:00);

• Приморский край - 10,18% (на 15:00);

• Бурятия - 27,73% (к 15:00);

• Омская область - 11,3% (к 12:00);

• Иркутская область - 22,37% (к 15:00);

• Томская область - 18% (к 15:00);

• Камчатка - 14,62% (к 18:00);

• Челябинская область - 13% (к 12:00);

• Новосибирская область - 5,18% (к 12:00);

• Пермский край - 13,5% (к 12:00).

Трудно оспорить результаты голосования, когда весь процесс настолько прозрачен и открыт, что даже не к чему придраться, не так ли? В этом и смысл технических нововведений, инициированных главой ЦИК и ее соратников. В 2018 году нам предстоит сделать выбор, который определит будущее нашей страны на следующие шесть лет.

Важно, чтобы у граждан России даже тени сомнений не возникло относительно итогов голосования и самой выборной процедуры. Можно считать губернаторские и депутатские выборы в конце этого года генеральной репетицией, апробацией технических новинок. После этого представителям российской оппозиции и клеветникам на Западе будет нечем крыть. Самые честные и открытые выборы в мире пройдут именно в России.

Метки: выборы, геополитика/россия/, тайное голосование, ЦИК
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