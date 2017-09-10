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Белые Боги Ближнего Востока. Часть 1

08:17. 10 сентября 2017 Просмотров - 316 Нет комментариев Опубликовал:

06 сентября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему «Белые Боги Ближнего Востока, от Шумеров до Скифов и Тартарии. Дея – возврат 5 Планеты и её спутников: Фаты и Люцифера»

Автор–сказитель – Виктор Максименков

Согласно современной науке, более шести тысяч лет назад в районе Месопотамии появилась таинственная и уникальная цивилизация Шумеров, имевшая все признаки высокоразвитой.
Учёные признают её одной из древнейших на Земле.
Цель нашего эфира – познакомить слушателей с Шумерами и другими Белыми Богами Ближнего Востока,
и на основе их знаний,
расширить базу данных современного человека не только о прошлом нашей земли,
но и всей солнечной системы, рассказав о тех недостающих Планетах и Лунах, которые были известны древним.

Статья В. Максименкова “Белые Боги ближнего Востока, от Шумеров до Скифов и Тартарии. Дея – возврат 5 Планеты, и её спутников Фаты и Люцифера” https://cont.ws/@divo2006/626768

Фото к эфиру https://ru.pinterest.com/divo2006/%D0…

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Источник: www.youtube.com

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