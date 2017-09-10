Главная » Литература, Статьи и Обзоры

АЛИНА

14:22. 10 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

nu73ew4hlutepxno8xpovh1p24jap4

На юге России у Черного моря,

Казалось, я счастье свое отыскал,

Но девушка, долго условностям вторя,

Сказала в конце: «Ты – не мой идеал».

И, резко ко мне повернувшись затылком,

Она удалилась в кромешную тьму…

И сникла моя азиатская пылкость…

Ну, чем я негож, до сих пор не пойму. 

Я вслед ей кричал исступленно: «Алина,

Постой, дорогая, ну так же нельзя!-

Ведь я человек, а не пыль и не глина,

И есть у меня в этом мире стезя!-

Она привела меня к Черному морю,

К твоим удивительно синим глазам.

Быть может, излишне события шпорю

И что-то сказал вопреки небесам,

Но искренне я полюбил твою душу

И взоры твои, и божественный стан,

И, все предрассудки безумные руша,

Готов увезти тебя в Узбекистан».

Напрасными были усилия страсти

Отвергнутой в корне чистейшей любви…

Есть многие мудрости в Экклезиасте,

Но нет в нем ни слова о буре в крови.

Себя утопить я намерился с горя

И бросился в бездну, простившись с луной,

Но, вытолкнув к берегу, Черное море

Мне жить приказало и быть над волной.

Я высушил брюки, рубашку и тело,

Проветрил рассудок и чувства унял,

И то, что меня так обидно задело,

Само потеряло свой потенциал.

«Пускай,- произнес я в прозренья минуту,-

Тебе не понравился южный певец

И ты подвела его к гибельной смуте,

Но все ж оказался удачным конец.

Алина, пускай ты была беспощадной

И пусть обособленны наши пути,

Я буду счастливым с другой ненаглядной,

И ты свое счастье с другим обрети».

 

БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ 

 

Метки: Бахтиёр Ирмухамедов, шедевр
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Алина Кабаева .Биографический фильм
... Москве на фестиваль художественной гимнастики "Алина" детей со всей страны. В... фильме "Кабаева" принимают участие: мама Алины - Любовь Кабаева, бабушка Анна Зацепилина...
Россиянка Алина Гриднева стала чемпионкой мира по фристайлу в дисциплине "лыжная акробатика"
... фристайлу в дисциплине "лыжная акробатика". Алина Гриднева показала лучший результат на... предшествовала череда травм. Прошлый сезон Алина пропустила из-за серьёзных проблем...
Враги народа. Случай из блогов.
... не спиртное ли там. Мама Алины осторожно возмутилась: "Товарищ милиционер, ...и Сергея Золотухина. 4-летняя Алина закричала: "Куда вы тащите... 4-летняя Алина ревели в голос рядом. Алина кинулась защищать ...Причем пнув 4-х летнюю Алину, один из мусоров переступил...
Новости России и Крыма. Сегодня 13 марта 2015
...в клинике Святой Анны. Напомним, Алина Кабаева — олимпийская чемпионка Афин, ... олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой. Издание отмечает, что ...готовящейся свадьбе Владимира Путина и Алины Кабаевой. Это сообщение пришлось опровергать...
Нищебродам трудно отказаться от понтов даже в кризис
...Cayenne Вот моя давняя знакомая Алина не скрывает своей бережливости.... отношения. Мы встретились с Алиной в городе случайно. По...именно так я истолковала отказ Алины. Как выяснилось, истолковала весьма ... носишь песцовую шубу, — смеется Алина. Уж, от кого-кого,...
В РОССИИ НАЧАЛИ ОТБИРАТЬ ДЕТЕЙ ЗА ДОЛГИ ПО ЖКХ
... группу риска, как рассказала «СП» Алина Б., мама ребенка с тяжелым... инспекция из органов опеки, – говорит Алина. – То есть в квартиру к... – хотя они нас редко видят». Алина предполагает, что соцработники действовали по...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>