На юге России у Черного моря,

Казалось, я счастье свое отыскал,

Но девушка, долго условностям вторя,

Сказала в конце: «Ты – не мой идеал».

И, резко ко мне повернувшись затылком,

Она удалилась в кромешную тьму…

И сникла моя азиатская пылкость…

Ну, чем я негож, до сих пор не пойму.

Я вслед ей кричал исступленно: «Алина,

Постой, дорогая, ну так же нельзя!-

Ведь я человек, а не пыль и не глина,

И есть у меня в этом мире стезя!-

Она привела меня к Черному морю,

К твоим удивительно синим глазам.

Быть может, излишне события шпорю

И что-то сказал вопреки небесам,

Но искренне я полюбил твою душу

И взоры твои, и божественный стан,

И, все предрассудки безумные руша,

Готов увезти тебя в Узбекистан».

Напрасными были усилия страсти

Отвергнутой в корне чистейшей любви…

Есть многие мудрости в Экклезиасте,

Но нет в нем ни слова о буре в крови.

Себя утопить я намерился с горя

И бросился в бездну, простившись с луной,

Но, вытолкнув к берегу, Черное море

Мне жить приказало и быть над волной.

Я высушил брюки, рубашку и тело,

Проветрил рассудок и чувства унял,

И то, что меня так обидно задело,

Само потеряло свой потенциал.

«Пускай,- произнес я в прозренья минуту,-

Тебе не понравился южный певец

И ты подвела его к гибельной смуте,

Но все ж оказался удачным конец.

Алина, пускай ты была беспощадной

И пусть обособленны наши пути,

Я буду счастливым с другой ненаглядной,

И ты свое счастье с другим обрети».

БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ