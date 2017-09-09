Главная » Видео, Вооруженные силы
Т-90 за 90 секунд: уникальные кадры работы современного танка
11:06. 9 сентября 2017 Просмотров - 313 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Источник: www.youtube.com
Записи на схожие темы
...Война в Сирии: уникальные кадры боевых действий армии ...Российской Федерации. «Для современной российской крылатой ракеты ... воздушном пространстве — 40 секунд. Подлость, которую совершил...Республики, направляемых на работу в дипломатические представительства ...
... каждое дерево в этом уникальном саду, многие из них... здесь десятки. Корреспондент в кадре: «Предварительно материальный ущерб, ... метр в секунду даже по самым современным технологиям достаточно... вся эта «свободолюбивая» работа построена на поиске аналогий ...
...дополнительно увеличивают удивительную уникальность каждого человеческого мозга.... информации при работе современной электронной вычислительной машины...этого вещества в секунду. Самке шелкопряда...моей отчетливо всплыли кадры американских кинофильмов тридцатых ...
... военные передали «Русской Весне» уникальные кадры боев в районе Восточной Гуты...минуты и секунды. Поэтому считаем необходимым продолжать совместную работу и решить...системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и современной авионикой, что облегчает использование...
...САА пожинает плоды многомесячной работы, так как полностью ...Raptley с 30-й секунды), с нанесенным белым ...1А «Солнцепек» является грозным современным оружием, эффективно уничтожающим живую...в осаждённом городе. Смотрите уникальные кадры: пилот истребителя ВКС ...
... собственным изображением (какой кадр для инстаграма!). Детство...живут по принципу современных психологических учебников. Такая... снизился до 8 секунд. В общем,...гугла и яндекса работает круглосуточно, и ... каждый изначально рождается уникальной личностью. В СССР...