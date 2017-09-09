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Сводки от ополчения Новороссии 09 сентября 2017

08:44. 9 сентября 2017 Просмотров - 173 Нет комментариев Опубликовал:

ЛНР оказывает жителям захваченных Киевом территорий бесплатную юридическую помощь

ЛНР оказывает жителям захваченных Киевом территорий бесплатную юридическую помощь | Русская весна

Жители подконтрольных Украине территорий Луганщины могут обратиться в центр социальной помощи и административных услуг ЛНР для получения консультаций по основным направлениям Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.

В центре соцпомощи и админуслуг нуждающимся бесплатно оказываются юридические услуги и административная поддержка. Сотрудники центра помогают лицам с подконтрольных Киеву районов правильно оформлять документы, необходимые для получения услуг в учреждениях здравоохранения и в образовательных заведениях Республики. Вместе с тем оказывается консультативная помощь по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Кроме того, оказывается помощь разделенным семьям. Есть возможность проведения денежных операций и организации почтового сообщения.

Центр предоставления административных услуг находится по адресу: город Луганск, улица Коцюбинского, 14.

Помимо этого, мобильный центр социальной помощи и административных услуг располагается прямо на пункте пропуска «Станица Луганская». В нём таким же образом оказывается помощь по вопросам социальной политики, образования, здравоохранения, а также производится выплата материальных пособий отдельным категориям лиц.

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Вместе с тем за консультациями квалифицированных специалистов можно обращаться на горячую линию гумпрограммы. Любой желающий имеет возможность оставить обращение или жалобу, рассмотрение которой будет произведено в кратчайшие сроки.

Для звонков с территории Украины: МТС: +380 99–624–69–40 

Для звонков с территории ЛНР: +380 64–293–10–01, +380 64-258-12-37, +380 64–272–45–52

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Легендарный сербский снайпер контужен в Донбассе

Легендарный сербский снайпер контужен в Донбассе | Русская весна

Сербский снайпер Деян Берич с позывным «Деки», ставший легендой войны в Донбассе, был контужен на позициях Армии ДНР. 

Об этом в своем Telegram-канале сообщил спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Сербский снайпер Деки контужен на позициях ДНР», — написал он. 

«На нем на самом деле живого места нет, много ранений за три года», — добавил Коц.

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Хочешь мира – готовься к войне: как бойцы ВС ДНР свои позиции укрепляют

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