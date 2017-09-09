Новости Украины и Новороссии 09 сентября 2017
- 02:30 Россия боится, что войска Донбасса пойдут на Ростов, — украинский политик.
- 01:28 Сдал назад: Кива передумал расстреливать нардепов, встречающих Саакашвили.
- 00:09 Киев обиделся: Украина ссорится с Германией из-за санкций против России.
Россия боится, что войска Донбасса пойдут на Ростов, — украинский политик
Россия боится, что Армии ДНР и ЛНР могут «повернуть штыки» и вторгнуться на ее территорию.
Такое, мягко говоря, неординарное заявление сделал заместитель министра «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Юрий Гримчак.
«Я почему вспомнил о Гиви и Мотороле? Потому что эти медийные персонажи были, пусть и нарисованными, но личностями. И они могли, когда россияне уйдут, сесть в российские танки, взять российский боекомплект — и пойти на Ростов. И, учитывая их большую «раскрученность» именно в Российской Федерации, не факт, что те российские войска, которые стоят сейчас под нашей границей, не перешли бы на сторону этих ребят», — сказал он в интервью одному из украинских СМИ.
В пользу этой безумной теории, по словам Гримчака, свидетельствует и строительство укреплений на границе России и Донбасса.
«А когда еще читаешь, что россияне начали на границе с Украиной строить укрепления, приходишь к выводу, что, скорее всего, они готовятся не наступать, а останавливать этих всех придурков из ОРДЛО», — добавил потерявший связь с реальностью замминистра.
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Сдал назад: Кива передумал расстреливать нардепов, встречающих Саакашвили
Бывший советник главы МВД Украины, глава Соцпартии Илья Кива передумал стрелять в нардепов, которые 10 сентября поедут встречать Михаила Саакашвили на границу.
«Переступлю через себя. Не буду стрелять», — сказал он.
«Его там будут встречать нардепы разные. Рух новых сил (партия Саакашвили — прим. ред.) готовит масштабную акцию. Везут палатки, еду, людей со всей Украины. Будут делать „МишкаМайдан… Буду расстреливать на месте всех этих б…, кто будет причастен к нарушению государственной границы, как это мы делали и делаем на восточном фронте», — ранее заявлял Кива.
«Расстрелять его я всегда успею. Просто я подумал и решил не становиться частью плана популистов, — пояснил изменение своей позиции Илья Кива. — Эта история — не история Михо, а операция Юлии Тимошенко под названием „Юля-президент”. Михаил не может учавствовать в президентских выборах, а она — может. Саакашвили это чемодан без ручки, и Тимошенко выбросит его как только использует по назначению. Точно так же, как однажды она уже поступила с Надеждой Савченко — та сыграла роль клатча, бесполезный аксессуар для разового выхода», — заявляет Кива сейчас.
По его словам, в сторону украинско-польской границы уже якобы выехало «500 боевиков под руководством народного депутата Семена Семенченко».
«Плюс три штурмовых группы по 10 человек, которые будут делать прорыв или физическую атаку. Есть люди, которые заряжены взрывными устройствами», — утверждает Кива.
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Киев обиделся: Украина ссорится с Германией из-за санкций против России
Министерство иностранных дел Украины вступило в заочный спор с Германией из-за антироссийских санкций.
Глава ведомства Павел Климкин осудил своего немецкого коллегу Зигмара Габриэля за слова о том, что торговые ограничения против Москвы могут быть сняты до окончательного выполнения Минских соглашений.
В спор, разгоревшийся после того, как Габриэль одобрил предложение Москвы разместить миротворцев ООН в Донбассе, вмешался помощник президента Украины Константин Елисеев. Чиновник заявил, что Габриэль «флиртует с Кремлем», а кроме того, систематически уклоняется от общего для стран НАТО курса по отношению к России.
СДПГ рассчитывает на «русских немцев»
В немецкой политике Зигмар Габриэль действительно известен высказываниями, которые можно интерпретировать как выражение симпатии к Москве.
Назначенный на свой пост в начале года, представитель Социал-демократической партии занял место в нише критиков санкционной политики США. В июне 2017 года политик осудил новый пакет санкций Соединенных Штатов, предполагающих штрафные меры для компаний, сотрудничающих с российским энергетическим сектором, заявив о риске ухудшения отношений ЕС и Штатов.
В августе 2017 года на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном Габриэль предостерег Вашингтон от нового ледникового периода в отношениях с Россией.
Курс Зигмара Габриэля, как и его предшественника Вальтера Штайнмайера, вписывается в политику Социал-демократической партии, более склонной принимать в расчет российские интересы, чем немецкие консерваторы. По мнению швейцарского политолога Йорга Химмельрайха, речь о подходе, восходящем ко временам канцлера ФРГ Вилли Брандта — архитектора «новой восточной политики» в 1970-е годы. Однако возможно и другое объяснение: приближение выборов, на которых СДПГ рассчитывает привлечь голоса русских немцев.
«Габриэль не поддерживает курс на дальнейшее ухудшение отношений, а стремится стабилизировать статус-кво. Для него неприемлемым является тот факт, что американские санкции затрагивают немецкую и европейскую экономики, а саму Германию никто не спросил», — рассказал РИА Новости эксперт клуба «Валдай», глава центра Роберта Боша — Штефан Майстер.
На вопрос о том, действительно ли немецкие социал-демократы более выгодны для России, чем консерваторы Ангелы Меркель, политолог ответил так: «В рамках как СДПГ, так и ХДС есть различные по своим политическим предпочтениям группы. Однако, можно сказать, что традиционно социал-демократы придерживаются политики, которая больше направлена на развитие отношений сотрудничества с Россией. Санкции выглядят менее популярными как раз среди электората СДПГ, чем среди избирателей ХДС», — считает Майстер.
«Украина нанесла нам удар в спину»
Помощник президента Порошенко Константин Елисеев назвал заявления Габриэля «безответственными», а министр Климкин рассказал о своем пожелании: видеть у стран НАТО единый курс по отношению к Кремлю. Пытаясь «объединить вокруг себя Запад», Украина, однако, постоянно сталкивается с проблемами. Восьмого сентября Венгрия и Румыния заявили протест Киеву в связи с принятием нового закона об образовании, дискриминирующего национальные меньшинства — румынов и венгров Украины.
В Будапеште и Бухаресте возмущены тем, что количество часов, отведенных на уроки национальных языков в старших классах школы, Киев собирается свести к нулю.
«Украина ударила нам в спину. В этой стране проживают 150 тысяч граждан Венгрии, а украинский парламент принял закон, который нарушает права меньшинств», — заявил глава МИД Венгрии Петир Сийярто. По его мнению, «совершенно неприемлемо, когда такая страна, как Украина, которая намерена сблизиться с ЕС, делает подобные вещи».
Правовая норма, в задачи которой входила прежде всего дискриминация русского языка, вполне может стать причиной кризиса в Венгрии, где правонационалистическая партия «Йоббик» обвинила министра Сийярто в попустительстве недружелюбной политике Украины.
«Глава МИД Сийярто никогда не устает выступать за территориальную целостность Украины и безоговорочно поддерживает претензии Киева на вступление в ЕС, а Украина отказывается пойти даже на малейшие уступки в ответ, она проводит дискриминационную политику и топчет права этнических меньшинств, проживающих на ее территории», — говорится в заявлении, вывешенном на официальном сайте объединения.
По сведениям руководства «Йоббик», венгры Украины готовятся отправлять детей на родину предков, поскольку только там они смогут получить полноценное образование на национальном языке.
«Происходящее может нанести смертельный удар по закарпатскому венгерскому сообществу, которое и без того было чрезвычайно ослаблено гражданской войной и экономическим коллапсом на Украине», — пишут в «Йоббик».
Одновременно с Венгрией о своей «озабоченности» действиями Украины заявила Румыния. В Министерстве иностранных дел намерены поднять языковой вопрос в ходе визита в Киев госсекретаря Виктора Микулы на будущей неделе.Игорь Гашков
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