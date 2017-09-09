Невидимый фронт. Как советский разведчик Ким Филби предотвращал войны (ФОТО)

Нынешний сентябрь Служба внешней разведки России посвящает Киму Филби — члену легендарной британской «кембриджской пятерки», в которую входили высокопоставленные сотрудники спецслужб и МИД Великобритании, тайно работавшие на Советский Союз в 1940–1950 годах.

Директор СВР Сергей Нарышкин 1 сентября поздравил вдову разведчика Руфину Пухову-Филби с 85-летним юбилеем и сообщил, что 15 сентября в здании Российского исторического общества откроется уникальная выставка, на которой будут представлены рассекреченные архивные документы ведомства о жизни Кима Филби, его награды и личные вещи.

Большая часть историй об оперативном прошлом одного из руководителей британской разведки до сих пор не была предана огласке. Но даже известные факты говорят о том, что этот человек вершил судьбы целых государств.

Предотвратить новую войну

Ким Филби был завербован советским разведчиком-нелегалом Арнольдом Дейчем в 1934 году. Во время гражданской войны в Испании он работал в зоне боевых действий спецкором газеты «Таймс», параллельно выполняя задания кураторов из Москвы.

В 1940 году Филби поступил в Секретную службу разведки Великобритании (SIS) и уже через два года занял пост заместителя начальника контрразведки. Именно за годы Второй мировой войны он провел ряд блестящих операций, серьезно повлиявших на ее исход.

Разведчик Ким Филби

Не секрет, что в нацистской Германии существовал неформальный «клуб» политиков и военных, стремившихся завершить войну, в том числе и путем свержения Гитлера. Великобританию эти люди рассматривали как возможную союзницу и «заступницу». SIS постоянно поддерживала с потенциальными заговорщиками контакты по секретным каналам.

По мнению разведслужбы, британское правительство могло бы пойти на соглашение с немцами. Это объяснялось тем, что в SIS и определенных британских кругах разделяли немецкую точку зрения на то, что обе страны вели «не ту войну». Якобы Германия и Великобритания должны были вместе сражаться против Советского Союза.

Красная армия еще не шла на Запад. Исход войны пока не был предопределен. Но когда обстановка на фронтах начала складываться в пользу союзников по антигитлеровской коалиции, люди, выступавшие в Германии за сепаратный мир с Великобританией, возобновили попытки навести мосты с Туманным Альбионом.

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Глядя на растущую с каждой победой мощь Красной армии, часть британского истеблишмента начала видеть в СССР большую угрозу и склоняться к сделке с немцами. Однако документ с предложением такого сговора еще предстояло одобрить Филби. Он сразу заблокировал распространение «мирного договора» в правительстве Великобритании и среди ее союзников, заявив, что он носит гипотетический характер. Позже он проинформировал о происходящем Москву.

«Руководство СССР беспокоило, что война могла стать войной только против России, — рассказал Ким Филби в своем последнем интервью в 1988 году английскому писателю и публицисту Филипу Найтли. — Но одна из причин моих действий в этом направлении заключалась в том, что полное поражение Германии было для меня делом принципа. Я ненавидел войну. Даже после того, как она закончилась, мне было трудно забыть, что наделали немцы. Долгое время я не мог заставить себя посетить Восточную Германию».

Позже Филби неоднократно блокировал попытки своих коллег «побрататься» с немецкими заговорщиками. Именно он отверг переданное по секретным каналам предложение начальника службы военной разведки и контрразведки нацистской Германии адмирала Вильгельма Канариса встретиться с руководителем SIS Стюартом Мензисом.

Филби одернул представителя адмирала, заявив, что исход войны будет определен силой оружия.

Советский разведчик на корню подрубал все возможности объединения Германии с Великобританией (а следом и с США) в военный союз, направленный против России. Только за время войны он передал в Москву 914 секретных документов. К счастью, Ким Филби был профессионалом и достаточно влиятельным человеком, чтобы успешно выполнить тяжелейшую задачу. В противном случае карта послевоенной Европы могла бы выглядеть совсем по-другому.

Чужой среди своих

В 1944 году Ким Филби стал руководителем 9-го отдела SIS, занимавшегося советской и коммунистической деятельностью в Великобритании. В первые годы холодной войны разведчик передавал советской стороне информацию о работе британской агентуры на территории СССР. Подавляющее большинство результатов его деятельности в этот период засекречено.

Но известно, например, что Филби фактически сорвал антисоветские выступления в социалистической Албании. Он координировал совместную операцию ЦРУ и SIS по внедрению в конце 40-х — начале 50-х годов агентов в этой стране в целях поднятия там мятежа. Филби сообщил об этой операции КГБ, и агентов после приземления переловили и расстреляли.

«Сожалений возникать не должно. Да, я сыграл определенную роль в срыве разработанного Западом плана по организации кровавой бойни на Балканах, — рассказывал Филби в интервью Филипу Найтли. — Но те, кто задумал и спланировал эту операцию, так же, как и я, допускали возможность кровопролития в политических целях.

Агенты, которых они направили в Албанию, были вооружены и преисполнены решимости осуществлять акты саботажа и убийства. Поэтому я не испытываю сожаления, что способствовал их уничтожению, — они знали, на что идут. Не забывайте, что ранее я также был замешан в ликвидации значительного числа гитлеровцев, внеся таким образом свой скромный вклад в победу над фашизмом».

Разведчик Ким Филби с женой Руфиной

В 1949 году Филби получает назначение в Вашингтоне, где курирует совместную деятельность британских спецслужб, ФБР и ЦРУ по борьбе с «угрозой коммунизма». Получая самую свежую информацию о советских перебежчиках, он обеспечивал возможность вывести из-под удара ключевых агентов разведки СССР.

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Можно только гадать, как сильно он помог советской агентурной сети в странах Запада и сколько британских и американских шпионов сдал в КГБ. При этом он пользовался почти полным доверием своих непосредственных начальников. В будущем ему даже прочили пост заместителя главы SIS.

Бейрутская командировка

Однако всякое везение заканчивается. В 1951 году были «засвечены» первые два участника «кембриджской пятерки»: Дональд Маклин и Гай Бёрджесс. Филби предупреждал их об опасности, но и сам попал под подозрение. В ноябре 1952 года его допросила британская контрразведка МИ-5, однако из-за недостатка улик Филби отпустили. А в 1955 году он был отправлен в отставку. Но год спустя Кима Филби берет под свое крыло МИ-6 — разведывательная спецслужба Великобритании.

Под прикрытием корреспондента газеты The Observer и журнала The Economist он был отправлен в Бейрут, где несколько лет продолжал собирать для СССР важную информацию о политической обстановке на Ближнем Востоке. Эта часть его жизни является загадкой даже для самых бывалых знатоков истории спецслужб.

Ким Филби на отдыхе с семьей на Черном море

«С 1956 по 1963 год я был на Ближнем Востоке, — вспоминал Ким Филби в конце своей автобиографии „Моя тайная война”. — Западная пресса опубликовала множество измышлений об этом периоде моей работы, но пока я оставлю их на совести авторов. Дело в том, что английской и американской спецслужбам удалось довольно точно воспроизвести картину моей деятельности лишь до 1955 года, а о дальнейшей моей работе им, по всем данным, ничего не известно.

И помогать им в этом я не намерен. Придет время, когда можно будет написать другую книгу и рассказать в ней о других событиях. Во всяком случае, для советской разведки было небезынтересно знать о подрывной деятельности ЦРУ и SIS на Ближнем Востоке».

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Двадцать третьего января 1963 года Ким Филби был эвакуирован советской стороной из Бейрута — он вновь попал под подозрение своих непосредственных начальников и мог быть раскрыт. До конца своей жизни он жил в квартире в центре Москвы. Филип Найтли, единственный западный публицист, побывавший у Филби дома, вспоминал, что библиотека разведчика занимала три стены и насчитывала 12 тысяч книг.

Наверняка полная история оперативной работы Кима Филби на советские спецслужбы заняла бы не меньше десятка томов. Но многие ее детали еще долго будут оставаться под грифом «секретно».

Андрей Коц