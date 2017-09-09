Маск впервые полностью показал космический скафандр SpaceX

Американский предприниматель Илон Маск впервые показал в полный рост космический скафандр, разрабатываемый его компанией SpaceX. Фотографию он выложил на своей странице в Instagram. На это обратило внимание издание TechCrunch.

На фотографии человек в костюме стоит на фоне пилотируемого космического корабля Crew Dragon. Он будет использоваться астронавтами в ходе первых пилотируемых запусков компании SpaceX к Международной космической станции.

На изображении можно впервые рассмотреть дизайн перчаток и ботинок, а также увидеть, как выглядит нижняя часть скафандра.

Портал отмечает, что для лучшей мобильности на коленях сделаны специальные гибкие зоны, а в задней части костюма есть мягкие области черного цвета — для комфортного пребывания в капсуле. Ботинки выглядят облегченными. Скафандры разработаны не для работы в открытом космосе, они предназначены для защиты астронавтов во время полета в Crew Dragon.

Как отмечает издание, это вторая фотография костюма. 23 августа Маск показывал крупным планом его шлем и верхнюю часть. Предприниматель отмечал, что это уже полностью рабочая версия скафандра, а не макет. Она была протестирована под двойным вакуумным давлением.

PS А мне понравилось, по моему я что-то подобное видел в кино. Не скрою, Маск гениально поступает, модельное агентство в космосе. Изначально я не был его критиком и скептиком, сразу подметил его гениальность, но гениальность в другом. В розыгрышах. Один вопрос, всегда наступит момент, когда Маск решит рвать когти ? А может Маск инопланетянин и просто хочет вернутся домой ? ;) Если показ "космическая мода — 2017 и сейчас никак не подтолкнёт поклонников Маска к каким то сомнениям, я тогда даже не знаю. Маск я буду тебе способствовать как угодно. Потому как если хотят что бы их разыграли и готовы платить, почему я не могу на них заработать ? Как говорят "Без лоха — жизнь плоха".

Источник: nnm.me