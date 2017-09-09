Главная » Невероятное в мире, Творчество

Маск впервые полностью показал космический скафандр SpaceX

19:34. 9 сентября 2017 Просмотров - 604 Нет комментариев Опубликовал:

Маск впервые полностью показал космический скафандр SpaceX

Американский предприниматель Илон Маск впервые показал в полный рост космический скафандр, разрабатываемый его компанией SpaceX. Фотографию он выложил на своей странице в Instagram. На это обратило внимание издание TechCrunch.

Маск впервые полностью показал космический скафандр SpaceX

На фотографии человек в костюме стоит на фоне пилотируемого космического корабля Crew Dragon. Он будет использоваться астронавтами в ходе первых пилотируемых запусков компании SpaceX к Международной космической станции.

Маск впервые полностью показал космический скафандр SpaceX

На изображении можно впервые рассмотреть дизайн перчаток и ботинок, а также увидеть, как выглядит нижняя часть скафандра.

Портал отмечает, что для лучшей мобильности на коленях сделаны специальные гибкие зоны, а в задней части костюма есть мягкие области черного цвета — для комфортного пребывания в капсуле. Ботинки выглядят облегченными. Скафандры разработаны не для работы в открытом космосе, они предназначены для защиты астронавтов во время полета в Crew Dragon.

Маск впервые полностью показал космический скафандр SpaceX

Как отмечает издание, это вторая фотография костюма. 23 августа Маск показывал крупным планом его шлем и верхнюю часть. Предприниматель отмечал, что это уже полностью рабочая версия скафандра, а не макет. Она была протестирована под двойным вакуумным давлением.

Маск впервые полностью показал космический скафандр SpaceX

PS А мне понравилось, по моему я что-то подобное видел в кино. Не скрою, Маск гениально поступает, модельное агентство в космосе. Изначально я не был его критиком и скептиком, сразу подметил его гениальность, но гениальность в другом. В розыгрышах. Один вопрос, всегда наступит момент, когда Маск решит рвать когти ? А может Маск инопланетянин и просто хочет вернутся домой ? ;) Если показ "космическая мода — 2017 и сейчас никак не подтолкнёт поклонников Маска к каким то сомнениям, я тогда даже не знаю. Маск я буду тебе способствовать как угодно. Потому как если хотят что бы их разыграли и готовы платить, почему я не могу на них заработать ? Как говорят "Без лоха — жизнь плоха".

Источник: nnm.me

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Медицинский геноцид в СССР
...вскрытие брюшной полости) показала наличие неподвижной злокачественной ...попасть! — Гебель впервые назвал академика на ... Генеральному Конструктору Космических Ракет в СССР...Королёва через маску, а через маску можно ..., тоже была полностью сформирована в еврейском...
Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя
...ничего не познают полностью. Действительно, школьные...это структура, призванная показать неизбежность подобного пирамидального... скрывается под маской внешней бравады,... жутко скучными космическими летательными аппаратами ... – они не впервые участвовали в подобном...
Яхве против Баала - хроника переворота (А. Скляров)
... группы военных и экипажа космического корабля (или нескольких кораблей...животного»). Эта «вилка» показана то полностью задвинутой в «скипетр», то...Тутанхамона. Рис. 147. Маска Тутанхамона с уреем на...«мерзостью». Любопытно, что впервые в истории главной целью ...
Бэкграунд, выпуск-258 за 26 мая 2012
...случился момент истины. Все маски были сброшены, все ... национал-фашизм. Пожалуй, впервые представляющая эту пещерную идеологию...перевод кадровых стрелок с полностью прогнившей и погрязшей ...Сечин Показать/Скрыть описание На минувшей неделе в космической истории...
Китайская история - МИФ
...лица. Генетические исследования показали, что у них...» социальных паразитов — космических бандитов — и их...пример: «Колесницы впервые стали применяться предками ...на керамике знаки полностью совпадают с древнерусским ...СИБИРЬ «Враг под маской друга - самый злейший...
Тайная сторона Америки. О чём не принято писать и говорить (продолжение)
... новых видеоматериалов впервые появилось ощущение,... Армстронга, командира космического корабля «Аполлон-11... оружии, способном полностью аннигиллировать органическую поражаемую.... Некоторым часовым показалось, что они...конференции. Под маской сдержанности и ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>