Крещение Принца Уэльского

Авианосец Prince of Wales

Впервые с 1941 года в Британском флоте появится корабль с названием "Принц Уэльский", коим станет 2-й британский авианосец.Достаточно расхожее до второй мировой войны название, по всей видимости, считалось не очень счастливым, после того как одноименный линейный корабль типа "Кинг Джордж V" не снискал особых лавров во время "Охоты на Бисмарка", а потом и вовсе бесславно погиб под бомбами и торпедами японской авиации.8 сентября 2017 года на судостроительном предприятии Вabcock Marine в Розайте (Шотландия) состоялась официальная церемония крещения строящегося там в сухом строительном доке британского авианосца R 09 Prince of Wales – второго корабля типа Queen Elizabeth. На церемонии присутствовал нынешний принц Уэльский Чарльз, его супруга герцогиня Корноуэльская Камилла выступила "крестной матерью" корабля, разбив о корпус авианосца бутылку 10-летнего виски Laphroaig.Строительство для Королевского флота двух больших авианосцев Queen Elizabeth и Prince of Wales программы CVF осуществляется консорциумом Aircraft Carrier Alliance со сборкой кораблей из секций в сухом строительном доке предприятия Вabcock Marine в Розайте (бывшая военно-морская верфь Rosyth Dockyard, приватизированная в 1997 году). В состав Aircraft Carrier Alliance входят также Thales (проектант), BAE Systems Surface Ships, A&P Group и Cammell Laird (эти три компании, наряду с Вabcock Marine, изготавливают секции корпуса, также в строительстве секций принимала участие компания Liam Fox).Изготовление секций второго корабля Prince of Wales было начато в мае 2011 года, сборка корабля ведется в строительном доке Вabcock Marine в Розайте с конца 2014 года. Вывод авианосца Prince of Wales на испытания запланирован на 2019 год.В 2010 году было официально объявлено о планах сразу после завершения строительства вывести Prince of Wales в резерв или даже продать его за рубеж, однако обострение обстановки в Европе "спасло" авианосец и в 2014 году было решено ввести егов строй ВМС Великобритании.Строительство головного корабля Queen Elizabeth велось в Розайте с 2009 года. Церемония крещения Queen Elizabeth была произведена 4 июля 2014 года, головной авианосец был выведен из строительного сухого дока розайтской верфи 17 июля 2014 года и начал заводские ходовые испытания 26 июня 2017 года.Prince of Wales будет крупнейшим кораблем Королевского флота в истории, поскольку, как сообщается, ввиду внесенных в проект второго корабля изменений и усовершенствований, он будет иметь полное водоизмещение на 3000 тонн больше, чем Queen Elizabeth (проектное окончательное полное водоизмещение последнего в большинстве источников характеризуется как 70600 тонн).Cтроящийся авианосец Prince of Wales стал восьмым кораблем британского флота с таким названием с 1693 года. Однако после потопления линейного корабля Prince of Wales японской авиацией 10 декабря 1941 года это название в ВМС Великобритании до настоящего времени не присваивалось.линк https://bmpd.livejournal.com/28365 16.html Видео церемонии: https://centercigr.livejournal.com/53511.h tml – цинкНу и в качестве своеобразного исторического бэкграунда.24 мая 1941 года. Линкор "Принц Уэльский" проходит рядом с погибающим линейным крейсером "Худ".Встреча Черчилля и Рузвельта на борту "Принца Уэльского" во время встречи на Ньюфаундленде. 10 августа 1941 года.Известная фотография с одиноким Черчиллем на палубе "Принца Уэльского".Японская почтовая открытка посвященная потоплению "Принца Уэльского" и линейного крейсера "Рипалс".Немножко фотографий на эту тему вот здесь http://www.maritimequest.com/warship_dir ectory/great_britain/battleships/prince_ of_wales/hms_prince_of_wales_page_4.htm Ну а теперь…

Источник: colonelcassad.livejournal.com