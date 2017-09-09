Константин Сёмин «АгитПроп» 09.09.2017

... является, к примеру, КонстантинСёмин (журналист, ведущий программы «Агитпроп»). Под всевозможными красивыми лозунгами...к разграблению. Причина шизофрении троцкиста Сёмина в том, что он не...заокеанских коллег (см. в передаче “Агитпроп от 12.12.” - образ волка...
... перец ведущего программы ведущего программы «Агитпроп» КонстантинаСёмина? Мне такие случаи неизвестны. Зато...! – Убеждал 18 июля 2016 года Сёмин. – Сегодня отношения между Западом и... «Эха Москвы» и прочего подобного агитпропа генетически вылезли из тех же...