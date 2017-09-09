Кому полезны, а кому вредны солнечные вспышки?

Солнце в последнее время необычно активно, на нем происходит много вспышек. 16 июля 2017 года на нем произошла совершенно необычная вспышка, которая больше напоминала не мгновенный выброс, а непрерывный поток энергии. Она длилась целый час! Обычно вспышки длятся 5-10 минут. Мы с вами знаем, что энергия Солнца — это высшая справедливость, чистота и закон. Мы радуемся, когда эта энергия идет на Землю, но радует это далеко не всех. Средства массовой информации создают из любой вспышки катастрофу, сеют панику. Значит владельцам СМИ выгодно такое общественное мнение о Солнце? Почему им выгодно внушать страх и негативное отношение к нашему светилу, без которого вообще невозможна жизнь планеты?

Сразу после вспышки 16 июля появилось множество устрашающих публикаций. Основная их идея: Солнце добавит проблем жителям Земли. Выброс облака заряженных частиц, к которому приводят вспышки на Солнце, может вызвать неприятные последствия для землян. Магнитная буря вызывает появление электрического тока там, где его не должно быть. Соответственно, это может привести к сбоям в работе различного оборудования, в частности, навигационного, в работе систем электропитания. В истории отмечены случаи, когда солнечные вспышки действительно приводили к серьезным последствиям. Самый известный из них — это отключение электричества в Канаде в марте 1989 года, когда из-за солнечной вспышки в буквальном смысле в стране горели трансформаторы.

Спешим успокоить наших слушателей и читателей нашего сайта — мы считаем, что вспышки на Солнце сейчас очень нужны Земле. Именно они творят эволюцию. Вспомните великого Чижевского, который доказал, что активность на Солнце напрямую связана с активностью сознания народов. А нам очень нужна активность, нам очень нужно пробуждение, понимание происходящего. Ведь мы стоим у дверей в новую эпоху — Золотой век, который был предсказан еще тысячи лет назад.

Как пишут в новостях, Солнечные вспышки опасны лишь электронному оборудованию, поскольку возмущают магнитосферу Земли и нарушают работу электромагнитных полей приборов. Да, электрооборудование — важная часть нашей жизни, без которой нельзя представить современную цивилизацию. Но если смотреть шире, то именно современный прогресс и привел нашу цивилизацию к упадку — постоянным войнам, экономическим кризисам, угрозам голода и эпидемий, отчуждению и расслоению общества. Возможно Солнце и указывает нам на отжившие механизмы получения энергии, которым нет места в будущем? Есть множество открытий альтернативных источников питания, которым просто не дают ходу. Они более безопасны для экологии планеты и человека, и совершенно не требуют денежных затрат, как то же электричество. Возможно это и не дает покоя сильным мира сего — что энергию сможет добывать любой человек просто из воздуха?

Конечно, мы не призываем игнорировать рекомендации медиков. Сильные солнечные вспышки могут негативно влиять на здоровье человека. Ведь огненная энергия нам перестала быть близкой и родной и мы принимаем ее зачастую болезненно. Медики рекомендуют людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы иметь рядом с собой необходимые лекарства. Сердце — это тот орган, который первым воспринимает солнечные энергии. А мы знаем, что проблемы с сердцем возникают у людей из-за сильных и постоянных негативных эмоций, обид, страхов. Эти эмоции закрывают сердце, которое в свою очередь и реагирует болезненно на солнечный поток любви и справедливости. Об этом говорит легендарный авторский метод Светланы Лады-Русь. В своих книгах Лада-Русь называет обиду причиной многих болезней и учит людей избавляться от обид навсегда. Только открытое сердце способно принять эволюционный солнечный поток безболезненно и с радостью. Ведь Солнце сжигает любой негатив в сердце, поэтому от него надо избавляться.

Нужно помнить, что темная эпоха закончилась, а новая все никак не начнется. Солнце помогает Земле перейти в новую эру. Так что с открытыми, добрыми людьми Солнечные вспышки ничего плохого не сделают, а наоборот помогут. В эти дни нужно больше общаться с Солнцем, и просить помочь себе понимания и освобождения от обид. Солнце обязательно поможет!



http://www.kramola.info/blogs/kosmos/komu-polezny-komu-vredny-solnechnye-vspyshki