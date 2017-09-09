Как большевики использовали поведенческий анализ для построения СССР, а американцы – для его развала

Если вы не слышали про Прикладной Поведенческий Анализ, то набрав три слова в Яндексе, увидите, что он используется в терапии таких заболеваний, как, например, аутизм, достаточно слабо связанный с политикой. Но тут-то и кроется ошибка тех специалистов и дилетантов, кто не до конца понимает смысл Поведенческого анализа: Прикладной.Слово Прикладной, например, в программировании означает, что программирование используется для определенной сферы – экономики, медицины, компьютерного интерфейса и т.д. Прикладная химия – это состав и качество продуктов питания. Прикладная физика – это использование ее знаний в электронике, космонавтике и т.д.То есть Прикладной Анализ Поведения – это анализ и управление поведением в любой области, в которой мы имеем дело с функционированием живого существа и хотим изменить его поведение так, как это нужно нам для выполнения определенной цели (маркетинг, дрессировка, пресса, образование, ловля рыбы и т.д.)Остановимся на том, как этот метод (возможно, не зная этого) использовали при построении СССР, чтобы понять, на чем же зиждется наша знаменитая дружба народов, единство, “русские не сдаются”, “один- за всех” и т .д. и в этой связи поймем, что неправильно, ненаучно и по-дилетантски делает ЕС, стуча себя горделиво в грудь задней частью стопы, а также придем к определенным выводам по поводу будущего ЕС, используя те же, проверенные наукой и временем, методы Поведенческого Анализа.Если прочитать то, что написано в википедии по поводу ПАП, то можно проникнуться важностью и всесторонним использованием метода, но и статья в википедии, писаная, скорее всего, родителями или специалистами, работающими с аутизмом, о чем свидетельствуют описание терминологии и заключительная часть статьи, не объясняет полностью того, как это метод повсеместно используется в любой сфере, связанной с живыми существами.Не будем связываться с википедией, а попробуем на пальцах прояснить, как ПАП работал в СССР.Главный принцип управления поведением сформулировал известный патриот России, знаменитый академик Павлов, изучавший условные и безусловные рефлексы:Надо сказать, что Павлова пытались заманить к себе шведы, суля различные ништяки, чтобы потом трубить о “крутых шведских ученых”, как это обычно делает весь западный мир, который не в состоянии обеспечить образование, производящее какое-нибудь значимое число ученых, вынуждая запад к воровству мозгов из других, более способных к преподаванию стран.Но товарищ Павлов не зря занимался рефлексами и сам проанализировал поведение шведов и ответил им, что их ништяки в виде богатства, денег и западной славы для него не являются поощрением по сравнению с жизнью в России. Поскольку Швеция не согласилась войти в состав Российской Империи, чтобы удовлетворить желание Павлова, россияне могут по праву гордиться знаменитым соотечественником во всех смыслах.Итак, работая с рефлексами, Павлов выяснил не только то, что среди них есть те, которые не зависят от внешней среды (безусловные), но и те, на которые можно повлиять извне (условные). Влияние на выработку условных рефлексов можно оказать посредством оказания воздействия непосредственно на организм, учитывая, насколько организм воспринимает это воздействие как “хорошее” или “плохое”.Причем, учитывая тот факт, что тот, кто воздействует (Павлов) и тот, на кого воздействуют (собака) – разные личности или существа, это само “хорошее или плохое” для того, на кого воздействуют, необязательно является “хорошим или плохим” для того, кто воздействует (редко Павлова могла привлечь косточка из супа, аналогично редкая собака зачитывалась произведениями Толстого).Сам воздействующий (Павлов) определяет, является ли для него поведение воздействуемого (собаки) желаемым (виляние хвостом) или нежелаемым (откусить палец).В связи с этим основной принцип Прикладного Анализа Поведения – найти те самые ништяки, за который воздействуемый повиляет хвостом изменит свое поведение на то, которое нужно тому, кто на него воздействует.На английском ништяки обозначается громоздким термином reinforcement, на русском – не менее монументальным поощрение, но для легкого чтения слово ништяк наиболее подходит для неспециалистов, поэтому остановимся на нем, не забывая иногда применять и классические формулировки.Итак, западные ученые впоследствии догадались, что собаки – не единственные существа, обладающие поведением и что этот метод может применяться и в других областях. В частности, Ловаас использовал метод поощрений и наказаний в аутизме в прямом смысле слова, используя именно то, что указано выше: еду и физические наказания (битье по рукам и т.д.). Безусловно, на детях метод сработал аналогично тому, как он работает на собаках, но с тех пор ПАП стал иметь плохую репутацию. Впоследствии ученые на западе, занимающиеся аутизмом, поняли, что конфеты – не единственные ништяки, а ремень – не единственное средство указать на то, что поведение нежелательно, и, наконец, появился ПАП в том виде, в котором он есть и сейчас.Вернее, как всегда, в разных видах, потому что западные ученые и тут не стали собираться и вырабатывать общий подход, а попытались продвинуть каждый себя, называя одно и то же разными названиями. В результате чего и появились “те же яйца, только в профиль” – FloorTime, SonRise, Establishing Operations и куча других, абсолютно аналогичных в подходе и базе школ, претендующих на уникальность. Собственно, уже на примере этого эгоистичного подхода в коррекции поведения аутичных детей западные ученые доказали, что не понимают и, видимо, никогда не смогут понять, что “одна голова – хорошо, две – лучше, а три – идеально” (как говорят КВНщики-генетики). Так что же говорить о западных политиках, если даже сами западные ученые не умеют управлять собственным поведением, чтобы объединиться! Конечно, они объединяются, причем и используя поведенческий подход: вынуждают тех, кто прошел обучение их программе, регистрироваться и перерегистрироваться, “а иначе ты уже не специалист”, но, сами понимаете, это больше наказание, чем поощрение. За то, что ты не зарегистрировался, тебе руки не подадут, а за то, что ты – отличный специалист по АБА, никто по головке не гладит, кроме клиента, который часто не разбирается в предмете и заплатит за все, что выше среднего.Но советские ученые-политики (конечно, называется это по-другому, вероятно, это слово из трех согласных букв, но не КВН) въехали в тему.Итак, проанализируем схему работы проекта “Дружба народов”.Если анализировать поведение, то применяется метод ABC – Antecedents, Behaviour, Consequences, то есть предшествующие данные и обстоятельства, поведение, результат. В информатике при построении схемы работы чего-либо называется блок-схемой, в которой мы выделяем входные данные, схемы работы (алгоритм) и выходные данные. Те же яйца, опять же.Входные данные: народы на территории Российской империиС разными:– культурой;– религией;– уровнем образования;– политическими взглядами;– языком;– территориально удаленные.Одинаковыми:– экономическими условиями (низкий уровень);– составом семьи;– отношению к религии (набожность)– взглядами на социальные изменения (равенство доходов).Выходные данные (что хотим видеть): народ, объединенный, но с сохранением культурных, религиозных и территориальных различий.Алгоритм построенияКультура – дополнить местную культуру элементами общей, ознакомить местное население с другими культурами, общая культура – равноправие всех культур. Каждый народ при этом понимает, что его культура важна так же, как остальные, отчего нивелируется национализм.Религия – к сожалению, мультирелигиозность невозможна, отчего религию и отделили от государства и снизили ее статус и степень влияния как разделяющий фактор. Именно этому мы и обязаны нынешней толерантностью к различным религиям, которые можно было соблюдать, но не публично, а дома, для себя (намек на то, как это должно быть сейчас).Уровень образования – приведение к единому, стандартному, что вырабатывает в населении идею равенства и, поскольку равенство положительно влияет на чувство справедливости, общее унифицированное образование имеет положительный эффект на объединение народов, поскольку подчеркивает то, что люди на этой территории объединены общим уровнем образования. Именно поэтому важны были общие учебники, форма, пионеры-октябрята, правила поведения (старших все мы уважаем, слабых мы не обижаем), общая школа для всех классов (с 1 по 10й – одно здание), “общий” классный руководитель и т.д.Все эти факторы являются объединяющими и “провоцирующими” равенство (опять же намек современным политикам на то. что нужно сделать сейчас).Политические взгляды необходимо было унифицировать как еще одну из возможностей разделения народов, что и производилось – как силой, так и пропагандой, а, впоследствии, обучением.- уровнем образования;Язык – все учат русский язык, одновременно не забывая свой (что опять же вызывает чувство удовлетворения – смотрите на Украину, которая никогда не сможет объединить население, угнетая русский язык, это их изначальная ошибка). Именно сохранение собственных языков и было тем объединяющим фактором, поскольку не затрагивало личные интересы каждого говорить на своем языке.Территориально удаленные. Пичалька…, но для этого и было введено распределение в институтах, которое позволило граждан стать космополитами, но в отдельно взятой стране.Нужно указать, что поощрения в громадных размерах использовались при построении СССР.В ПАП есть несколько видов “ништяков”:– то, что мы едим;– игрушки;– физический контакт;– вербальное поощрение;– удовлетворение от выполненной задачи.Эти ништяки перечислены по степени “крутости” и практически каждый из них был использован (продуктовые подарки, награждение отличившихся машинами или путевками, рукопожатие или поцелуи, объявление о высоких результатах публично, доска почета, благодарности и грамоты, медали и т.д.).Чувство гордости от выполненного задания есть высшая форма, которую каждый поведенческий специалист хочет развить у своего клиента. Именно в этом наши предки были просто виртуозы. Они так искусно paired, то есть связывали с равенством то, что обычно само по себе гордости не вызывает – территорию проживания, образование, язык, культуру РАЗНЫХ народов – что впоследствии сам объединяющий фактор стал ништяком.Как это?Да так:“Хороша страна моя родная”. Не Россия-Украина или что еще, а совершенно другое слово СССР. Никому не обидно.Все 7-10-летние – октябрята, потом – пионеры, потом – комсомольцы и т.д. Все учатся по одним и тем же учебникам и носят одинаковую форму.Культура разных народов изучается как таковая в школах и перекрещивается с национальной – и тогда шашлык и пельмени становятся национальными блюдами, Гоголь и Булатов – национальными литераторами, Кикабизде и Кобзон – национальными певцами, Шахназаров и Данелия – национальными режиссерами и т.д.Учатся песни “Вместе весело шагать” и т.д. Все, что “вместе” – это хорошо. Дружба в этом плане – прекрасный пример. “Дружба крепкая не сломается”, “Если с другом вышел в путь…” и т.д. Во всех мультиках все заканчивается дружбой.Интересен опыт использования поведенческого анализа при построении общей культуры. С таким числом народов создать общую культуру очень сложно, поэтому поступили гениально: ввели общие праздники. Пройдемся?1 января: Новый Год. Празднуют ВСЕ, с друзьями, после ужина – на улицу праздновать вместе. Смотрят ОДИН9cd606007fdf7d81f20f52238d80163f.jpg и ТОТ ЖЕ фильм, едят одинаковые салаты, “Огонек”… Сейчас плюс Поздравление Президента как обязательный атрибут Нового года.13 января Новый год по старому календарю. Празднуют не просто все люди мира, а все жители СССР, но менее охотно, чем Новый год, зато более охотно, потому что праздник.14 февраля день влюбленных не празднуется из-за сомнительной истории появления праздника и из-за того, что это личный праздник.23 февраля: ВСЕ мужчины, от мала до велика (на западе – День отца, только твой личный отец) плюс обязательные ПОДАРКИ (ништяки), которые со временем перевели скучный для большинства процесс дарения в интересную объединяющую традициюПроводы русской зимы – в очень многих регионах, все на улице8 марта: ВСЕ женщины (на западе – День матери, только твоя личная мама) получают цветы и подарки, а день – выходной. Всем клево, куча ништяков, поскольку готовят все часто тоже женщины (почему и выходной день для компенсации).1 мая – ВСЕ трудящиеся9 мая – ВЕСЬ Народ, ВСЕ на митинге с цветами1 июня – ВСЕ детивыход на каникулы – ВСЕ вместе1 сентября – ВСЕ дети в школу7 ноября – ВСЕ на парадДень Рожденья – приглашаются друзьяПри этом такие разъединяющие праздники, как Рождество, День отца-матери и т.д., культивирующиеся на западе и восхваляющие отделение от общества, не практикуются (почему запад и старается внедрить эти праздники в России сейчас).Праздник – это всегда здорово, поэтому быть вместе, спаренное (тот самый pairing в поведенческом анализе) с праздником, постепенно становится ништяком. Именно поэтому иностранцы с запада, приезжающие в Россию, не понимают, почему в компании коллеги ездят на шашлыки вместе не только в целях создания команды, но и просто так и почему отношения в компании между коллегами могут быть реально дружеские.То есть советский народ строился на том, что между разными людьми есть очень много общего и что быть вместе – это хорошо.Сравним с западом, где религия не выводилась из-за рамок государственности, и поэтому стала основным преткновением в нынешних условиях.Надо сказать, ЕС попытался воспроизвести положительные моменты СССР – например, возможность для населения ЕС мигрировать между странами в поиске работы. Этот фактор, который, казалось бы, мог быть их объединить, стал и негативным, поскольку экономического равенства ЕС не предполагает, ставя мигрантов из одних стран (более мелких) в положение слуг в других странах (более богатых). И теперь мы видим отделение политиков от людей в стране и фактически диктатуру ЕС, диктатуру про-европейских политиков в отношении населения, которое хочет уважения своей культуры и равенства экономики, но не получает. Эмигранты пытаются не приблизиться к ценностям, а получить возможность либо заработать, либо пользоваться деньгами других. Безусловно, это не положительный фактор, который может объединить людей, это не “справедливость”, а конкуренция. Именно поэтому и возникли существующие противоречия в ЕС – мигрантов не воспринимают как равных даже если они из других стран ЕС. Сосуществование носит соревновательный характер.Но самая главная ошибка запада в нынешней ситуации – в том, что, провозгласив равенство между всеми, они не соблюли это правило. Они вывели беженцев и из этой категории, то есть создали искусственно неравенство, возвышая иную культуру, религию и взгляды над собственными.Этим они привели к прямо противоположному от ожидаемого ими эффекту.Помните, что для изменения поведения мы должны найти то, что ценно для человека и “спарить” с ним то, что мы хотим сделать важным для человека? Так вот ЕС спарил идею неравенства и толерантность к другой культуре – то есть не-ништяк и “будущий ништяк”. К тому же ЕС одновременно “спарил” для мигрантов идею о их превосходстве во всех отношениях, то есть фактически призвал мигрантов уважать свою культуру, объяснив, что они не обязаны уважать чужую. Если бы ЕС спарил для мигрантов получение пособий и уважение к местной культуре, то все было бы прекрасно, но.. мы имеем то, что имеем. Так что будущее ЕС в этом плане нерадужно.А теперь сделайте домашнее задание, проанализировав вышенаписанное, чтобы понять, как США вводили цветные революции в разных странах, используя аналогичные методы (поставьте знак минус во всех пунктах. в которых при СССР стоял плюс).

Источник: nashaplaneta.su