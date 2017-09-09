Илон Маск: конкуренция в сфере искусственного интеллекта может привести к мировой войне.







ТАСС, 4 сентября 2017 года. Американский миллиардер, изобретатель и инвестор Илон Маск считает, что соперничество между странами за первенство в сфере искусственного интеллекта может стать причиной мировой войны. Об этом он написал в понедельник в Twitter.



Маск отмечает, что в Россия и Китай подключились к исследованиям в области создания искусственного интеллекта и вскоре их примеру последуют другие страны с сильной компьютерной наукой. "Конкуренция за превосходство в сфере искусственного интеллекта на национальном уровне - наиболее вероятная причина третьей мировой войны, с моей точки зрения", - написал он. При этом, как отметил бизнесмен в комментарии к собственной записи, война может быть инициирована не лидером какой-либо страны, а самим искусственным интеллектом, если он примет решение, что "превентивный удар - это наиболее вероятный путь к победе".



Маск поместил в своей записи в Twitter ссылку на статью, в которой излагались высказывания президента России Владимира Путина, сделанные 1 сентября на встрече со школьниками и студентами в ходе всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория" в Ярославле.



"Искусственный интеллект - это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы", - заявил президент РФ. По его мнению, "тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира". "И очень бы не хотелось, чтобы эта монополия была сосредоточена в чьих- то конкретных руках", - сказал он.



Президент заверил, что если Россия будет лидером в области искусственного интеллекта, "также будет делиться этими технологиями со всем миром, как мы сегодня делимся атомными технологиями".



Илон Маск является последовательным критиком идеи искусственного интеллекта, который, по его словам, представляет одну из главных угроз для будущего человечества. Одним из главных оппонентов Маска в этом вопросе является основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, который считает высказывания Маска об опасности искусственного интеллекта "крайне безответственными".

http://tass.ru/nauka/4530924