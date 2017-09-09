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Goblin News 20: водородная бомба в Корее, ситуация в Мьянме и поджог кинотеатра “Космос”

18:17. 9 сентября 2017 Просмотров - 422 Нет комментариев Опубликовал:

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В этом выпуске:
00:06 – как хорошо провести воскресенье, если ты руководишь Северной Кореей
04:05 – чем себя занять в воскресенье, если ты отечественный монархист
06:59 – что происходит в Мьянме и нужна ли России религиозная война
12:34 – как приблизить отечественные школы к американским стандартам при помощи короткоствола
15:37 – как лживая корыстная власть три года морила голодом Кирилла Серебренникова

Борис Юлин про Северную Корею: https://youtu.be/CTBR2KftmOw

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/goblin_ne…

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Источник: www.youtube.com

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