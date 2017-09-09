Goblin News 20: водородная бомба в Корее, ситуация в Мьянме и поджог кинотеатра “Космос”

Заценить ассортимент OperShop: http://opershop.ru/?utm_source=youtub…

В этом выпуске:

00:06 – как хорошо провести воскресенье, если ты руководишь Северной Кореей

04:05 – чем себя занять в воскресенье, если ты отечественный монархист

06:59 – что происходит в Мьянме и нужна ли России религиозная война

12:34 – как приблизить отечественные школы к американским стандартам при помощи короткоствола

15:37 – как лживая корыстная власть три года морила голодом Кирилла Серебренникова



Борис Юлин про Северную Корею: https://youtu.be/CTBR2KftmOw



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/goblin_ne…



Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru

Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper

Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin

Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/

Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD

Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin

Источник: www.youtube.com