Goblin News 20: водородная бомба в Корее, ситуация в Мьянме и поджог кинотеатра “Космос”
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В этом выпуске:
00:06 – как хорошо провести воскресенье, если ты руководишь Северной Кореей
04:05 – чем себя занять в воскресенье, если ты отечественный монархист
06:59 – что происходит в Мьянме и нужна ли России религиозная война
12:34 – как приблизить отечественные школы к американским стандартам при помощи короткоствола
15:37 – как лживая корыстная власть три года морила голодом Кирилла Серебренникова
Борис Юлин про Северную Корею: https://youtu.be/CTBR2KftmOw
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/goblin_ne…
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Источник: www.youtube.com