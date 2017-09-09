Фермер взял кредит и влез в долги ради памятника героям ВОВ: «Они заслужили большего».

«Я решил, что ферма подождёт. А памятник важнее», – говорит Александр.

А началось всё три года назад. «Однажды по весне на этом холме сильным дождём размыло канавы, – рассказывает Тищенко. – Пастух наш местный пас хуторских овец. Подошёл к ямам и увидел, что на дне белеют кости. Приехали историки и поисковики из райцентра и вскоре установили: останки принадлежат бойцам 47-й гвардейской стрелковой дивизии, которые погибли здесь в феврале 1943 г. во время боёв. Немцы окопались в хуторе. И, как только наши солдаты появлялись на бугре, фашисты открывали по ним шквальный огонь. Так погибли 150 человек. Лишь на третий день нашим бойцам удалось взять Зайцевку.