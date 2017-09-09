Фермер взял кредит и влез в долги ради памятника героям ВОВ: „Они заслужили большего”
«Я решил, что ферма подождёт. А памятник важнее», – говорит Александр.
А началось всё три года назад. «Однажды по весне на этом холме сильным дождём размыло канавы, – рассказывает Тищенко. – Пастух наш местный пас хуторских овец. Подошёл к ямам и увидел, что на дне белеют кости. Приехали историки и поисковики из райцентра и вскоре установили: останки принадлежат бойцам 47-й гвардейской стрелковой дивизии, которые погибли здесь в феврале 1943 г. во время боёв. Немцы окопались в хуторе. И, как только наши солдаты появлялись на бугре, фашисты открывали по ним шквальный огонь. Так погибли 150 человек. Лишь на третий день нашим бойцам удалось взять Зайцевку.
В той дивизии не было выходцев из наших мест, но все они стояли насмерть. Останки предали земле. А на холме сделали очень скромный памятник – насыпь, бетонные блоки, табличка, красный флаг. Проезжая мимо, я каждый раз возвращался домой больным: сердце ныло, ведь эти солдаты заслужили большего».
Тищенко поехал к главе поселения: хочу, мол, мемориал построить. «Хочешь – строй», – был ответ. Он сам нарисовал эскиз памятника, нашёл и обтесал большой гранитный камень. Нанял кран-манипулятор, рабочих, купил цемент. Сам выпилил болгаркой красные звёзды. Изготовление плит с изображением орденов времён войны оплатила поселковая администрация.
«Нас двадцать миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны», – стихи Расула Гамзатова выбиты на памятнике. «Когда-нибудь и меня помянут добрым словом, – надеется фермер. – Внуки, например, скажут: «Этот монумент поставил наш дед». А крыша… и до неё когда-нибудь руки дойдут».
Впрочем, он уже за новый общественный проект взялся: «Строю детскую площадку для хуторской ребятни: уже сварил из арматуры первые качели. А ещё хочу сделать маленький памятник Александру Галатову – Герою Советского Союза, уроженцу Зайцевки».
Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Есть среди нас настоящие люди.
Один из них- Александр Тищенко.
Огромная благодарность ему и уважение.
Как говорят: на таких Земля держится.
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Памятник в кредит???
Сомневаюсь, что это нормально….