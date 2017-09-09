Арктический капкан: Запад боится русских на Северном полюсе

Пока западный истеблишмент продолжает демонизировать Россию и её лидера Владимира Путина при любом удобном случае, именно это государство «переплевывает» их страны по многим показателям. И специалисты в узких кругах уже нескромно говорят: «Москва бурно, эффективно и беспрепятственно реализует свои самые “коварные” планы!»

Как пишет The Independent, за последние годы Россия не просто сделала огромный шаг в освоении Арктики. Москва заметно усилила военное препятствие в регионе, увеличила тренировку войск и создаёт новые бригады, продолжает эксплуатировать природные ресурсы, строит новые флота ледоколов, развернула радарную систему раннего оповещения, расконсервировала старые советские базы.

Кроме того, по данным английских учёных, экспертов британского научного центра «Общество Генри Джексона», Россия восстанавливает аэродромы, расположенные на Новой Земле, в Тикси, Воркуте и Анадыре. Помимо этого одновременно вводится в эксплуатацию военный комплекс «Арктический трилистник».

Словом, для них это настоящий кошмар, так как по сравнению с Западом, который только распространяет «американскую демократию», Россия стремительно уходит вперед. И случай с Арктикой, богатой как природными ресурсами, так и имеющей огромное геополитическое значение, – катастрофа для западных стран.

«За последние десять лет Россия расширила свою военную мощь и потенциал в Арктике, которые по своим масштабам и содержанию превышают всё, что сделал Запад за аналогичный период времени», — полагает автор доклада и директор Центра российских исследований Эндрю Фоксолл.

При этом эксперты считают, что Североатлантическому альянсу стоит обратить внимание на подобную активность и повлиять на неё. В то же время ученые отмечают, что возвращение к практике холодной войны невозможно, так как это негативно отразится на экономике Запада и перекроет торговые маршруты в регионе.

Вся эта ситуация свидетельствует о том, что Запад на сегодняшний день угодил в самый настоящий арктический капкан, так как, по сути, не может поставить какие-либо ультиматумы, а догонять Россию в регионе уже слишком поздно. Причем виной в этой истории является недальновидная политика и желание во всем прижать Россию к стенке со стороны западного истеблишмента, которая, кстати, уже не первый раз приносит отрицательные результаты.

Антон Орловский

Источник: nnm.me