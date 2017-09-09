Главная » Вооруженные силы, Политика

Арктический капкан: Запад боится русских на Северном полюсе

08:50. 9 сентября 2017 Просмотров - 207 Нет комментариев Опубликовал:

Арктический капкан: Запад боится русских на Северном полюсе

Пока западный истеблишмент продолжает демонизировать Россию и её лидера Владимира Путина при любом удобном случае, именно это государство «переплевывает» их страны по многим показателям. И специалисты в узких кругах уже нескромно говорят: «Москва бурно, эффективно и беспрепятственно реализует свои самые “коварные” планы!»

Арктический капкан: Запад боится русских на Северном полюсе

Как пишет The Independent, за последние годы Россия не просто сделала огромный шаг в освоении Арктики. Москва заметно усилила военное препятствие в регионе, увеличила тренировку войск и создаёт новые бригады, продолжает эксплуатировать природные ресурсы, строит новые флота ледоколов, развернула радарную систему раннего оповещения, расконсервировала старые советские базы.

Арктический капкан: Запад боится русских на Северном полюсе

Кроме того, по данным английских учёных, экспертов британского научного центра «Общество Генри Джексона», Россия восстанавливает аэродромы, расположенные на Новой Земле, в Тикси, Воркуте и Анадыре. Помимо этого одновременно вводится в эксплуатацию военный комплекс «Арктический трилистник».

Арктический капкан: Запад боится русских на Северном полюсе

Словом, для них это настоящий кошмар, так как по сравнению с Западом, который только распространяет «американскую демократию», Россия стремительно уходит вперед. И случай с Арктикой, богатой как природными ресурсами, так и имеющей огромное геополитическое значение, – катастрофа для западных стран.

Арктический капкан: Запад боится русских на Северном полюсе

«За последние десять лет Россия расширила свою военную мощь и потенциал в Арктике, которые по своим масштабам и содержанию превышают всё, что сделал Запад за аналогичный период времени», — полагает автор доклада и директор Центра российских исследований Эндрю Фоксолл.

Арктический капкан: Запад боится русских на Северном полюсе

При этом эксперты считают, что Североатлантическому альянсу стоит обратить внимание на подобную активность и повлиять на неё. В то же время ученые отмечают, что возвращение к практике холодной войны невозможно, так как это негативно отразится на экономике Запада и перекроет торговые маршруты в регионе.

Арктический капкан: Запад боится русских на Северном полюсе

Вся эта ситуация свидетельствует о том, что Запад на сегодняшний день угодил в самый настоящий арктический капкан, так как, по сути, не может поставить какие-либо ультиматумы, а догонять Россию в регионе уже слишком поздно. Причем виной в этой истории является недальновидная политика и желание во всем прижать Россию к стенке со стороны западного истеблишмента, которая, кстати, уже не первый раз приносит отрицательные результаты.

Антон Орловский

Источник: nnm.me

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Открытое письмо Путину
... Столкнувшись с угрозой введения санкций Запада против себя лично, эти твари... мыслящих красных и социально ориентированных русских националистов. Помочь материально. Административно. ...сего. И уже не сможете. Запад забыл чудовищные преступления ельцинизма: он...
Война все спишет? Или вправит нам мозги?
..., разных вопросов (воссоединение русского народа и борьба с ... признавать нас всех – и русских, и украинцев, и белорусов...якобы отдельных от русских украинцев вкладываются Западом колоссальные силы и...не станут. Итак: не бояться нажить врага, притом, что...
Война как лакмусовая бумага...
...допустить уничтожения Новороссии, – геноцида русского народа, русского населения там, то каким-... для укрепления независимости Донбасса. «Русская планета» приводит самые яркие и... свободных выборов — этого на Западе боятся и пытаются всеми силами не...
Полное интервью избранного президента Молдавии Игоря Додона телеканалу "Звезда"
... отношения с Россией, Украиной, странами Запада и развивать страну.Источник: www...
Лупа времени
Диафильм 1960 года "В 2017 году" на тему того, каким 57 лет назад виделся 2017-й год.http://gamebomb.ru/gbnews/18800 - цинкИсточник: colonelcassad.livejournal.com
В хороших руках и олигарх- патриот
... свою независимую от того же Запада позицию при решении серьезных вопросов.... Не думаю, например, что Западу очень сильно понравилась диверсификация Россией.... Точно также не по нутру Западу пришлись и российские контрсанкции. В...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>