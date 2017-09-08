Ядерное оружие КНДР: Сделано в США

На протяжении более десятилетия Северная Корея безуспешно пытается доказать свою военную мощь всему миру посредством серии неудачных ракетных запусков и ядерных угроз для всех, кто пытается приблизиться к ее границе. Руководство КНДР усвоило одну простую истину, в современности только наличие ядерного оружия гарантирует независимость и суверенитет государствам. Ни развитые системы здравоохранения, образования и других социальных программ, ни высокий уровень потребления и благосостояния граждан, ни высокий уровень культуры, а именно способность нанести ответный удар и доставить ядерное оружие за десятки тысяч километров за океан. Этому Ким Чен Ына научил пример Югославии, Ирака, Ливии, Сирии и Йемена.

Угрозы Дональда Трампа в отношении маленькой Северной Кореи достигли истеричного уровня, не красящего лидера западного мира и унижающего великую страну, коей себя считают США.

Северная Корея пусть лучше не создает никаких угроз Соединенным Штатам», — сказал Трамп во время игры в гольф в Бедминстере, Нью-Джерси. «Они будут встречены таким огнем и яростью, каких мир никогда не видел.

Это вопиющий шантаж. Шантаж западного общества. Мы не поддаемся шантажу. Мы хотели бы, чтобы люди поняли, Северная Корея — это сталинский режим, который не может даже прокормить своих людей.

Безусловно, после подобных слов по всем законам должны последовать жесткие действия, вплоть до войны. Тем более что лидер КНДР не испугался и отдал приказ к подготовке превентивного удара по военной базе США на Гуаме, откуда к границам Северной Кореи летают бомбардировщики В-2. Трамп оказался в патовой ситуации, когда любое дальнейшее действие, кроме войны, будет воспринято мировым сообществом, как слабость, и очень сильно ударит по репутации, как самого Дональда Трампа, так и США. Если бы у КНДР не было ядерного оружия и средств его доставки, американские самолеты и ракеты уже давно демократически утюжили бы эту страну. Но этот случай ярко доказывает, что ядерное оружие в первую очередь является сильным средством сдерживания. Медиа пространство США заполонили панические статьи о чудовищных последствиях ответного удара КНДР для США, а в ночь на 15 августа на Гуаме даже сработала система оповещения о ядерном ударе, что насмерть перепугало всех жителей.

Американцам срочно потребовался информационный повод, событие, которое бы отвлекло на себя информационное поле, «перевело стрелки» на третью сторону и позволило бы Трампу выйти из ситуации с минимальными потерями. И такой повод был найден. Газета The New York Times опубликовала статью, в которой обвинило Украину в поставках в обход многолетних санкций ООН ракетных двигателей производства «Южмаш» в Северную Корею. Этим якобы и объясняется прорывной успех в пусках северокорейских баллистических ракет. Взрыв этой информационной бомбы был настолько оглушителен, что на Украине возникла паника. Сначала официальные лица Украины все отрицали, затем ожидаемо заявили, что ракетные двигатели КНДР поставила Россия из оставшихся у ней ракет украинского производства. Потом появилась версия, что чертежи двигателей были скопированы и украдены корейскими шпионами, парочка из которых уже была осуждена на Украине. В ответ вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что КНДР не могла просто скопировать украинские двигатели.

Что значит «копии двигателей»? Это же не картина или скульптура. Для того чтобы изготовить «копию», надо иметь в наличии или оригинал двигателя, или его детальные чертежи. Да и без украинских специалистов, способных и готовых развернуть производство на чужой технологической площадке, не обойтись. Так или иначе, речь идёт о контрабандной поставке в обход всех существующих крайне жестких международных запретов