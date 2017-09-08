Ядерное оружие КНДР: Сделано в США
15:52. 8 сентября 2017 Просмотров - 274 Нет комментариев Опубликовал: brahman
На протяжении более десятилетия Северная Корея безуспешно пытается доказать свою военную мощь всему миру посредством серии неудачных ракетных запусков и ядерных угроз для всех, кто пытается приблизиться к ее границе. Руководство КНДР усвоило одну простую истину, в современности только наличие ядерного оружия гарантирует независимость и суверенитет государствам. Ни развитые системы здравоохранения, образования и других социальных программ, ни высокий уровень потребления и благосостояния граждан, ни высокий уровень культуры, а именно способность нанести ответный удар и доставить ядерное оружие за десятки тысяч километров за океан. Этому Ким Чен Ына научил пример Югославии, Ирака, Ливии, Сирии и Йемена.
Угрозы Дональда Трампа в отношении маленькой Северной Кореи достигли истеричного уровня, не красящего лидера западного мира и унижающего великую страну, коей себя считают США.
Северная Корея пусть лучше не создает никаких угроз Соединенным Штатам», — сказал Трамп во время игры в гольф в Бедминстере, Нью-Джерси. «Они будут встречены таким огнем и яростью, каких мир никогда не видел.
Это вопиющий шантаж. Шантаж западного общества. Мы не поддаемся шантажу. Мы хотели бы, чтобы люди поняли, Северная Корея — это сталинский режим, который не может даже прокормить своих людей.
Безусловно, после подобных слов по всем законам должны последовать жесткие действия, вплоть до войны. Тем более что лидер КНДР не испугался и отдал приказ к подготовке превентивного удара по военной базе США на Гуаме, откуда к границам Северной Кореи летают бомбардировщики В-2. Трамп оказался в патовой ситуации, когда любое дальнейшее действие, кроме войны, будет воспринято мировым сообществом, как слабость, и очень сильно ударит по репутации, как самого Дональда Трампа, так и США. Если бы у КНДР не было ядерного оружия и средств его доставки, американские самолеты и ракеты уже давно демократически утюжили бы эту страну. Но этот случай ярко доказывает, что ядерное оружие в первую очередь является сильным средством сдерживания. Медиа пространство США заполонили панические статьи о чудовищных последствиях ответного удара КНДР для США, а в ночь на 15 августа на Гуаме даже сработала система оповещения о ядерном ударе, что насмерть перепугало всех жителей.
Американцам срочно потребовался информационный повод, событие, которое бы отвлекло на себя информационное поле, «перевело стрелки» на третью сторону и позволило бы Трампу выйти из ситуации с минимальными потерями. И такой повод был найден. Газета The New York Times опубликовала статью, в которой обвинило Украину в поставках в обход многолетних санкций ООН ракетных двигателей производства «Южмаш» в Северную Корею. Этим якобы и объясняется прорывной успех в пусках северокорейских баллистических ракет. Взрыв этой информационной бомбы был настолько оглушителен, что на Украине возникла паника. Сначала официальные лица Украины все отрицали, затем ожидаемо заявили, что ракетные двигатели КНДР поставила Россия из оставшихся у ней ракет украинского производства. Потом появилась версия, что чертежи двигателей были скопированы и украдены корейскими шпионами, парочка из которых уже была осуждена на Украине. В ответ вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что КНДР не могла просто скопировать украинские двигатели.
Что значит «копии двигателей»? Это же не картина или скульптура. Для того чтобы изготовить «копию», надо иметь в наличии или оригинал двигателя, или его детальные чертежи. Да и без украинских специалистов, способных и готовых развернуть производство на чужой технологической площадке, не обойтись. Так или иначе, речь идёт о контрабандной поставке в обход всех существующих крайне жестких международных запретов
В итоге Украина тихо сдалась, отказавшись от судебного иска к The New York Times за клевету и тем самым признав факты поставки. В результате плохо и второпях подготовленной операции Трампу все же удалось на некоторое время отвлечь общественное мнение от своего поражения, но «перевести стрелки» на Россию не получилось, а весь удар от ошибок стратегов США на себя, судя по всему, берет Украина. Но Трампа сразу настиг удар, которого он никак не ожидал. Многие западные СМИ опубликовали материалы, доказывающие, что авторами северокорейской ядерной программы являются сами США, и делали они это на деньги американских налогоплательщиков.
Администрации Клинтона и Буша сыграли ключевую роль в оказании помощи Ким Чен Иру в развитии ядерной технологии Северной Кореи с середины 1990-х годов. Бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд контролировался технологическим гигантом ABB, когда последний провел сделку по поставке Северной Кореи двух атомных электростанций. Согласно докладу SWI от 2003 года, швейцарская ABB сообщила, что Рамсфелд был связан с компанией с начала 2000 года, когда он заключил контракт с Пхеньяном на сумму 200 миллионов долларов (SFr270 млн.). Контракт АВВ заключался в поставке оборудования и услуг для двух атомных электростанций в Кумхо, на восточном побережье Северной Кореи. Дональд Рамсфельд просто получил эстафету от администрации Билла Клинтона, который в 1994 году согласился начать замену ядерных реакторов Северной Кореи на новейшие реакторы на легкой воде. Тогда американские налогоплательщики фактически профинансировали строительство этих ядерных реакторов на сумму $95 млн, которые используются сейчас для создания оружия, угрожающего их жизни. Несмотря на это, следующий президент США Джордж Буш продолжил ядерное вооружение КНДР и в 2003 году выделили еще больше денег на северокорейскую ядерную программу. Эта программа якобы была в дальнейшем остановлена, однако ЦРУ вмешалось… чтобы помочь Северной Корее в продолжении ее ядерной программы.
В результате у Северной Кореи появился свой ядерный арсенал. И это все благодаря правительству США, ЦРУ и американским налогоплательщикам. Скандал стремительно набирает обороты, раздуваемый врагами Трампа, и не оставляет президенту выбора. Трамп не обладает преданными квалифицированными помощниками и советниками, не говоря уже о стратегических аналитических центрах и институтах. Он вынужден действовать сиюминутно, исходя из складывающихся обстоятельств, иногда даже полагаясь на интуицию. Поэтому, будучи загнанным в угол, он может принять катастрофическое для себя и своей страны решение – начать ядерную войну с КНДР. Интуиция и эмоции – плохие советчики, особенно в геополитике, где требуется серьезный анализ и холодный расчет. Однако ни то, ни другое до сих пор не прослеживается в действиях Трампа. Возможно, его решение станет роковым и для всей стремительно деградирующей западной цивилизации.
Источник: pravosudija.net