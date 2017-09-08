Сводки от ополчения Новороссии 08 сентября 2017

Завербованная Службой безопасности Украины жительница Харькова Ирина Журбенко с псевдонимом «Кира», перед которой спецслужбой была поставлена задача внедриться в ряды вооружённых сил ЛНР и собирать информацию о высокопоставленных военнослужащих и сведения военного характера, составляющие государственную тайну, добровольно перешла на сторону Республики.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

Ирину Журбенко, незаконно задержанную в апреле текущего года сотрудниками украинской спецслужбы и обвинённую прокуратурой Украины в «сепаратизме», угрозами и шантажом заставили подписать соглашение о «добровольном сотрудничестве» и передаче интересующих СБУ сведений сотруднику с позывным «Юрий».

Согласие на «сотрудничество» позволило ей не только самой перебраться в ЛНР, но и вывезти с Украины двух несовершеннолетних детей, которых СБУ держала в заложниках.

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