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Сводки от ополчения Новороссии 08 сентября 2017

09:11. 8 сентября 2017 Просмотров - 469 Нет комментариев Опубликовал:

В 32 школе Луганска, пострадавшей от обстрелов начался учебный год

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Боец ЛНР о перспективах ввода миротворческого контингента в Донбасс

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Агент СБУ перешла на сторону ЛНР (ВИДЕО)

Агент СБУ перешла на сторону ЛНР (ВИДЕО) | Русская весна

Завербованная Службой безопасности Украины жительница Харькова Ирина Журбенко с псевдонимом «Кира», перед которой спецслужбой была поставлена задача внедриться в ряды вооружённых сил ЛНР и собирать информацию о высокопоставленных военнослужащих и сведения военного характера, составляющие государственную тайну, добровольно перешла на сторону Республики.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

Ирину Журбенко, незаконно задержанную в апреле текущего года сотрудниками украинской спецслужбы и обвинённую прокуратурой Украины в «сепаратизме», угрозами и шантажом заставили подписать соглашение о «добровольном сотрудничестве» и передаче интересующих СБУ сведений сотруднику с позывным «Юрий».

Согласие на «сотрудничество» позволило ей не только самой перебраться в ЛНР, но и вывезти с Украины двух несовершеннолетних детей, которых СБУ держала в заложниках.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

На Саур-Могиле построена часовня в память о погибших ополченцах

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ВСУ находятся на Донбассе незаконно



Вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроед обнаружила, что ВСУ на Донбассе нарушают Конституцию Украины и находятся там незаконно.
Тем самым в очередной раз подтвердив преступный характер использования армии для убийства граждан Украины отказавшихся признать государственный переворот в Киеве.



Не то, чтобы это был какой-то секрет, о незаконности и преступности использования ВСУ против населения Донбасса говорится с весны 2014 года.
Забавно, что в Верховной Раде об этом вспомнили осенью 2017 года, после более чем трех лет массовых убийств организованных заправилами государственного переворота приведшего к гражданской войне.

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Украинские военные открыли огонь по самолету, пролетевшему над их частью в Балаклее

Украинские военные открыли огонь по самолету, пролетевшему над их частью в Балаклее | Русская весна

В Балаклее Харьковской области военные обстреляли частный самолет, который пролетел над территорией воинской части.

Как отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области, 5 сентября в дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступила информация, что около 14:15 над территорией воинской части, расположенной в городе Балаклея, пролетел неизвестный объект.

По сведениям полиции, военнослужащие сделали в его сторону выстрелы из автоматического оружия, после чего объект полетел в сторону села Борщевка Балаклейского район.

В ходе дальнейшей проверки было установлено, что 38-летний житель Кировограда, управляя самолетом «Нарп-1», во время перелета из Новой Водолаги в поселок Вишневое Балаклейского района, нарушил правила безопасности во время полетов и пролетел над территорией воинской части.

Открыто уголовное производство по ст.281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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