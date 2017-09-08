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Школа производит дебилов (Познавательное ТВ, Михаил Величко)

21:45. 8 сентября 2017 Просмотров - 378 Один комментарий Опубликовал:

Михаил Величко: Школа производит дебилов. Часть из рассказа Михаила Величко “Беседы о жизни 8″: https://youtu.be/ZXtpw8Chlp8
Школьное образование не учит думать, а наоборот, разрушает мыслительную деятельность ребёнка.
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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