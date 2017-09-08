Школа производит дебилов (Познавательное ТВ, Михаил Величко)

Михаил Величко: Школа производит дебилов. Часть из рассказа Михаила Величко “Беседы о жизни 8″: https://youtu.be/ZXtpw8Chlp8

Школьное образование не учит думать, а наоборот, разрушает мыслительную деятельность ребёнка.

Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…



Источник: www.youtube.com