Школа производит дебилов (Познавательное ТВ, Михаил Величко)
21:45. 8 сентября 2017 Просмотров - 378 Один комментарий Опубликовал: brahman
Михаил Величко: Школа производит дебилов. Часть из рассказа Михаила Величко “Беседы о жизни 8″: https://youtu.be/ZXtpw8Chlp8
Школьное образование не учит думать, а наоборот, разрушает мыслительную деятельность ребёнка.
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…
Источник: www.youtube.com
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Отвратительно! Я о видеозаписи.