Русский народ – клятвопреступник!

Покайтесь, грешники.«Грех клятвопреступления 1613 года народом русским не раскаян! Мы призываем к покаянию весь русский народ!»PS. В целом, очередное подтверждение, что отечественные царебожники просто конченые фрики. Мало либералов-русофобов, и этим дегенератам тоже не тот народ достался.

Источник: colonelcassad.livejournal.com