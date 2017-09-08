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Русский народ – клятвопреступник!

14:17. 8 сентября 2017 Просмотров - 254 Нет комментариев Опубликовал:


Покайтесь, грешники.

«Грех клятвопреступления 1613 года народом русским не раскаян! Мы призываем к покаянию весь русский народ!»

PS. В целом, очередное подтверждение, что отечественные царебожники просто конченые фрики. Мало либералов-русофобов, и этим дегенератам тоже не тот народ достался.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: екатеринбург, идиоты, Николай II, царебожники
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