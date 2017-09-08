Русский народ – клятвопреступник!
14:17. 8 сентября 2017 Просмотров - 254 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Покайтесь, грешники.
«Грех клятвопреступления 1613 года народом русским не раскаян! Мы призываем к покаянию весь русский народ!»
PS. В целом, очередное подтверждение, что отечественные царебожники просто конченые фрики. Мало либералов-русофобов, и этим дегенератам тоже не тот народ достался.
«Грех клятвопреступления 1613 года народом русским не раскаян! Мы призываем к покаянию весь русский народ!»
PS. В целом, очередное подтверждение, что отечественные царебожники просто конченые фрики. Мало либералов-русофобов, и этим дегенератам тоже не тот народ достался.
Источник: colonelcassad.livejournal.com