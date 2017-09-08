ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ! Мультфильм для детей от 2 до 98 лет!

Мультфильм «Опасное погружение». Приключение по организму человека.



Мультфильм создан на средства неравнодушных людей.

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Как рассказать ребенку о вреде употребления алкоголя? Конечно, отправиться вместе с ним в необыкновенное приключение по организму человека, чтобы своими глазами увидеть, как спиртное разрушает здоровье людей.Мультфильм «Опасное погружение» призван сформировать у ребёнка ценность здорового образа жизни. Основная целевая аудитория мультфильма – дети от 6 до 12 лет.



Цель общественной организации “Общее Дело”

- возрождение нравственных и моральных ценностей в российском обществе, в первую очередь среди молодёжи.



Наш сайт: http://общее-дело.рф

https://xn—-9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/

Группа в ВК: https://vk.com/obsheedelorf

Канал на ютубе: https://www.youtube.com/user/proektob…



Мы создаем документальные фильмы и ролики, заставляющие людей меняться к лучшему.

За последние 2 года были созданы такие фильмы как:

- секреты манипуляции, алкоголь

- секреты манипуляции, табак

- история одного обманы

- тайна природы женщины

- 5 секретов настоящего мужчины

- и ещё около 50 видеороликов.



Все эти видеоматериалы были созданы благодаря поддержки неравнодушных людей и волонтёров.

Мы видим насколько это важно и постоянно работаем над созданием новых материалов.



В роликах и фильма организации Общее Дело раскрываются следующие темы: здоровый образ жизни, патриотизм, ответственная деятельность, спорт, здоровье, любовь к Родине, Россия, Украина, Беларусь, Русь, трезвость, нравственность, духовность.

Также в наших фильмах и роликах принимают участие ведущие психологи-тренеры, известные спортсмены, крупные российские бизнесмены, среди которых Радислав Гандапас, Алексей Воевода, Юрий Куклачев, Олег Пронин, Руслан Байрамов, Александр Хакимов, Дамир Нигматянов, Рами Блект, Владимир Георгиевич Жданов.



Наша группа в контакте ОБЩЕЕ ДЕЛО • ЗДОРОВАЯ РОССИЯ:

https://vk.com/obsheedelorf



Дружественная группа “Возрождение нравственности”: https://vk.com/vozrojdenie_nravstvenn…

Источник: www.youtube.com