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На Солнце произошла новая сильнейшая вспышка

11:44. 8 сентября 2017 Просмотров - 694 2 коммент. Опубликовал:
На Солнце произошла новая сильнейшая вспышка | Русская весна

Новая мощная вспышка, относящаяся к максимальному классу X, произошла на Солнце, ее максимум пришелся на 11:00 (мск).

Об этом сообщают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).

Ранее представитель ФИАН сообщил, что на Земле происходит магнитная буря уровня 4 по 5-балльной шкале. Сила события примерно в 10 раз большая, чем предсказывалось.

Буря носит планетарный характер. В Канаде, находящейся сейчас на ночной стороне Земли, наблюдаются сильные полярные сияния на высоких и средних широтах. 10 сентября полярное сияние обещают и в московском регионе.

По данным лаборатории, серия вспышек началась 4 сентября. Сначала произошли пять небольших вспышек класса «М» мощностью в 4–5 баллов, затем 6 сентября последовала вспышка класса «X» мощностью в 2,2 балла, в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3. Ученые отмечают, что произошедшее — закономерный итог изменений в солнечной короне за последние три дня.

В этот период в результате взаимодействия двух крупных групп солнечных пятен накапливалась энергия, которая высвободилась в крупной вспышке. В настоящее время последствия этого природного явления трудно предсказать с достаточной точностью.

Руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, иносферы и распространения радиоволн им. Н. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Сергей Гайдаш рассказал журналистам, что северное сияние возможно в Москве в ночь с субботы на воскресенье «с вероятностью до 50%».

По его словам, вероятность для москвичей увидеть это выходящее из ряда вон событие будет зависеть от ряда факторов, в том числе от облачности.

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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2 коммент.»

  • 4118 3684
    Вячеслав 8 сентября 2017 в 13:42 Ссылка Пометить
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    Всё идёт по нашим Ведам… Паразиты будут уничтожаться:

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  • 681 457
    Oleg 8 сентября 2017 в 16:04 Ссылка Пометить
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    В начале сентября вечером перед закатом обратил внимание, что Солнце необычно яркое для осени. Только подумал об этом и такое ощущение, что оно засветило ещё мощнее. Вероятно, мне не показалось, т.к. есть официальное сообщение о вспышках..

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