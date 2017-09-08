На Солнце произошла новая сильнейшая вспышка
Новая мощная вспышка, относящаяся к максимальному классу X, произошла на Солнце, ее максимум пришелся на 11:00 (мск).
Об этом сообщают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Ранее представитель ФИАН сообщил, что на Земле происходит магнитная буря уровня 4 по 5-балльной шкале. Сила события примерно в 10 раз большая, чем предсказывалось.
Буря носит планетарный характер. В Канаде, находящейся сейчас на ночной стороне Земли, наблюдаются сильные полярные сияния на высоких и средних широтах. 10 сентября полярное сияние обещают и в московском регионе.
По данным лаборатории, серия вспышек началась 4 сентября. Сначала произошли пять небольших вспышек класса «М» мощностью в 4–5 баллов, затем 6 сентября последовала вспышка класса «X» мощностью в 2,2 балла, в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3. Ученые отмечают, что произошедшее — закономерный итог изменений в солнечной короне за последние три дня.
В этот период в результате взаимодействия двух крупных групп солнечных пятен накапливалась энергия, которая высвободилась в крупной вспышке. В настоящее время последствия этого природного явления трудно предсказать с достаточной точностью.
Руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, иносферы и распространения радиоволн им. Н. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Сергей Гайдаш рассказал журналистам, что северное сияние возможно в Москве в ночь с субботы на воскресенье «с вероятностью до 50%».
По его словам, вероятность для москвичей увидеть это выходящее из ряда вон событие будет зависеть от ряда факторов, в том числе от облачности.
Источник: rusvesna.su
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Всё идёт по нашим Ведам… Паразиты будут уничтожаться:
13 (109). Всесокрушающий Огонь Возмездия Сил Света, сожжет
слуг Мира Тьмы и всех потомков Чужеземных ворогов,
койи пустотой бездуховной наполняли
весь Мир Человеческий… неся на стягах своих:
ложь и пороки, лень и жестокость,
желание чужого и похоть,
страх и неуверенность в своих силах…
и это будет Великий Конец Света,
для Чужеземных ворогов,
пришедших из Мира Темного…
И наступит Конец Времени Тьмы,
для всех Родов Расы Великой,
и потомков Рода Небесного…
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В начале сентября вечером перед закатом обратил внимание, что Солнце необычно яркое для осени. Только подумал об этом и такое ощущение, что оно засветило ещё мощнее. Вероятно, мне не показалось, т.к. есть официальное сообщение о вспышках..