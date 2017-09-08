Мнение читателя. ” Кризис в Мьянме”

Давайте по порядку.

3 сентября в Москве перед посольством Мьянмы несколько сотен людей мусульман (а все ли они в самом деле мусульмане) вышли как-бы стихийно на не САНКЦИОНИРОВАННЫЙ митинг протеста против, как говорили участники митинга, преследований их ЕДИНОВЕРЦЕВ – народности РОХИНДЖИ в Мьянме, против которых ЯКОБЫ армия Мьянмы ведет войну на истребление. Отсюда возникает ряд вопросов:

ВОПРОС ПЕРВЫЙ – КТО организовал данный митинг?

ВОПРОС ВТОРОЙ – ЗНАЛ ли хоть один рядовой участник митинга – КТО такие рахинджи? Уверен, что 99,99 процента слышали о рохинджи в первый РАЗ – как впрочем, и Р.Кадыров, организовавший “митинг протеста”

против преследований “мусульман-рохинджи”

ВОПРОС ТРЕТИЙ – КТО дал команду из управляющих структур РФ – НЕ РАЗГОНЯТЬ несанкционированный митинг,

тем более, для этого были ВСЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ – чего стоили только скандирования лозунга “БУДДИСТЫ – УБИЙЦЫ”. Ан нет. Полиция и ОМОН вели себя в роли наблюдателей.

МВД подчиняется НАПРЯМУЮ президенту РФ – т.е. в данном случае В.Путину. А ГДЕ был В.Путин 3 сентября? Ага, в КИТАЕ! На встрече стран БРИКС. Вот ТАК. Правда, очень неплохо выбрано как ВРЕМЯ, так и МЕСТО проведения митинга, как в Москве так и Грозном. Более того, Р.Кадыров ПУБЛИЧНО выразил свое НЕСОГЛАСИЕ с ПОЗИЦИЕЙ руководства РФ по отношению к Мьянме и пригрозил оказать помощь “братьям по вере” – рохинджи. Правда неплохо получается? Очень даже неплохо был ПОДСТАВЛЕН В.Путин, находясь в Китае, учитывая то, что Китай поддерживает Мьянму и то, что область, где проживают так называемые рохиджи-мусульмане, имеет для Китая СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

Т.е. мы видим великолепный ход наших западных “партнеров”, которые ОДНИМ УДАРОМ поразили сразу ТРИ цели:

а) начали мусульманскую “раскачку” ситуации в РФ и мощно подставили В.Путина в РФ – привет из таких недавних чеченских войн. Мы еще раз убеждаемся в том – что верить Р.Кадырову в его клятвах верности России, нужно, мягко говоря, очень сдержанно.

б) В.Путин был ПОДСТАВЛЕН на международной арене и в глазах руководства КНР, как человек, который НЕ ПОЛНОСТЬЮ контролирует ситуацию в РФ

в) был нанесен удар по КНР, где так называемый террор против “мусульман-рохинжи” вышел в ПУБЛИЧНУЮ ПОЛИТИКУ и стал темой майнстрима.

Какой первый вывод можно сделать из всего этого, по отношению прежде к РФ?

ПЕРВОЕ – вся эта акция была ОТЛИЧНО СПЛАНИРОВАНА по ВРЕМЕНИ, по МЕСТУ и по РЕСУРСАМ.

Отсюда следует то, что геополитические противники РФ – условно Запад – ВЕДЕТ ПОСТОЯННО(!) МОНОТОРИНГ СОЦИАЛЬНОЙ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ, КУЛЬТУРНОЙ и, прежде всего, ЭТНИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ в РФ. Ведь в РФ проживает немало представителей конфессии БУДДИСТОВ. И тут в Москве ПУБЛИЧНО ОБВИНЯЮТ буддистов в том, что они УБИЙЦЫ! Каково? ГДЕ заявления руководства РФ, того же В.Путина? Нету! Единственно, что сказал В.Путин на пресс-конференции в Пекине по окончании встречи стран БРИКС – де Р.Кадыров имеет право иметь свое мнение и т.п. НИ СЛОВА осуждения не было сказано В.Путиным по поводу лозунгов на митинге в Москве « БУДДИСТЫ – УБИЙЦЫ». Ясно, что этого ему НЕ ЗАБУДУТ. Вообще в последнее время возникает вопрос – НЕСКОЛЬКО В.Путин ВООБЩЕ контролирует ситуацию в РФ?

Кто же такие РОХИНДЖИ? Обратимся к источнику:

http://dragon-naga.livejournal.com/56269.html

“Нынешний межнациональный конфликт в штате Ракхайн на северо-западе Мьянмы похож на многие подобные конфликты конца прошлого и начала нынешнего века. Совсем скоро исследователи с умным видом будут копаться в его истории и пытаться понять, кто и когда сделал роковые ошибки. Припомнят резню 1942 года и многие другие события, произошедшие с тех пор. Исследователи любят объяснять прошлое. Но здесь – совсем не тот случай. Какая может быть история и связанные с ней рефлексии, если половина людей, называющих себя «рохинджья» просто элементарно неграмотные – не умеют читать и писать. Для понимания ситуации достаточно просто нарисовать картину сегодняшнего дня. Есть мьянманский национальный штат Ракхайн (Аракан), который на севере граничит с Бангладеш. «Штатообразующий» народ – ракхайнцы, которые фактически говорят на одном из диалектов бирманского языка (хотя и считают свой язык вполне самостоятельным образованием). Ракхайнцы в большинстве своем буддисты – как и бирманцы. “ … Центральное правительство с самого начала приняло позицию ракхайнцев. Рохинджья не признавались в качестве национальной группы в Мьянме и считались бенгальскими иммигрантами с той территории, где сейчас расположено государство Бангладеш. Самоназвание «рохинджья» считается в Мьянме искусственным изобретением группы обычных бангладешских бенгальцев для того, чтобы обосновать свое право жить на территории Мьянмы, а не Бангладеш. Соответственно, им несколько раз передавались пожелания убраться назад через границу подобру-поздорову, поскольку это не их земля. С другой стороны, анклавы рохинджья, где власть принадлежала тем, кого в другой стране называли бы полевыми командирами, постепенно радикализовались. И немалую роль в этом сыграли две крупные внешние силы. Первая – международные гуманитарные организации. Вторая – радикальный ислам.

С ув.

Т. В. – Хорошая подача, Рамзан Ахматович!

Вспомнился анекдот Ельцинских времен:

Старушка подходит к Ельцину и говорит: “Подай, батюшка, Христа ради!” Ельцин отвечает: «Ну как же я тебе подам, россиянка! У меня с собой ни мяча, ни ракетки!»

Эксперты, корорые ищут внутрироссийский конфликт по данному вопросу глубоко ошибаются.

http://www.bbc.com/russian/features-41163224

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мусульман России выйти на митинги из-за притеснения народности рохинджа в Мьянме, а потом пригрозил отказаться поддержать официальную позицию России по этому вопросу. Русская служба Би-би-си спросила у экспертов, зачем ему это нужно.

Р. Кадыров подыграл В. Путину, после чего В. Пуьтин сделал заявление, осуждающее насилие в Мьянме.

https://meduza.io/news/2017/09/05/posle-mitinga-v-moskve-putin-osudil-nasilie-v-myanme-kadyrov-poblagodaril-ego-za-eto

На саммите БРИКС в китайском Сямэне президент России Владимир Путин осудил насилие в Мьянме. Об этом он заявил во время двусторонней встречи с египетским президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси. В сообщении Кремля говорится, что лидеры «осудили любые проявления насилия, от кого бы они ни исходили и против кого бы ни были направлены, в том числе против мусульман». Путин и ас-Сиси призвали власти Мьянмы взять ситуацию под контроль. Заявление на саммите БРИКС — первое публичное выступление Путина по поводу ситуации в Мьянме. Оно было сделано утром 4 сентября, после того, как в Москве мусульмане провели несанкционированный митинг у посольства Мьянмы. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграме поблагодарил Путина за слова о Мьянме. При этом он вновь напомнил, что «в 21-м веке государства, правозащитные организации, международные структуры, которые должны поддерживать мир на Земле, закрывают глаза на жестокие убийства мирного населения, нарушения прав человека».

Выгоды В. Путина в сложившейся ситуации: он походя пнул друзей-китайцев за несоблюдение прав человека, в данном случае ущемление мусульман, (газ из Мьянмы, опять-же, обойдется теперь Китаю несколько дороже, чем те рассчитывали, ведь надо будет разруливать межнациональный конфликт вдоль линии газопровода), Россия в лице Кадырова и Путина выступила защитником прав мусульман.

Выгоды Кадырова, — во-первых, он показал внутри-кремлевской пятой колонне, что является самостоятельной политической фигурой, и те, кто рассчитывал вслед за своержением Путина, свергнуть и Кадырова — ошибаются, а, во-вторых, помог другу-Владимиру указать партнерам-китайцам на «нарушения прав человека» в Мьянме, сославшись на мнение российского мусульманского населения. Российское «мусульманское население» до проведения митинга вряд ли задумывалось о положении народности рохинджа в Мьянме. И, в-третьих, лишний раз напомнил своим внутрироссийским конкурентам за звание «лидера всех мусульман», – Шаймиеву, Минниханову и Евкурову, что они ему никакие не конкуренты…

Ну и продемонстрировал на весь мир торжество демократии в России…