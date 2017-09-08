«Кто же Я, тело или Высшее Я» – Семинар «Родовая Нить» в Радосвете. 6 часть

С 25 по 27 августа, в ПРП “Радосвет” прошёл семинар Алексея Орлова “Родовая Нить” и Сергея Павлова “Буквица-ключ к Мировосприятию”.



В этом видео представлена небольшая шестая часть «Кто же Я, тело или Высшее Я» (выход из подчинённости мозгу) из семинара «Родовая Нить» от 25 августа 2017 года.



Если тема важная, не забудьте поделиться видео с друзьями и отметить плюсиком.



Желаем всем ДОБРА!

Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com