К вопросу о подлинности исторических документов

Прославился тем, что за 8 лет сумел в одиночку создать 27 тысяч подложных писем, приписав их великим людям прошлого.

Короче, предлагаем несколько фактов на заметку как пытливому исследователю, так и верующему в документы, на основании которых фабрикуется официальная версия истории. Уж не обезсудьте, но сначала – небольшая цитата из Википедии об одном весьма ушлом французе. „ Дени́ Врэн-Люка́ (фр. Denis Vrain-Lucas; 1818, Шатодён [1] [по другим источникам — Ланнере], Эр и Луар, Центр, Франция — 1881 [?], там же) — французский фальсификатор.



Весь этот огромный корпус был приобретён математиком и коллекционером старинных рукописей Мишелем Шалем за сумму в 140 тысяч франков.”

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Известные подделки под исторические документы

Иоганн Иоахим Винкельман, основатель современной археологии, стал жертвой мистификации со стороны художника Казановы (брата известного авантюриста), иллюстрировавшего его книгу "Античные памятники". Целью мистификации было желание пошутить над археологом.



Казанова снабдил Винкельмана тремя "древними" картинами, которые, по его уверению, были сняты прямо со стен в Помпеях. Две картины (с танцовщицами) были изготовлены самим Казановой, а картина, на которой был изображен Юпитер и Ганимед, – живописцем Рафаэлем Менгесом. Казакова сочинил романтическую историю о некоем офицере, который якобы тайком ночью выкрал эти картины из раскопок. Винкельман поверил не только в подлинность "реликвий", но и во все басни Казановы и в своей книге описал эти картины, отметив, что "любимец Юпитера, несомненно, принадлежит к числу самых ярких фигур, доставшихся нам от искусства античности…".

Большую сенсацию вызвала "находка" итальянского антиквария Курцио. В 1637 году он опубликовал "Фрагменты этрусской древности", будто бы по манускриптам, найденным им закопанными в землю. Подделка была быстро разоблачена: Курцио сам закопал написанный им пергамент для придания тому старинного вида.

В 1498 году Анниус де Витербе опубликовал в Риме сборник произведений яко бы Семпрониуса, Катона и многих других, которые он якобы нашел в Мантуе.

В 1519 году французский ученый де Булонь подделал две книги В. Флакка

Ученый-гуманист Сигониус опубликовал в 1583 году отрывки из Цицерона. Эта фальшивка была сделана с таким мастерством, что обнаружилась только через два века, да и то случайно: было найдено письмо Сигониуса, в котором он сознавался в фальсификации.

Один из первых немецких гуманистов, познакомивших Германию с римскими классиками, Пролюциус написал седьмую книгу "Календарной мифологии" Овидия. Мистификация эта была отчасти вызвана ученым спором о том, на сколько книг делилось это сочинение Овидия; несмотря на указания от имени автора, что книг у него шесть, некоторые ученые Ренессанса, основываясь на композиционных особенностях, настаивали на том, что книг должно быть двенадцать.

Голландец Мерула, автор "Всемирной истории", цитировал неоднократно длинные абзацы из рукописи Пизона и из грамматики времен Траяна, никогда не существовавших.

Францисканец Гевара опубликовал "найденный" им во Флоренции философский роман, героем которого является Марк Аврелий. Исторический роман имел успех, однако, анализ обнаружил мистификацию.

В конце XVI века был мало освещен вопрос о распространении христианства в Испании. Для восполнения пробела испанский монах Хигера после большой и сложной работы написал хронику от имени никогда не существовавшего римского историка Флавиуса Декстера.

В XVIII веке голландский ученый Хиркенс издал под именем Люция Вара, якобы трагического поэта эпохи Августа, трагедию. Реально венецианец Коррарио издал ее в XVI веке от своего имени.

Испанец Мархена в 1800 году сочинял на латинском языке рассуждения порнографического характера. Из них он сфабриковал рассказ и связал его с текстом XXII главы Петрониева "Сатирикона". Невозможно отличить, где кончается Петроний и начинается Мархена. Свой отрывок с Петрониевым текстом он и издал, указав в предисловии и воображаемое место находки.

За столетие до Мархена французский офицер Нодо издал "полный" "Сатирикон", якобы "по рукописи тысячелетней давности, купленной им при осаде Белграда у одного грека", но никто не видел ни этой, ни более древних рукописей Петрония.

Также переиздавался Катулл, подделанный в XVIII веке венецианским поэтом Коррадино, который якобы нашел в Риме список Катулла.

Немецкий студент XIX века Вагенфельд якобы перевел с греческого на немецкий историю Финикии, написанную финикийским историком Санхониатоном и переведенную на греческий язык Филоном из Библоса. Находка произвела огромное впечатление, один из профессоров дал предисловие к книге, после чего она была издана, а когда у Вагенфельда потребовали греческую рукопись, он отказался ее представить.

В 1498 году в Риме было опубликовано Евсевием Зильбером от имени Бероза, "вавилонского жреца, жившего за 250 лет до Рождества Христова", но "писавшего по-гречески", сочинение на латинском языке "Пять книг древностей с комментариями Иоанна Анни". Книга выдержала несколько изданий, а потом оказалась подделкой доминиканского монаха Джиованни Нанни из Витерборо.



Однако, несмотря на это, легенда о существовании Бероза не исчезла, и в 1825 году Рихтером в Лейпциге была выпущена книга "Дошедшие до нас халдейские истории Бероза", якобы скомпилированная из "упоминаний" о Берозе в работах других авторов. Удивительно, что, например, академик Тураев нимало не сомневается в существовании Бероза и считает, что его сочинение "для нас в высокой степени ценно".

В двадцатые годы нашего века немец Шейнис продал в Лейпцигскую библиотеку несколько фрагментов из классических текстов. Среди других был листок из сочинений Плавта, написанный пурпурными чернилами, хранители кабинета рукописей Берлинской академии наук, совершенно уверенные в достоверности своей покупки, расхваливали ее: "Прекрасный почерк носит все черты, характерные для очень давнего периода. Видно, что это фрагмент роскошной книги; употребление пурпурных чернил свидетельствует о том, что книга находилась в библиотеке богатого римлянина, может быть, в императорской библиотеке. Мы уверены, что наш фрагмент является частью книги, созданной в самом Риме". Однако через два года последовало скандальное разоблачение всех рукописей, представленных Шейнисом.

В XVI веке Мюрэа прислал Скалигеру собственные свои стихи под именем никогда не существовавших латинских поэтов Аттия и Тробея.

Ж. Бальзак создал вымышленного латинского поэта. Он включил в издание латинских стихотворений, вышедшее в 1665 году, одно, восхвалявшее Нерона и якобы найденное им на полуистлевшем пергаменте и приписанное неизвестному современнику Нерона. Это стихотворение даже включалось в антологии латинских поэтов, пока не обнаружилась подделка.

В 1729 году Монтескье опубликовал во французском переводе греческую поэму в духе Сафо, сообщив в предисловии, что эти семь песен написаны неизвестным поэтом, жившим после Сафо, и найдены им в библиотеке одного греческого епископа. Позже Монтескье признался в мистификации.

В 1826 году итальянский поэт Леопарди подделал две греческие оды в стиле Анакреона, написанные якобы неведомыми до тех пор поэтами. Он же издал и вторую свою подделку – перевод латинского пересказа греческой хроники, посвященной истории отцов церкви и описанию горы Синая.

Знаменитой подделкой античных классиков является мистификация Пьера Луиса, выдумавшего поэтессу Билитис. Он печатал ее песни в "Меркюр де Франс", а в 1894 году выпустил их отдельным изданием. В предисловии Луис изложил обстоятельства "находки" им песен неизвестной греческой поэтессы VI века до н.э. и сообщил, что некий доктор Хейм даже разыскал ее могилу.



Два немецких ученых – Эрнст и Вилламовиц-Мюллендорф – тотчас же посвятили новооткрытой поэтессе статьи, и имя ее было внесено в "Словарь писателей" Лолье и Жиделя. В следующем издании "Песен" Луис поместил ее портрет, для которого скульптор Лоране скопировал одну из терракот Лувра. Успех был огромен. Еще в 1908 году не всем было известно о мистификации, так как в этом году он получил от одного афинского профессора письмо с просьбой указать, где хранятся оригиналы песен Билитис.

В 1817 году филолог Вацлав Ганка (1791 -1861) в церкви маленького города Кралев Двор на Эльбе якобы нашел пергамент, на котором старинными буквами были написаны эпические поэмы и лирические песни XIII-XIV веках. Впоследствии он "открыл" еще много других текстов, например старинный перевод Евангелия. В 1819 году он стал хранителем литературных коллекций, а с 1823 году – библиотекарем Национального Чешского музея в Праге. В библиотеке не осталось ни одной рукописи, к которой Ганка не приложил бы свою руку. Он изменял текст, вставлял слова, вклеивал листы, вычеркивал абзацы. Он придумал целую "школу" древних художников, имена которых вписал в попадавшие ему в руки подлинные старинные рукописи. Разоблачение этой невероятной по масштабу фальсификации сопровождалось оглушительным скандалом.

Вольтер нашел в Парижской Национальной библиотеке рукопись, комментирующую Веды. Он не сомневался, что манускрипт был написан браминами до похода в Индию Александра Македонского. Авторитет Вольтера помог издать в 1778 году французский перевод этого сочинения. Однако вскоре выяснилось, что Вольтер пал жертвой мистификации.

В Индии в библиотеке миссионеров были найдены поддельные комментарии такого же религиозно-политического характера к другим частям Вед, также приписанные браминам. Аналогичной подделкой был введен в заблуждение английский санскритолог Джойс, переведший открытые им стихи из Пураны, излагающие историю Ноя и написанные каким-то индусом в виде старинного санскритского манускрипта.

В конце XIX века сенсацию вызвала "найденная" иерусалимским торговцем Шапиро рукопись якобы I тысячелетия, повествующая о странствовании евреев по пустыне после исхода из Египта.

В истории развития каббалы хорошо известна книга "Зогар" ("Сияние"), приписанная танаю Симону бен Иохая, жизнь которого окутана густым туманом легенды.



Однако установлено, что автором ее был мистик Моисей де Леон (1250-1305). О нем историк Грен сказал: "Можно лишь сомневаться, был ли он корыстным или набожным обманщиком…" Моисей де Леон написал несколько сочинений каббалистического характера, но они не принесли ни славы, ни денег. Тогда он выдал свой "Зогар" за сочинение Симона бен Иохая… Подделка Моисея де Леона имела успех и произвела сильное впечатление на верующих. Защитниками мистики книга "Зогар" веками обожествлялась как небесное откровение".

Одним из известнейших гебраистов нового времени является Л. Гольдшмидт, более двадцати лет положивший на критическое издание первого полного перевода на немецкий язык Вавилонского талмуда. В 1896 году (когда ему было 25 лет) Гольдшмидт издал якобы новонайденное талмудическое сочинение на арамейском языке "Книга миротворения". Однако почти немедленно было доказано, что эта книга является переводом самого Гольдшмидта эфиопского сочинения "Гексамерон" псевдо-Епифания.

Три Индии. В 1165 году в Европе появилось Письмо Пресвитера Иоанна императору Эммануилу Комнину. Письмо было написано якобы по-арабски, а затем переведено на латинский. Письмо произвело такое впечатление, что папа Александр III в 1177 году отправил к пресвитеру своего посланника, который так и пропал где-то на просторах востока. В письме описывалось царство христиан-несториан где-то в Индии, его чудеса и несметные богатства. Во время второго крестового похода на военную помощь этого царства христиан возлагались серьезные надежды; никто и не думал сомневаться в существовании такого могущественного союзника.



Вскоре письмо забыли, несколько раз к поискам волшебного царства снова возвращались (В 15 веке его искали в Эфиопии, затем – в Китае). Так что только в 19 веке ученым пришло в голову заняться этой фальшивкой.

Впрочем, чтобы понять, что это фальшивка – не обязательно быть специалистом. Письмо полно подробностей, свойственных европейской средневековой фантастике.



Вот список животных, обитающих в Трех Индиях:

"Слоны, дромадеры, верблюды, Meta collinarum, Cametennus, Tinserete, пантеры, лесные ослы, белые и красные львы, белые медведи, белые мерланы, цикады, орлиные грифоны,… рогатые люди, одноглазые, люди с глазами спереди и сзади, кентавры, фавны, сатиры, пигмеи, гиганты, циклопы, птица феникс и почти все обитающие на земле породы животных…"



Анализ показал, что письмо было составлено во второй четверти 12 века в Лангедоке или Северной Италии.

Очень возможно, что, не только фальшивые тексты, приписываемые реальным древним авторам, но и сами некоторые из древних авторов так же были выдуманы гуманистами, но выявить это пока не удалось, и, возможно, не удастся, из-за утраты оригиналов, признанных подлинными, и несокрушимой веры в их подлинность множества учёных.

На протяжении 600 лет главы римской церкви использовали Дарственную Константина (Constitutum Сопstantini), чтобы поддержать свой авторитет в качестве управителей христианского мира.



Константин Великий был первым римским императором (306-337), принявшим христианство. Утверждали, что он подарил половину своей империи в 315 году н. э. в благодарность за обретение новой веры и чудесное исцеление от проказы. Дарственная – документ, в котором был засвидетельствован факт дарения, – давал римской епархии духовную власть над всеми церквями и временную власть над Римом, всей Италией и Западом. Те, кто попытается воспрепятствовать этому, записано в Дарственной, "будут гореть в аду, и погибнут с дьяволом и всеми нечестивцами".

Дарственная, длиною в 3000 слов, впервые появилась в IX веке и стала мощным оружием в споре между восточной и западной церквями. Кульминацией спора явился раскол церкви в 1054 году на Восточную православную церковь и Римскую церковь.



Десять пап цитировали документ, и его подлинность не вызывала сомнений вплоть до XV века, когда Никола из Кузы (1401-1464), величайший богослов своего времени, указал на то, что епископ Эвсебийский, современник и биограф Константина, даже не упоминает об этом даре.



Теперь документ практически всеми признан подделкой, по всей вероятности, сфабрикованной Римом около 760 года. Причем фальсификация не была достаточно хорошо продумана. Например, документ передает римской епархии власть над Константинополем – городом, который как таковой еще не существовал!



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Отсюда.