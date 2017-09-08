Белолицые и бородатые японцы? Кто это? (Печальная история айнов)

Никоим образом не хочу “освежать” историю взаимоотношений России и Японии, тем более, что сегодня, кажется. мы наблюдаем процесс снижения конфронтации и может даже подпишем мирный договор. В этом ключе любознательным будет интересно узнать почему “краеугольным камнем” стали т.н. северные территории.Было время, когда первые айны спустились из Страны облаков на землю, полюбили ее, занялись охотой и рыболовством, чтобы питаться, танцевать и плодить детей. (Айнское предание).… среди айнских селений… – Айны – древнейшее население Японских островов (известны там со II тысячелетия до н. э.), Курил иЮжного Сахалина. По расовым признакам близки к европеоидам, языковые связи точно не выявлены. В описываемое время численность айнов на Сахалине составляла до 3 тысяч человек, на острове Хоккайдо – до полутора миллионов.В настоящее время они почти вымерли. (Николай Павлович Задорнов). А это территория расселения айнов:Что мы знаем об Айнах, это белокожие люди, антропологи их относят к депегментированным австралоидам, как и чёрнокожие папуасы, бородатые в отличие от монголоидов японцев. Очень похожи на русских по сообщениям землепроходцев. Ведь внешнее сходство русских землепроходцев и айнов было просто поразительным. Оно обмануло даже японцев. В первых сообщениях японцев «РУССКИЕ» на Хокайдо – Матмае упоминаются как «РЫЖИЕ АЙНЫ».АЙНУМОСИРИ – земля айнов.Айны приняли российское подданство, а их земли вошли в состав России – Сахалин, Курилы и Матсмай – Иессо – Хоккайдо. В те времена Хоккайдо – МАТСМАЙ считался самым большим и самым южным островом из Курильских островов.Российские указы 1779, 1786 и 1799 гг., свидетельствуют о том, что жители южных Курил – айны еще с 1768 г. являлись русскими подданными (в 1779 г. они были освобождены от уплаты в казну дани – ясака), а южные Курильские острова рассматривались Россией как собственная территория.Факт русского подданства курильских айнов и принадлежности России всей Курильской гряды подтверждают также Инструкция Иркутского губернатора А.И.Бриля главному командиру Камчатки М.К.Бему 1775 г., и “ясашная таблица” – хронология сбора в XVIII в. c айну – жителей Курильских островов, в том числе с южных (включая и остров Матмай-Хоккайдо), упомянутой дани – ясака.На языке айнов Сахалин – “САХАРЭН МОСИРИ” – “волнообразная земля”, Итуруп означает “лучшее место”, Кунашир – Симушир означает ” участок земли – черный остров”, Шикотан – Шиашкотан (слова-окончания “шир” и “котан” означают соответственно “участок земли” и “поселение”).Своим добродушием, честностью и скромностью айны произвели на Крузенштерна самое лучшее впечатление. Когда за доставленную рыбу им давали подарки, они брали их в руки, любовались ими и потом возвращали. С трудом удалось айнам втолковав, что это им дарят в собственность. В отношении к айнам еще Екатерина Вторая предписывала – быть с АЙНАМИ ласковыми и не облагать их налогом, с целью облегчить положение новых русских подда-южнокурильских айнов.Указ Екатерины II Сенату об освобождении от податей айнов – населения Курильских островов, принявшего российское подданство 1779 г.Ея И.В. повелевает приведенных в подданство на дальних островах мохнатых курильцев – айнов оставить свободными и никакого сбору с них не требовать, да и впредь обитающих тамо народов к тому не принуждать, но стараться дружелюбным обхождением и ласковостию для чаемой пользы в промыслах и торговле продолжать заведенное уже с ними знакомство.Первое картографическое описание Курильских островов, включая их южную часть, было сделано в 1711 1713 гг. по результатам экспедиции И. Козыревского, который собрал сведения о большинстве Курильских островов, в том числе Итурупе, Кунашире и даже “Двадцать Втором” Курильском острове МАТМАЙ (Матсмай), который позже стал называться Хоккайдо.Было точно установлено, что Курилы не подчинялись какому-либо иностранному государству. В донесении И. Козыревского в 1713 гг. отмечалось, что южнокурильские айны “самовластно живут и не в подданстве и торгуют повольно”.Следует особо отметить, что русские землепроходцы в соответствии с политикой российского государства, открывая населенные айнами новые земли, сразу же объявили о включении этих земель в состав России, начинали их изучение и хозяйственное освоение, вели миссионерскую деятельность, облагали местное население данью (ясаком).На протяжении XVIII века все Курильские острова, включая и их южную часть, вошли в состав России. Подтверждением этого является и сделанное главой русского посольства Н.Резановым в ходе переговоров с уполномоченным японского правительства К.Тоямой в 1805 г. заявление о том, что “к северу от Матсмая (о. Хоккайдо) все земли и воды принадлежат русскому императору и чтобы японцы не распространяли далее своих владений”.Японский математик и астроном XVIII века Хонда Тосиаки писал, что «…айны смотрят на русских как на родных отцов», так как «подлинные владения завоевываются делами добродетельными. Страны, вынужденные подчиняться силе оружия, в глубине души остаются непокоренными».В 1945 году японцы выселили всех АЙНОВ с Сахалина и Курильских островов на Хоккайдо, при этом они почему-то оставили на Сахалине трудовую армию из корейцев привезенную японцами и СССР пришлось их принять как лиц без гражданства, далее корейцы переселились в Среднюю Азию, а сейчас по РФ, мало кто не знаком с этим трудолюбивым этносом.Судьба АЙНОВ на Хоккайдо – МАТСМАЙ сокрыта за семью печатями, как судьба славян – ЛУЖИЧАН в Германии.До нас доходит информация, что айнов осталось около 20 тысяч человек, что идёт усиленный процесс японизации айну, знает ли молодёжь язык айнов большой вопрос, подобно как со славянами – лужичанами, о которых мы знаем, что лужицкие школы славян в Германии закрываются под любым предлогом.По переписи населения Российской империи 1897 года на Сахалине 1446 человек указали своим родным языком айнский. Айнский язык не относится к какой-либо языковой семье (изолят); в настоящее время айны Хоккайдо перешли на японский язык, айны России — на русский, очень мало людей старшего поколения на Хоккайдо – Матсмай ещё немного помнят язык. К 1996 году полностью владевших айнским было не более 15 человек. При этом носители диалектов разных местностей практически не понимают друг друга. У айнов не было своего письма, однако существовали богатые традиции устного творчества, включая песни, эпические поэмы и сказания в стихах и прозе.Хотя японцы организовали настоящий геноцид Айнов, оправдывая свои действия тем, что его представители якобы «эбису» (дикари) и «тэки» (звери). Однако «варварами» айны не были. Их культура Дземон является одной из древнейших в мире. По разным данным, она появилась еще 5–8 тысяч лет назад, когда о японской цивилизации еще никто не слыхал. По мнению многих этнографов, именно от айнов японцы переняли многие свои обычаи и особенности культуры, начиная от обряда сеппуку и кончая священного комплекса Синто и императорских атрибутов, включая яшмовые подвески. Возможно японцев завезли на острова айнов – АЙНУМОСИРИ, как рабочую силу для земледелия, поскольку сами айны не занимались земледелием. Так к примеру у монголов концы обуви завёрнуты в верх, поскольку монголу нельзя тревожить землю, а земледелием для монголов занимался народ Дауры (Даурия- Читинская область), так дауры были выселены китайцами, что б Россия не имела поддержку этого земледельческого народа.С VIII в. японцы не прекращали вырезать айнов, которые бежали от истребления на север – на Хоккайдо – Матмай, Курильские острова и Сахалин. В отличие от японцев, русские казаки их не убивали. После нескольких стычек между похожими внешне голубоглазыми и бородатыми пришельцами с той и другой стороны установились нормальные дружеские отношения. И хотя айны наотрез отказались платить налог «ясак», однако никто их за это в отличие от японцев не убивал. Впрочем, переломным для судьбы этого народа стал 1945 г. Сегодня в России проживают лишь 12 (!) его представителей, но есть множество «метисов» от смешанных браков.Уничтожение «бородатого народа» – айну в Японии прекратилось лишь после падения милитаризма в 1945 г. Однако культурный геноцид продолжается и по сию пору.

Источник: nashaplaneta.su