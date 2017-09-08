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Антинавальный. Что важнее проблемы коррупции? Апгрейд человека

15:09. 8 сентября 2017 Просмотров - 115 Нет комментариев Опубликовал:

В информационном поле России создан искусственный перекос в пользу фигуры Алексея Навального

Складывается впечатление, что у нас нет других молодых политиков и нет других вопросов, кроме тех, которые поднимает Навальный. В студии канала “День” уникальный человек, предлагающий изменить систему ценностей и приоритетов в нашей стране так, чтобы коррупция потеряла всякий смысл, а на первый план вышли новые большие проекты – вроде освоения космоса. Молодой политик и общественный деятель Степан Зотов.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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