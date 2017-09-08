Алкоголь в кино не потому, что он есть в жизни

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Один из самых распространенных аргументов звучит так: «алкоголь и табак есть в нашей жизни, поэтому они есть и в кино». Никто и не спорит: все, что присутствует в реальной жизни, так или иначе будет иметь отражение в фильмах и сериалах. Вопрос только в масштабах: можно вскользь упомянуть в одном из многих фильмов, а можно в каждом устраивать алкогольно-табачные парады.

Сейчас ситуация такая:

90% фильмов содержат кадры с сигаретами и алкоголем

в среднем хронометраж демонстрации этих наркотиков от 2 до 5 минут за полуторачасовой фильм

отдельных эпизодов – 5-10 за полуторачасовой фильм

часто присутствуют крупные планы, долгое курение в кадре, нередко заливание алкоголя внутрь является единственным смысловым элементом визуального ряда

положительных высказываний об алкоголе больше, чем отрицательных

видно, как алкоголь зачем-то притягивают за уши в кадр, старательно интегрируют его в сюжет, как можно больше

алкоголь никогда не называют «ядом» и «наркотиком», в кино нет персонажей трезвенников

Естественное упоминание и искусственное продвижение

Есть естественное упоминание о товаре, которое получается само собой, а есть специальное продвижение – когда в фильм что-то добавляют с целью популяризации. Например, техника Sony Ericsson может засветиться в кадре – разок и по естественным причинам, но, когда она встречается несколько раз за один фильм, то это уже странно. Так, в ленте «Казино Рояль» минимум 3 раза появилась надпись «Sony Ericsson», что это, как не скрытая реклама??! Причем, такой «засвет» бренда стоит приличных денег, так как работает на положительный образ торговой марки и узнаваемость, как следствие, повышает продажи. Бренд «Sony Ericsson» совершенно точно существует в жизни, но мы же понимаем, что в фильме он появился не по этой причине?

С алкогольно-табачными сценами ситуация аналогичная: при естественном упоминании о них их было бы раз в 10-30 меньше, то есть, максимум 1 фильм из 10. Нет никаких оснований думать, что для популяризации конкретных товаров и брендов скрытую рекламу делают, а для популяризации алкоголя и курения, как таковых, никто пропаганды делать не будет, даже заинтересованные в этом силы.

Советую прочитать материал по ссылке о технологиях скрытой рекламы, после этого вы вряд ли скажете, что в кино присутствует упоминание брендов только потому, что они есть в жизни. Есть понятие скрытая реклама, за нее платят довольно большие деньги – с нее режиссер может заработать больше, чем с продажи билетов в кино и DVD.

Суть такой рекламы в том, чтобы создать впечатление, что присутствие товара в фильме обусловлено его популярностью и необходимостью в жизни, а не потому, что его специально проталкивают в кадр, для рекламы. Все, как с пропагандой алкоголя! Большинство людей не видят скрытую рекламу, воспринимают ее, как естественное упоминание товара или услуги, и поэтому она столь эффективна. Например, техника Apple встречается очень часто, можно делать целые подборки сериалов и фильмов, в которых снимался этот «яблочный актер».

Можете сравнить две схожие сцены: в одной пропагандируют алкоголь, а в другой нет. Причем, в сцене с его пропагандой он логически уместен меньше, чем в сцене, где его почти нет. А дело в том, что один режиссер ставил целью пропагандировать алкоголь, а другой нет.

Надеюсь, вы осознаете, что скрытая реклама существует, теперь нужно понять, что существует пропаганда. Для этого посмотрим на несколько примеров, например, в фильме 1925 года «Броненосец Потемкин» присутствовала пропаганда идеологии:

По сюжету фильма восставшие поднимают над броненосцем красный флаг. Однако при существовавших тогда возможностях красный флаг в чёрно-белой передаче выглядел бы чёрным. Поэтому в картине снимали белый флаг. На копии, предназначенной для премьеры в Большом Театре, на 108 кадрах, где появляется флаг, он был вручную выкрашен в красный цвет, что произвело большой эффект на зрителей.

Напомню определение понятия «пропаганда»:

Пропаганда – это распространение информации, когда одни факты замалчиваются или преуменьшаются, а другие гипертрофируются и выдумываются.

Пропаганда в вышеупомянутом фильме заключается не только в том, что флаг красный, но еще и в том, о чем фильм. Ведь сюжет фильма — это определенные факты, и нам показали точку зрения на события 1905 года одной стороны, то есть одни факты замолчали, а другие рассказали.

Представьте, что об одном бое после войны снимают фильмы бывшие противники. Например, фильм Германии и СССР о сталинградской битве,- согласитесь, что при одинаковых исторических фактах два фильма будут создавать разные исторические впечатления. Причем, даже необязательно специально подделывать историю или добавлять пропаганду, так как режиссеры всегда накладывают отпечаток своего мировоззрения на фильм, поэтому, если режиссер уже «повелся» на пропаганду, то и его творчество не останется без нее. А вот, если у режиссера была конкретная пропагандистская цель, то тут может быть каждая сцена напичкана пропагандой, как в «Утомленных Солнцем 2», где любая сцена – это либо антисоветская пропаганда, либо подготовка почвы к показу оной.

Эффективность пропаганды на примере фашистской Германии

Мало доказать оппонентам, что пропаганда существует, надо еще помочь им осознать, что она затрагивает не 5% (или просто незначительную часть людей), а 95%. Типичный человек не осознает влияния пропаганды ни на себя, ни на других, поэтому не согласен, что большинство людей управляются ею. Как следствие, человек не придает должного значения влиянию СМИ.

Существует политическая, идеологическая и прочая пропаганда, причем она достаточно эффективна, например, из-за пропаганды простые немецкие мужики решили не на заводе работать, а пойти в армию, и напасть сначала на Европу, а потом на СССР. Не случайно, все до сих пор помнят начальника управления пропаганды НСДАП Геббельса.

Никто ведь не скажет, что фашистская пропаганда была потому, что в жизни есть, рассказываемое ими? Доля правды есть везде, но в данном случае это самая обычная пропаганда с ложью и конкретными целями, причем, обратите внимание, что под ее влияние попала целая страна, а потом и объединенная Европа. И 95% людей ее не раскусили, а все дружно «повелись». Это масштабный проект, который кто-то сделал и которым кто-то руководил, не бывает неуправляемых процессов. А результат проекта – более 54 миллионов человек погибло во второй мировой, как и планировалось, ведь никто не начинает войны, думая, что потерь не будет.

Убедить людей взять оружие и пойти убивать других – возможно, а убедить взять стакан с алкогольным ядом и убивать себя – нельзя, ну не смешно ли? В фашистской Германии, когда 5% населения, осознающие пропаганду, пытались объяснять остальным 95% людей, которые повелись на неё, и им тоже говорили, что все, что транслируется в СМИ – суть реальность и «правда жизни», а не вбросы, что нет дыма без огня, и прочие аргументы неосознавших влияние пропаганды.

Как осуществлялась пропаганда в Германии? Вряд ли это были специальные передачи на радио под названием «Пропаганда фашизма» или колонки в газетах «Внушение и манипуляции». Все это интегрируется в якобы естественный информационный фон СМИ, вот слушаешь радиопередачу о природе Евразии, а там тебе упомянут что-нибудь плохое про СССР. То есть тема одно, а попутно «впаривают» другое, по технологии скрытой рекламы интегрируют упоминание под видом естественного.

В пропаганде алкоголя точно также, там нас пытаются убедить, что несколько алкогольно-табачных сцен за полтора часа фильма это как в жизни. Но тут нужно знать, что существует крупные силы, по масштабу схожие с теми, которые развели Германию на вторую мировую войну. Например, те же транснациональные корпорации, вроде Филип Моррис, – как думаете, они заинтересованы в повышении рынка сбыта? А теперь представьте, что они захватили почти весь рынок курильщиков, и производят почти все покупаемые сигареты. Остается расширяться только в сторону агитации некурящих – начать курить. Но ведь надо еще и чтобы процент курильщиков поддерживался, то есть рожденный без никотиновой зависимости человек в итоге должен ее приобрести, иначе доходы упадут. Кто скажет, что табачные гиганты сидят, сложа руки, и надеются, что подрастающее поколение само начнет курить? А если не начнет, то все — бизнесу – хана, закрываем многодесятилетнюю кормушку, и начинаем с нуля другой бизнес.

Из Википедии: Уровень обработки [пропагандой] целевых групп подчас оказывался очень высок. Например, по свидетельствам очевидцев, значительная часть населения Германии ещё в начале весны 1945 года была уверена в грядущей победе, тогда как на самом деле исход войны уже был предопределён.

А сейчас у нас значительная часть населения уверена, что алкоголь не наркотик, что это норма жизни; часть уверена, что это пищевой продукт. Но ведь в Германии были ученые, политологи, совестливые СМИ, честные политики, неужели они ничего не понимали и не могли простому народу объяснить? Да и люди не были медицинскими идиотами, как же их удавалось обмануть? Но удавалось — факт. А сейчас удается обмануть значительную часть мира в отношении алкоголя и табака.

Над фашистской Германией работали грамотные пропагандисты, пиарщики и даже стилисты. Форму для немцев разработала популярная ныне компания-производитель модной одежды Hugo Boss. Был выбрал и дискредитирован в общем-то красивый жест, когда под углом 45 градусов вскидывается рука с прямой ладонью. Это и многое другое было сделано, чтобы создать впечатление, что нацист это круто. А сейчас некоторые думают, что пить и курить – это круто, даже фотографии с сигареткой в социальных сетях выкладывают.

Если в фильмах перестанут курить, то народ сам потихоньку бросит. Ведь человечество смогло побороть много явлений, убивавших его, например, раньше была чума и другие эпидемии, но сейчас человечество знает, как сделать так, чтобы никто не болел. А с алкоголем и табаком почему-то так не происходит, хотя пьющему обществу алкоголь наносит только вред. Не происходит потому, что алкоголь и табак производят люди, и они заинтересованы финансово (а есть еще интересы выше финансовых) в сбыте этих наркотиков.

Если же в фильмах алкоголь и табак присутствует потому, что они присутствуют в жизни, то:

Почему в фильмах алкоголь никогда не называют наркотиком, если это популярная точка зрения? В ГОСТ СССР 1973 года спирт это наркотик, но ни один советский фильм не назвал его наркотиком, хотя он присутствовал почти в каждом фильме.

Почему не называют алкоголь ядом? Он убивает не только микробов, но и людей.

Почему в кино положительных высказываний об алкоголе и табаке в разы больше, чем отрицательных?

Почему сцен с «кайфом» от алкоголя на порядок больше, чем сцен с похмельем?

Почему крутые персонажи, выпивающие тонны алкоголя, показывают физические свехъестественные возможности, если это не как в жизни?

Почему в фильмах не присутствуют трезвенники, если они есть в жизни?

Почему в фильмах больше сцен, как трезвенник начинает пить, чем сцен, где пьющий бросает пить? Я не могу вспомнить ни одной сцены, где кто-то бросил пить, но знаю несколько, где начал.

СМИ формируют реальность, а не отражают

История знает несколько случаев, когда рассказы СМИ о произошедшем провоцировали повторение событий. Например, кто-то повадился поджигать машины за неправильную парковку, об этом рассказали СМИ, в результате количество поджогов увеличилось, так как людям подкинули идею. Остановить ситуацию удалось только после того, как запретили в СМИ рассказывать о новых случаях.

Схожая ситуация с террористическими актами – если о них не говорить в СМИ, то их смысл теряется. Террор с латинского переводится, как «страх». Смысл терактов в том, чтобы запугать людей, но это невозможно, если о теракте никто не узнает, сама цель теракта не будет достигнута. Теракты случаются в жизни, следует ли из этого, что необходимо говорить о них в СМИ? Наоборот, их можно прекратить, только если не рассказывать о них. Обратите внимание, что теракты совершают террористы, и они запугивают лишь тех, кто видел теракт, либо слышал о нем от видевших, а это небольшое количество людей. А вот СМИ запугивают своими сообщениями уже десятки и сотни миллионов, так кто больше терроризирует нас? О терактах должны знать лишь специальные службы, а не целевая аудитория.

В случае с наркотиками схожая ситуация, ведь если перестать их показывать в каждом эпизоде, то люди о них думать будут на порядок меньше. Например, я, как трезвенник и некурящий, вижу 95% алкогольно-табачных сцен в фильмах, а не в реальности. То есть, если бы не кино, то я видел бы в 20 раз меньше курения и употребления алкоголя. Еще не упоминаю о том, как именно показаны эти сцены, если вы думаете, что они показаны, как в жизни, то это не так — они приукрашены.

Эффект Вертера — массовая волна подражающих самоубийств, которые совершаются после самоубийства, широко освещенного телевидением или другими СМИ. Число самоубийств значительно возрастает по прошествии 0—7 дней после такой истории в новостях. Есть сходство между ситуацией первого ставшего знаменитым самоубийцы и ситуациями тех, кто покончил с собой вслед за ним (если самоубийца был в возрасте — возрастали самоубийства среди пожилых людей; если принадлежал к определенному социальному кругу или профессии — то учащались самоубийства в этих сферах).

Эффект Вертера так называется после публикации романа Гете, где главный герой по имени Вертер совершил самоубийство от неразделенной любви, что спровоцировало волну самоубийств. А в России после выхода в 1792 г. в свет книги Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» тоже наблюдалась волна утоплений среди молодых девушек.

То, что пример суицида персонажа может подтолкнуть людей к самоубийству, – это научный факт. Не так трудно догадаться, что примеры постоянного курения и заливания алкоголя внутрь среди персонажей фильмов также подталкивают зрителя к подобному деструктивному поведению, только в кино оно подается не как деструктивное, а как норма. Если после вышеупомянутых книг самоубийством занялись далеко не все читатели, то не стоит думать, что это работает лишь на небольшой процент, по двум причинам:

Чтобы совершить самоубийство, человеку нужно переступить через самый главный инстинкт — инстинкт самосохранения. А чтобы по примеру звезд кино выпить или покурить – ничего не нужно, тем более, что все фильмы убеждают, что это нестрашно. Книги и фильмы, где главные герои (а с ними аудитория себя ассоциирует больше всего) совершают самоубийство, составляют очень небольшой процент, а кинопроизведений, где курят и пьют — 90%. Если бы в 9 из 10 фильмов герои кончали самоубийством, то самоубийств было бы на порядок больше. Хотя алкоголь и сигареты это и есть медленное самоубийство.

Можем вспомнить о том, как появлялись подражатели маньякам, когда в СМИ сообщали о маньяке определенным образом убивавшем жертв, то появлялись люди, повторяющие его почерк.

В этих случаях действуют не точно те же механизмы, что при наличии алкогольно-табачных сцен в кино, но принцип действия похож. СМИ показывают это якобы потому, что это есть в жизни, но лишь учащают повторение случаев. Но любое СМИ — это бизнес, то есть цель проекта –деньги. СМИ рассказывают о чём-либо не потому, что это есть в жизни, а потому, что это позволит заработать деньги. Ни одно крупное СМИ не ставит своей целью объективно отражать действительность, оно может лишь декларировать эту цель, но это для виду, а своим журналистам на планерках руководство рассказывает, что их задача – делать рейтинги и заработок лежит не в объективности. Создание у аудитории иллюзии объективности — это важно, но не путайте создание иллюзии и настоящую постановку цели показывать объективно.

Журфак МГУ. Замминистра связи РФ Алексей Волин: Ваша задача – не мир лучше сделать, а зарабатывать деньги для хозяина!

В кино аналогично — зритель должен думать, что все показанное – естественно или случайно, и сделано не с целью подсознательно влиять на его мнение. В кино очень много пустых слотов, куда можно что-то положить, например, пользуются персонажи телефонами, можно сделать безымянные телефоны, и тогда денег не будет, а можно договориться с Sony Ericsson или Apple, чтобы эти телефоны были именно их марки, и уже деньги за скрытую рекламу. А неосознаваемая реклама — это скрытое воздействие на психику зрителя, и слотов для таких воздействий много. Еще пример слота: персонажи могут поговорить в парке на улице, а можно сделать так, чтобы они «случайно» выбрали Макдональдс или KFC, и поговорили за приемом пищи — логотипы ресторана в кадре прилагаются. Зритель все равно не поймет, а на экране реклама. А еще можно сделать персонажа курящим, и обязательно это надо показать, ведь без этого счастье режиссера было бы не полным.

Еще одним слотом может быть автомобиль главного героя, можно просто показать любую случайную марку, а можно получить деньги за рекламу, ведь достаточно просто упоминания марки. Но если мы договариваемся о скрытой рекламе, то почему бы нам не только показать автомобиль, но еще и сделать отдельные сцены, как он хорош? Реклама будет эффективнее – денег будет больше. Вот и получаются такие перлы, как в «Крепком Орешке 5», где джип мерседес чуть ли не по стенам ездит, такая хорошая проходимость.

И таких слотов, куда можно вложить выгодные кому-то смыслы, в фильмах очень много, и не только в сфере продвижения коммерческих брендов. Основной принцип в том, что вы не осознаете, какой стереотип формирует вам фильм, вроде бы вы просто смотрите фильм, и не обращаете внимание, что там в семье либо вообще нет детей, либо 1 ребенок. А между тем, если такое смотреть с самого детства, то закладывается стереотип о том, что норма это 1-2 ребенка, но если показывать в кино по 5-7 детей, то большинство будут уверены, что для полноценной жизни нужно столько.

Например, в ПВО скрытое влияние понимают, поэтому эта партия не только на словах говорит о необходимости заводить много детей, и не только в программе партии есть пункты, дающие эту возможность, но воздействует на неосознаваемом уровне для 95% избирателей, что видно из этой их картинки.

Главный обман СМИ заключается в том, что типичный человек даже не представляет, насколько много таких слотов, и что именно они внушают. К примеру, человек может осознавать подделку истории в «Утомленных Солнцем 2», но не видеть пропаганды алкоголя и табака.

Почему в кино нет трезвенников?

А знаете, почему пропагандисты как огня боятся показывать трезвенников и бросающих пить в кино? Даже высмеивают их и показывают дураками очень и очень редко, я знаю только один случай, когда в кино показали трезвенников, и то для высмеивания, и увидел его я не сам естественным путем, а в разборе от Научи Хорошему. Зато могу назвать десятки (если не сотни) фильмов, где нет трезвенников, а показаны пьющие персонажи.

Точнее, в фильмах все-таки показывали трезвенников, но только тогда, когда те начинают дозированно пить алкоголь, то есть пропаганда переходить из трезвенников в культурно-пьющие,- например, как это было в «Кавказской Пленнице» и «Бриллиантовой Руке».

Самой идеи трезвости пропагандисты боятся больше всего, ведь даже если высмеивать трезвенников, то значит, зритель увидит, что кроме «пить много» (алкоголик) и «пить относительно немного» (культурно-пьющий), существует еще и трезвенник. Они считают, что людям даже сама мысль, что без алкоголя можно жить, не должна в голову приходить, а то ведь повторять начнут! Например, алкогольный пропагандист Дмитрий Пучков пишет в своей книге «Самогон», что не пьют лишь дети и больные, хотя прекрасно знает о существовании трезвенников, но его читателям об этом знать не надо. Конечно, мы знаем о таком явлении, но если постоянно показывать, рассказывать и писать в книгах, как классно пить, и замалчивать идею трезвости, то она вытесняется из сознания, о ней как бы забывает человек, концентрируясь на том, что видит часто – а это алкогольно-табачные сцены.

Если в СМИ начать рассказывать, как люди бросили пить и курить, то количество бросивших станет больше, поэтому об этом не говорят. При этом, пропагандисты могут даже извратить суть трезвеннической пропаганды, как это было с антиалкогольными роликами «Береги себя», в которые напихали под заявку пропаганды алкоголя, но это 2009 год, тогда даже такие ролики были, как глоток свежего воздуха в прокуренном и проспиртованном обществе.

Будете ли вы рассказывать что-то плохое своему ребенку о его предках? Если вас попросит ребенок рассказать что-нибудь о его прабабушке или прадедушке, то вы расскажите что-то хорошее, чтобы ребенок брал положительный пример. В жизни любого человека присутствуют недостойные поступки, но вряд ли вы будете в каждом рассказе, например, о курящем дедушке, говорить, что он курил. В фильмах же вам обязательно покажут курящих, как будто это как-то влияет на сюжет. Не будете же вы рассказывать ребенку: «И вот твой прадед, закурив сигаретку, сел в Победу, и поехал…», не имеет никакого значения, закурил он или нет, поэтому чтобы ребенок не брал пример и говорить об этом не будете, верно? Хотя это было в жизни, но вы понимаете, какой эффект несут рассказы (как и сказки) на воспитание, а СМИ этого будто не понимают…

В жизни у людей много пороков, не только курение и алкоголь, но почему-то эти пороки далеко не в каждом фильме присутствуют. Почему в фильмах стабильно показывают алкогольные сцены вне зависимости от сюжета, а другой порок, например, рукоблудие – только когда это нужно по сюжету? По статистике, в жизни этим занимаются около 70% людей, значит, подобные сцены должны быть в каждом 5-10 фильме, но присутствуют реже. Ответ таков – если популяризировать рукоблудие, то никто с этого не заработает, а вот если популяризировать курение, то деньги вполне конкретные. Но дело не только в деньгах для Филипа Морриса, еще имеет значение сокращение населения, ослабление пассионарности, через яды также ослабляют геополитических конкурентов.

Более полувека назад была актуальна война, как первый приоритет, а сейчас уже войны не только холодные, но и информационные. Когда американцы вошли в Афганистан, то производство наркотиков там выросло в 40 раз, и экспортировались они не в США. Понятно, что это неслучайно и не естественно, а специально. Может быть, и в кино, которым в основном рулит американская фабрика грез Голливуд, это специально? Более 100 лет назад догадались целенаправленно целый город построить, чтобы снимать кино на конвейере, а интегрировать туда нужную пропаганду не догадывались, — «Не верю!», как говорил Станиславский.

Хотя сейчас в фильмах не только рукоблудие стали показывать, кроме этого присутствует много извращений, это делается по причине сокращения населения, пытаются сделать бесполых людей, которые в итоге станут отличными зомби и рабами, так как не будут иметь никаких человеческих ценностей и стремлений, кроме навязанных в СМИ. Стало больше гей-пропаганды в фильмах и даже компьютерных играх, вроде Far Cry 4. И это не просто присутствие геев в качестве персонажей, это именно использование приемов манипуляции сознанием или внушение зрителю. Толерантностью это не оправдать, как в случае с обязательным присутствием негров в фильмах, тут – работа скрытыми методами с психикой зрителя.

Если вы узнаете, сколько в фильмах естественного (т.е. «потому что в жизни») и случайного, то вы сильно удивитесь, советую для этого почитать материалы, как снимаются фильмы – там все делается по отточенной технологии. СМИ успешно манипулируют людьми из-за их уверенности, что манипуляции СМИ работают только на клинических идиотов. А уверены они потому, что не изучают эту тему. Люди не знают, как устроено то, откуда они получают 95% информации, и речь не столько про осознаваемую информацию, сколько про воздействие СМИ на подсознание.

По материалам сайта Orkons.ru

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Источник: feedproxy.google.com