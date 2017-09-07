Сводки от ополчения Новороссии 07 сентября 2017

Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 07.09.2017

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Киевские диверсанты провоцируют на открытие ответного огня – Марочко

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На легендарной Саур Могиле прошел митинг в честь 74 й годовщины освобождения Донбасса

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В Донбасс доставлена вторая часть помощи для семей погибших ополченцев

Источник: http://www.politnavigator.net/

«Российский публицист Николай Стариков доставил в Донецк вторую часть денежной помощи, собранной для вдов погибших ополченцев сторонниками Новороссии со всего мира.



На встрече также присутствовал представитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эта помощь предназначается для вдов и сирот Донбасса. Я знаю, что горе было и в вашей семье, к сожалению. Мы не можем вернуть вашего мужа, но мы можем помочь вам и вашим детям. Поэтому я прошу вас принять её», — сказал Стариков жительнице Донецка Валентине.

«Спасибо огромное людям, которые мне помогли в трудную минуту, которые оказали мне помощь, так как мне очень тяжело: я родила третьего ребёнка, муж погиб. Спасибо большое. Спасибо большое нашей Республике, которая во многом мне помогла, России, простым россиянам, которые оказали мне помощь», — ответила вдова ополченца.

«Примерно месяц назад я был в Донецке, принял приглашение приехать на День Освобождения Донбасса от фашистских захватчиков. Естественно, я не мог отказаться от этого. Я взял с собою вторую часть материальной помощи, уже собранной, и которая продолжает собираться. Все те, кто принимал участие в сборе средств, решили, что она будет состоять из трёх этапов. Третий будет заключительным, мы подведём итог, привезём третью часть. Я взял на себя эту обязанность, я её выполню, после чего подумаю о каких-то новых видах помощи Донбассу», — сказал писатель.

Эдуард Басурин поблагодарил всех сделавших благотворительные взносы – по его словам, хотя ДНР и оказывает помощь семьям погибших бойцов, но зачастую этого недостаточно.

«На самом деле, я всегда говорю, что мы делаем мало, потому, что пострадавших намного больше, и всех обеспечить очень тяжело…

Вспомните 2014, 2015 года – сколько помощи нам шло от обычных людей. Я до сих пор помню посылку, которая пришла из Санкт-Петербурга от бабушки. В ней был тазик, вязанные носки, пачка порошка и что-то ещё. Она сказала: «Что смогла, я собрала, передайте нашим таким же бабушкам, которые до сих пор живут по подвалам», — сказал Басурин.

«Донбасс никто не забыл. Это постоянный бой, который присутствует в каждом русском человеке. Я могу сказать это точно. Это не дежурная фраза, а то, что есть сегодня», — заверил Стариков.

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Александр Захарченко: Враг использует перемирие, чтоб подготовиться к войне

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Ситуация в поселке Спартак накануне заседания Контактной группы в Минске

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Конец «АТО»: Киев готовится объявить войну России, ДНР и ЛНР?

Судя по последним сообщениям украинских чиновников, киевские власти близки к де-факто признанию независимости Народных республик Донбасса. Как сообщала «Русская Весна», 5 сентября в эфире «Радио свобода» замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил о «99,9%» готовности законопроекта о реинтеграции Донецкой и Луганской областей. Напомним, этот закон предполагает объявление России «страной-агрессором», а также прекращение дискредитировавшей свое название «антитеррористической операции» и ее трансформация в «операцию по обороне Украины». Таким образом, Киев даже не скрывает, что хваленая «реинтеграция» будет осуществляться вовсе не политическими средствами, а «огнём и мечом» украинских силовиков и неонацистских батальонов. По имеющейся на данный момент информации, слово «война» в законопроекте использоваться не будет. Тем не менее этот шаг свидетельствует о том, что Киев, который последовательно отрицал факт гражданской войны в стране, де-факто признает самостоятельность республик Донбасса. Террористы не являются субъектом международного права и не могут вести наступательных действий, от которых можно было бы обороняться. После разрыва экономических связей Донбасса с «материковой» Украиной в результате блокады и объявления войны, следующими еще более эффективными действиями Киева по «реинтеграции» могло бы стать выкапывание канала вдоль линии фронта с ДНР и ЛНР и строительство «Великой стены имени Яценюка» по своему берегу. Читайте также: Что на самом деле стоит за подготовкой к вводу миротворцев ООН на Донбасс?

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Житель ЛНР рассказал о пытках в плену у «Правого сектора» и СБУ (ВИДЕО)

Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики задокументирован очередной факт военного преступления, совершенного сотрудниками СБУ и членами неонацистской организации «Правый сектор». Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР. Жертвой издевательств и пыток стал житель города Красный Луч Владимир Павлюченко, который в 2014 году был вынужден выехать за медикаментами для тяжелобольной супруги на территорию, подконтрольную Украине. Под Дебальцево он был задержан боевиками «Правого сектора», и после допросов с применением пыток передан СБУ. По подозрению в «пособничестве сепаратистам» Владимир Павлюченко провел в заключении в одной из тайных тюрем СБУ восемь месяцев, где также подвергался издевательствам и пыткам. Читайте также: По всей России звучат сигналы тревоги, все силовые структуры переведены на усиленный режим * Запрещенная в РФ экстремистская организация.

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В зоне «АТО» подорвался на растяжке украинский военный (ФОТО)

6 сентября, в зоне «АТО» погиб украинский военный из Запорожья Олег Цихерблок по кличке «Егерь». Об этом сообщила жена погибшего, Наталья Семененко. «Сегодня подорвался на растяжке и погиб мой муж — Олег», — написала она на своей странице в соцсети. Погибшему боевику было 42 года. Он подорвался на растяжке в Песках и скончался от полученных травм. Известно, что он пошел на войну добровольцем, служил в ДУК ПС* Читайте также: ШОК: В николаевском супермаркете нашли обгадившегося «всушника» (ФОТО) * Запрещенная в РФ экстремистская организация

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81-я десантно-штурмовая бригада ВСУ в боях на Донбассе

81 десантно-штурмовая бригада в ходе карательной операции на Донбассе

Формирование 81-й десантно-штурмовой бригады началось осенью 2014, после фактического разгрома ВСУ в ходе летней кампании. Костяком вновь формируемого соединения стали 90-й батальон «Житомир», выделенный из 95-й аэромобильной бригады, а также 122-й аэромобильный батальон из 25 ОАМБр. Подобный процесс «каннибализации» существующих воинских частей характерен для ВСУ и приводит к существенному ослаблению подразделений-доноров. В качестве разведывательного подразделения бригаде был придан добровольческий батальон «ОУН», сформированный из членов радикальной националистической организации «УНА-УНСО». Кроме того, в состав бригады был включен артиллерийский дивизион, оснащенный гаубицами Д-30. Фактически бригада была сформирована с мира по нитке.Катастрофические потери в бронетехнике ВСУ в ходе летней кампании 2014 года привели к тому, что даже с учетом снятия с хранения обильных запасов, доставшихся Украине со времен СССР, не удалось довести до довоенного штата воинские части, находившиеся в составе армии «Незалежной» до начала так называемой АТО. Что уж говорить о вновь формированных соединениях. На вооружение 81 ОДШБр поступили видавшие виды БТР 70, БРДМ-2 и, совершенно не предназначенные для применения на поле боя, тягачи МТ-ЛБ. По итогу не хватило даже «мотолыг», в ходе боев за ДАП в январе 2015 батальон «Житомир» «арендовал» МТЛБ у 57-й мотопехотной бригады. Стоит отметить, что 90-й батальон был передан в состав бригады только в январе 2015 года, уже находясь в зоне так называемой АТО. К январю 2015 бригада имела следующий состав:122-й отдельный аэромобильный батальон (1, 2, 3 штурмовые роты, рота огневой поддержки, минометная батарея, гаубичная батарея, отдельные взводы, базируется в г. Константиновка, Дружковка, «киборги»).90-й отдельный аэромобильный батальон (1, 2, 3 штурмовые роты, рота огневой поддержки, минометная батарея, гаубичная батарея, отдельные взводы, базируется в г. Константиновка, «киборги»).5-я батальонная тактическая группа (г. Кременчуг, в/ч А-1493);отдельный гаубичный артиллерийский дивизион (Д-30)Командует бригадой полковник Евгений Мойсюк. К началу 2015 года бригада насчитывала около 2 000 человек личного состава.Первый день нового 2015 года принес 81 ОДШБр первую боевую потерю. В районе донецкого аэропорта погиб один военнослужащий. В январе 2015 года в районе ДАПа действовал 90-й батальон «Житомир» усиленный разведывательной ротой, сформированной из бойцов батальона «ОУН»Бои за аэропорт Донецка привели к существенным потерям вновь сформированного воинского соединения. По официальным данным, 19 января 2015 года, батальон «Житомир» потерял 6 человек убитыми. Следующий день принес бригаде самые значительные потери за весь период ее существования.Так, в ходе боев за новый терминал, погибли трое бойцов разведывательной роты «ОУН» (УНА-УНСО). Но наибольшую известность бригаде принес инцидент с попыткой деблокировать окруженных «киборгов». Бронегруппа 90-го батальона, потеряв в тумане ориентирование на местности, выехала на позиции батальона «Сомали» и была полностью разгромлена. В плен попали 8 бойцов, включая командира батальона подполковника Олега Кузьминых. Кадры с пленными «киборгами» облетели весь мир, и вызвали настоящий шок в украинском сегменте интернета. Всего, по официальным данным, за день бригада потеряла 17 человек убитыми.Безвозвратные потери бригады в ходе боев за ДАП составили 29 человек. 25 человек потерял 90-й батальон, 4 бойцов лишились националисты «ОУНа». Более 60 человек получили ранения. Кроме того, были уничтожены 3 МТ-ЛБ и два БТР-70.После окончания боев за ДАП, подразделения бригады вели бои в окрестностях Донецка, в районе населенных пунктов Водяное, Авдеевка, Ясиноватая, увеличивая при этом своих безвозвратных потерь. Пунктами постоянной дислокации бригады стали Дружковка и Константиновка, расположенные на временно оккупированных территориях ДНР.Широкую известность получил инцидент, случившийся 16 марта 2015 года. Механик-водитель 81-й бригады на МТЛБ сбил женщину с двумя детьми. Девочка 8 лет погибла, её тетя получила тяжелые травмы. Инцидент фактически привел к массовым беспорядкам в данном населенном пункте. Возмущенные жители разгромили здания, в которых базировались органы власти хунты.Позиционные бои в районе Песков-Авдеевки-Ясиноватой обошлись бригаде как минимум в 47 жизней. Кроме того, в августе 2015 сводное подразделение бригады действовало в ЛНР, в районе Попасной, где потеряло как минимум одного бойца.В начале 2015 года бригада получила в качестве штабных и медицинских машин небольшое количество AT105 «Саксон»В первых числах января 2016 года в состав бригады была введена реактивная батарея, оснащенная РСЗО БМ-21 «Град». В октябре 2016 это подразделение было признанно лучшим артиллерийским соединением ВСУ.По официальным данным на за период участия в так называемой АТО бригада потеряла 82 человека убитыми.В данный момент соединение находится на линии соприкосновения в районе дуги Спартак-Авдеевка-ДАП, и несет прямую ответственность за нарушение режима прекращения огня.81-я ОДШБр является типичным соединением ВСУ, сформированным в ходе карательной операции на Донбассе. Собранная с миру по нитке бригада приняла участие только в одном крупном сражении в районе донецкого аэропорта, понеся при этом серьезные потери, главным образом в репутационном плане. Несмотря на сказки украинской пропаганды о непобедимых «киборгах», бригада всегда будет ассоциироваться с поедающими собственные шевроны «захистниками батькивщины» https://vk.com/military_politik?w=wall-1 40312885_17034 – цинк11. 95-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/35 14785.html

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ВСУ готовят провокационный артобстрел под Ясиноватой

Украинские военные предстоящей ночью намерены нанести удары из тяжелых орудий по позициям ВС ДНР под Ясиноватой. Об этом заявил сегодня заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. «По имеющейся у нас информации, полученной от источника в рядах ВСУ, командирам 57 отдельной мотопехотной бригады и 92 отдельной механизированной бригады (дислоцируются в районе Авдеевки — прим.) отданы указания о проведении провокационных действий с применением тяжелого вооружения по обстрелу наших позиций на Донецком направлении, цель которых спровоцировать нас на ответный огонь», — сказал представитель командования. Он пояснил, что, согласно предварительной информации, обстрелы запланированы в период после полуночи. «Мы неукоснительно соблюдаем взятые на себя в Минске обязательства по соблюдению режима прекращения огня», — подчеркнул замком. Ранее сегодня Басурин заявил о резком обострении обстановке на фронте, за минувшие сутки зафиксировано свыше 40 нарушений «школьного перемирия» со стороны ВСУ. Напомним, что с полуночи 25 августа в Донбассе вступило в силу соглашение о перемирии. Договоренности были достигнуты в Минске участниками Контактной группы в преддверии нового учебного года, в связи с чем и получило название «школьное». Читайте также: По всей России звучат сигналы тревоги, все силовые структуры переведены на усиленный режим

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