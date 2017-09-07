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С золотом происходят странные вещи

09:12. 7 сентября 2017 Просмотров - 2,327 Нет комментариев Опубликовал:

Джеймс Рикардс

С золотом происходят странные вещи

На прошлой неделе произошло два события, касающиеся золота – одно странное, другое и вправду чудное. Эти истории помогают понять, почему золото – это не просто деньги, а самая политизированная форма денег.

Эти истории выставляют в истинном свете тот факт, что политики, публично приуменьшающие роль этого драгоценного металла, на самом деле уделяют ему очень пристальное внимание.

Первая странная история связана с Германией…

Немецкий Бундесбанк, центральный банк Германии, объявил, что он закончил репатриацию золота, ранее хранимого в иностранных сейфах, во Франкфурт.

Это заявление явилось завершением истории, которая началась в 2013 году. Именно в тот год Бундесбанк впервые потребовал возвращения части принадлежащего Германии золота из хранилищ Парижа, Лондона и Федерального Резервного Банка Нью-Йорка.

И теперь это требование полностью удовлетворено.

Эту тему я поднял впервые во вступлении к моей книге “Валютные войны,” увидевшей свет в 2011 году. Я предположил, что в экстремальных условиях США могут заморозить или конфисковать иностранное золото, хранящееся на территории Соединенных Штатов, сославшись на законы “О международных чрезвычайных экономических полномочиях,” “О торговле с врагом” или на “Патриотический акт США.”

Затем эта тема попала в политическую повестку Нидерландов, Германии и Австрии. Эти европейские страны захотели вернуть свое золото из США и разместить его в национальных хранилищах. Немцы перевезли свое золото с опережением графика, поскольку изначально предполагалось, что этот процесс будет завершен в 2020 году.

Но на самом деле немецкий центральный банк вовсе не хочет возвращения своего золота, поскольку в Германии нет развитого рынка лизинга этого драгоценного металла и нет обеспечивающей этот процесс законодательной базы.

Немецкое золото в Нью-Йорке или Лондоне было доступно для передачи по договорам лизинга в соответствии с законодательствами США и Великобритании, которые являются частью глобальных схем по манипуляции ценой золота. В результате перемещения золота во Франкфурт, его запасы в вышеназванных мегаполисах сократились, а значит сократились и доступные для лизинговых операций объемы этого драгоценного металла.

Зачем Германия сделала это?

В 2013 году (объявление о репатриации золота) в Германии проходили выборы. Выборы также пройдут и в 2017 году (дата окончания этого процесса). 24 сентября 2017 года Ангела Меркель должна получить голоса избирателей, чтобы остаться на позиции канцлера Германии. Возможно, ей потребуется коалиция, чтобы сохранить власть, а значит ей потребуется поддержка националистической партии Германии, которая агитировала за репатриацию немецкого золота.

Завершив репатриацию золота, Меркель успокоила эту националистическую партию и удержала ее в коалиции. Именно поэтому репатриация была завершена тремя годами ранее оговоренной даты. Меркель нужны голоса сегодня.

Но и вправду чудная история, касающаяся золота, случилась в Соединенных Штатах…

Секретарь Казначейства Стив Мнучин и лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл только что нанесли визит в Форт Нокс, в ходе которого убедились в сохранности американского золота. Мнучин оказался третьим секретарем Казначейства за всю историю, который посетил Форт Нокс. И он оказался первым официальным лицом из Вашингтона, кто побывал в Форт Ноксе, начиная с 1974 года.

Американское правительство предпочитает игнорировать золото и не привлекать к нему общественного внимания. Официальный визит в Форт Нокс предает золоту важность, которую оно не должно иметь с точки зрения центральных банков.

Почему состоялся этот импровизированный визит Мнучина и Макконнелла? Почему сейчас?

Ответ может быть связан с тем, что Казначейство может остаться без денег к 29 сентября, если Конгресс не увеличит потолок государственных заимствований к тому моменту.

Но Казначейство может получить $355 млрд. из воздуха, не увеличивая потолок долга, а лишь переоценив американское золото по рыночной цене. (В настоящее время это золото учитывается в бухгалтерских документах Казначейства по цене $42,22 за унцию.)

Как только Казначейство переоценит золото, оно сможет выпустить новые “золотые сертификаты” и передать их Федрезерву в обмен на свеженапечатанные деньги, которые поступят на его счета согласно Закону о золотом резерве от 1934 года. Поскольку эти деньги появятся в результате переоценки, то не потребуется ни увеличения национального долга, ни повышения потолка госдолга.

Такой вариант может быть использован, если Конгресс вовремя не увеличит потолок заимствований. Это трюк, связанный с золотом, уже был проделан Эйзенхауэром в 1953 году.

Возможно, Мнучин и Макконнелл просто хотели убедиться в наличии золота в Форт Ноксе, прежде чем проделать этот трюк и выпустить новые золотые сертификаты.

Какова бы ни была причина этих событий, внимание официальных лиц, уделенное золоту, — это еще один психологический импульс для роста цены этого драгоценного металла наряду с мягкой монетарной политикой Феда и непрекращающимися жадными покупками золота со стороны России и Китая.

Источник: Weird Things Are Happening With Gold

Источник: nnm.me

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