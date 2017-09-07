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РКН проверил качество мобильной связи

14:09. 7 сентября 2017 Просмотров - 192 Один комментарий Опубликовал:

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Рынок сотовых операторов нуждается в регуляторе, проверяющем качество мобильной связи, предоставляемой потребителям. Интернет, смс-сообщения и звонки уже стали частью нашей жизни. Правда, не всегда мы получаем за свои деньги качественные услуги, сталкиваясь с обрывами связи, потерей сообщений «на пути» к адресату и другими негативными моментами.

Компании пытаются привлечь к себе потребителя, снижая цены на связь, что пока остается единственным методом конкуренции для операторов и гарантией получения прибыли. Пора же начать работать в интересах потребителя, который в данном случае «голосует ушами». Снижение тарифов, навязывание абонентам дополнительных услуг, расчеты на роуминг и расширение зоны покрытия в долгосрочной перспективе не оправдались.

Летом Роскомнадзор и ФГУП «Радиочастотный центр Центрального федерального округа» проверили качество услуг связи в Москве. В списке операторов: МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и Tele2. Лучшей признана компания Tele2, «Вымпелком» оказался в «лузерах».

Роскомнадзор провел замеры по специальной методике, согласованной Международным союзом электросвязи. Все ее показатели унифицированы. Замеры РКН проводит ежегодно, чтобы защитить права потребителей и стимулировать операторов к улучшению показателей. Для этого используют измерительный комплекс (ИК), который анализирует полученные данные.

Маршрут ИК охватил магистральные, общегородские и местные дороги, подъезды к аэропортам и железнодорожным вокзалам. Для проверки неуспешных соединений, обрывов, неразборчивых/средней разборчивости речи сделали от 10,7 тысяч до 12,6 тысяч голосовых соединений для каждого оператора. Протестировали также СМС-сервисы и мобильный интернет.

Результаты проверки:

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Мобильный интернет: «Билайн» отстает - средняя скорость около 5 Мбит/с. На первом месте «Мегафон» (13,1 Мбит/с), затем МТС (10,1 Мбит/с) и Tele2 — 9,4 Мбит/с.

Операторы «Билайна» грозятся перепроверить полученные РКН данные, МТС не согласны с тем, что на пьедестале их подвинули операторы Tele2. Последние же итогами проверки довольны и планируют повысить скорость интернета, чтобы оставить конкурентов позади.

Эксперт международного консалтингового агентства iKS-Consulting Максим Савватин в реакции операторов ничего особенного не видит. Никто не хочет оказаться в числе худших. Важнее другое: рассмотрение взаимных претензий и каждого случая в отдельности позволит улучшить качество связи на рынке.

Будут защищены права потребителей, а конкуренция на рынке оздоровится. Потребителям – качественную и дешевую связь, компаниям – прибыль и стимул для работы и поиска новых решений. В планах Роскомнадзора проведение аналогичных проверок по всей России. А как обстоят дела со связью в вашем регионе?

Источник: http://x-true.info/60019-rkn-proveril-kachestvo-mobilnoy-svyazi.html

Метки: мобильная связь, новости / россия, роскомнадзор
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Один комментарий»

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    Алексей 7 сентября 2017 в 18:00 Ссылка Пометить
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    Использую МЕГАФОН-Кубань,USB-modem. Последнее время,они меня уже достали! Удаленно разрывают,удаляют текущее
    подключение когда им вздумается.Закон Яровой им вообще руки развязал! Модем,а иногда и компьютер приходится
    перезагружать,что бы снова подключится.Все ОПСОСЫ (ISP)- траффики урезали,скорость тоже.Подтверхдаю,что Билайн самый худший по скорости.Интернетом становится невыгодно пользоваться из за этих с@к! Дорого и ночью.
    Заметил за Мегафоном такую фичу:за день очередной оплаты за интернет (810руб)сеть работает четко,без сбоев.
    LONG LIVE ONE WEB,GLOBAL WEB! DEATH FOR MEGAFON,MTS,BEELINE!

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