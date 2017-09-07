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По приказу Госдепа

08:56. 7 сентября 2017 Просмотров - 657 3 коммент. Опубликовал:

На фоне разворачивающегося дипломатического скандала в США, где власти в нарушение всяких международных норм и элементарного приличия обыскали дипмиссии России, один очень интересный материал прошел совершенно незаметно. Он посвящен сокращению числа работников дипломатических миссий Штатов в России. Следствием этого стали увольнения граждан России, которые работали в консульских учреждениях США в нашей стране.

Теперь они могут говорить.

И рассказывают очень интересные вещи.

Источник: http://www.5-tv.ru/

«По приказу Госдепа

Погрязнув в гражданских распрях Америка старается не забывать про Россию. Очередной виток дипломатического скандала — власти США потребовали закрыть три представительства России — в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Вашингтоне. Своё решение американцы объяснили банальным разменом.
Мол вы в России сокращаете наши консульства и мы тоже. Правда они забыли, что эту дипломатическую войну начали не мы. И не мы подливаем масла в огонь. Так прямо сейчас в выселенном торгпредставительстве России в Вашингтоне идут обыски и наш МИД уже назвал это нарушением Венской

Когда Россия потребовала уравнять количество сотрудников американских представительств с российскими в США, то есть уменьшить на 755 человек, американцы с удовольствием к этому приступили… но как… увольняли в первую очередь граждан России, даже тех кто выполнял свою работу безупречно.

Так только в Петербургском консульстве уволили 60   человек. Мы встретились с ними и узнали много интересного о методах работы американских дипломатов. Тут было всё — шантаж, запугивание, даже обвинения в интимных связях. Хватит на несколько статей уголовного кодекса.

Наш корреспондент  Алексей ПОЛТОРАНИН заглянул за высокий забор со звёздно-полосатым флагом и ужаснулся.

Александр Канский, бывший сотрудник генерального консульства США в Санкт-Петербурге: «Я расстроен, потому что я работу потерял. Мне обеспечивать себя, жену свою».

Алексей Полторанин, корреспондент: «Трудно найти работу?»

Александр Канский, бывший сотрудник генерального консульства США в Санкт-Петербурге: «Конечно».

Александр Канский в американском генконсульстве в Петербурге проработал почти четверть века. Но более чем опытный и хорошо зарекомендовавший себя сотрудник оказался заокеанским коллегам не нужен в один момент, ему указали на дверь в числе первых. Весь август сотрудники американской дипмиссии в России покидали свои кабинеты. По требованию Москвы США должны были уравнять кадровый состав с числом наших дипломатов, работающих в Америке. То есть до 455 человек. Увольнения в августе пошли сразу, но начались они в первую очередь с российских граждан, что вовсе неудивительно. Уже бывший представитель американского генконсульства в Петербурге, который тоже попал под сокращение, на условиях анонимности решил рассказать, что творилось внутри стен диппредставительства. Русофобские настроения, и принуждение к открытому нарушение российских законов, причем с самого момента приёма на работу.

Бывший сотрудник генерального консульства США в Санкт-Петербурге: «В любом случае, когда ты находишься в поисках работы, ты вынужден идти на условия работодателя. Определенные. Конечно, я понимаю о каком документе вы говорите. Документ достаточно странный. Не буду скрывать».

Вот та самая бумага. Казалось бы, обычное заявление о приеме на работу, но по сути – чем не присяга?

Я» буду поддерживать и защищать Конституцию США перед лицом всякого противника, иностранного или отечественного, я буду сохранять преданность и верность ей».

Россиянам также запрещалось иметь любые контакты с нашим властями, если только это не было в интересах Госдепа. То есть хочешь получить работу, просто пообещай, что в случае необходимости станешь предателем.

Александр Трещев, адвокат: «Если упереться в букву закона, то измена Родине здесь налицо, когда ты соглашаешься служить другому государству, что такое служить? Передавать информацию, которая стала тебе известна в тех или иных. Это классический состав преступления если подойти формально».

Это заявление подписывал каждый новый сотрудник. Коллега бывшего сотрудника генконсульства Елена Смирнова, возглавлявшая целый информационный центр, нарушила закон дважды. В последний раз, когда приезжала в Петербург с так называемыми «американскими уголками».

Елена Смирнова, бывший сотрудник генерального консульства США в Санкт-Петербурге: «Я привозила американских писателей, я устраивала помогала привозить американских кинорежиссеров, вот начала фестиваль экологическое кино «Экошапка» и делала то, что  мне говорил непосредственно начальник».

Российский МИД отправил ноту протеста. Женщину уволили. По международным правилам, в диппредставительствах иностранцы могут работать только на второстепенных должностях, или в качестве обслуживающего персонала.  А тут российских граждан без сопровождения кадровых дипломатов спокойно отправляли на встречи – с представителями власти, оппозицией, силовиками и даже  — с криминальными структурами.

Бывший сотрудник генерального консульства США в Санкт-Петербурге: «В целях собственной безопасности иногда лучше послать российского сотрудника, провести эти переговоры, чем самим это делать».

Алексей Полторанин, корреспондент: «Я правильно понимаю, вы так же досматривали машины?»

Мария Андреева, бывший сотрудник генерального консульства США в Санкт-Петербурге: «Да, совершенно верно».

Алексей Полторанин, корреспондент: «Как досматривает этот человек. А что он делает? Прокомментируйте».

Мария Андреева, бывший сотрудник генерального консульства США в Санкт-Петербурге: «Это проверка двигателя на взрывчатые вещества».

Мария тщательно досматривала каждый въезжающий автомобиль, фактически отвечая за безопасность по периметру представительства.  Через 8 лет работы женщину выставили на улицу под надуманным предлогом. Руководство заподозрило её якобы в связи с американским коллегой, бывшим секретарем генерального консула Брайном Герхартом. Вот они на рождественском приеме у начальства.

Мария Андреева, бывший сотрудник генерального консульства США в Санкт-Петербурге: «Нет, отношений не было».

Алексей Полторанин, корреспондент: «А какие у вас деловые, партнерские? Что это было?»

Мария Андреева, бывший сотрудник генерального консульства США в Санкт-Петербурге: «Ну скажем, просто встречались, гуляли и разговаривали. То есть я ему преподавала, мягко говоря уроки русского преподавала, он мне — английского. То есть повысить практику».

Масштаб скандала был таков, что в Петербург из Вашингтона срочно вылетели два сотрудника подразделения контрразведки дипломатической службы безопасности Госдепартамента США Майкл Туанинг и Кит Росенстейн. Как рассказывает Мария – они потребовали оставить рацию и личный мобильный после чего закрыли женщину в темной комнате и не выпускали, пытаясь выяснить интимные подробности.

Алексей Полторанин, корреспондент: «Боялись, что вас могут изнасиловать?»

Мария Андреева, бывший сотрудник генерального консульства США в Санкт-Петербурге: «Ну да были такие мысли».

Алексей Полторанин, корреспондент: «Почему?»

Мария Андреева, бывший сотрудник генерального консульства США в Санкт-Петербурге: «Ну все такие двое мужчин, в глухой комнате. Комната бронированная. Выход – только дверь, которая была закрыта. У меня ни средств связи, ничего не было с собой. Было реально страшно».

После многочасовой беседы Мария была на грани истерики. Трудно вести себя спокойно, если рассказывать не о чем, а на тебя давят морально и фактически допрашивают. За разъяснениями по этой ситуации мы обратились в посольство США в Москве. В ответ — тишина. Политика двойных стандартов, как прежде, у американцев в почёте – кричать на каждом углу про развитие демократии и защиту прав, с другой стороны – чихать на это всё, в угоду своим интересам. Не граждане США, это во всех смыслах  не граждане…

Алексей Мухин, политолог, генеральный директор центра политической информации: «Здравый смысл, США — это, по сути, антонимы. Поэтому их попытки в любом случае во всех случаях соблюдать свои собственные национальные интересы, чтобы они доминировали над всеми другими и показывать это всему миру. В этом и состоит в последнее время моральный профиль США».

Александр Канский сейчас в поисках новой работы. Мужчина рассчитывает на наше министерство иностранных дел, которое уже заявило, что включит уволенных российских граждан в свой кадровый резерв.»

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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3 коммент.»

  • 2796 1354
    Maleos 7 сентября 2017 в 9:49 Ссылка Пометить
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    Канский… жыд даже по фамилии, да ещё и высшего уровня, из канов, коганов. Думал, для жыдопиндосов он представляет какую-то ценность. Продавал Россию честно и искренне. Выкинули нах.й, как последнюю шавку. Жыд обиделся и будет теперь продавать америку в МИД России. Ладно, пусть продаёт, за похлёбку. Потом эту тварь надо удавить и написать в газете, что сам удавился, типа, из угрызений совести. Смеха ради. Но жыды поймут как надо… И так со всеми сотрудниками американских дипмиссий…

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  • 0 0
    Ярослав 7 сентября 2017 в 13:06 Ссылка Пометить
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    Кому что непонятно? любое сотрудничество с потенциальным противником – измена Родине!

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  • 4493 3303
    марина 7 сентября 2017 в 15:10 Ссылка Пометить
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    и их включат в кадровый резерв предателей за похлебку ,но жирную.Армия недовольных самостоятельной политикой Росссии будет шириться в России.

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