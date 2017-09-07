«Осознание себя. Высшее Я» – Семинар «Родовая Нить» в Радосвете. 5 часть
13:11. 7 сентября 2017 Просмотров - 146 Нет комментариев Опубликовал: brahman
С 25 по 27 августа, в ПРП “Радосвет” прошёл семинар Алексея Орлова “Родовая Нить” и Сергея Павлова “Буквица-ключ к Мировосприятию”.
В этом видео представлена небольшая пятая часть «Осознание себя. Высшее Я» (выход из подчинённости мозгу) из семинара «Родовая Нить» от 25 августа 2017 года.
Если тема важная, не забудьте поделиться видео с друзьями и отметить плюсиком.
Желаем всем ДОБРА!
Быть ДОБРУ!
==========================
Источник: www.youtube.com