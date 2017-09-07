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Не рай, а фабрика любви. Чему Россия может поучиться у Белоруссии?

09:41. 7 сентября 2017 Просмотров - 709 3 коммент. Опубликовал:



Это замечает каждый, кто хоть раз побывал в городах соседней республики – не только в Минске, но и в других, включая самые маленькие. Чистота нереальная! По­пробуешь отыскать на тротуаре окурки – бесполезно. Асфальт полностью «вылизан», и немудрено – с дворников и уборщиков строго спрашивают, за свою должность они держатся: зарплата-то весьма неплохая. «К сожалению, в России в дворники часто нанимаются люди, которых качество их труда мало волнует, ибо жалованье им платят копеечное, – сказал мне чиновник администрации Минска. – В Белоруссии дворник не считается «неудачником», он получает достаточно, чтобы дорожить своей работой».

Кроме того, в стране действуют жёсткие штрафы: швырнул мусор мимо урны – заплатишь 1150 белорусских рублей (35 тыс. российских), бросил пустую банку из-под «колы» из окна автомобиля – раскошелься на 1200 рублей РФ, и так далее. Но акцент делается, как заверяет тот же чиновник, не на штрафах, а на сознательности и убеждении. «На улицах много плакатов, и по ТВ всегда говорят: ребята, ну давайте сохраним чистой нашу прекрасную страну, самим же будет приятно. И до народа доходит, – продолжает чиновник. – Мой 70-летний сосед всегда бросал бычки где попало, а сейчас обязательно донесёт окурок до урны». Белоруссия, воспринимаемая нами в качестве «младшего брата», держится особняком на пространстве СНГ, а некоторым её методам хорошо бы научиться и «старшему».

«Нюх» на доллары

Общение с Россией президента Белоруссии Александра Лукашенко в стиле «я так тебя люблю, дай мне поскорее кредит» вызывает вопросы (и у меня в том числе), однако его способность делать для своей родины доллары из воздуха восхищает. В аэропорту Минска на каждом углу щиты с рекламой казино. Едва в 2009 г. РФ закрыла все игорные заведения, в Минске подобно грибам стали расти «дворцы рулетки»: сейчас их 32. Едва Россия и Украина прекратили взаимные полёты, как главный аэропорт Белоруссии сразу увеличил количество рейсов в Москву и Киев в несколько раз. Теперь украинцы летают в РФ через Минск, наши граждане на Украину – аналогично, а доход получают белорусы. Я уж не говорю про то, что украинские товары к нам и российские в Киев (предусмотрительно переклеив этикетки) везут тоже из братской республики.

«У «батьки» природный талант, – считает бизнесмен из Бреста Михаил Канторович. – У него настоящий нюх на деньги. Сложно представить, что было бы с Белоруссией иначе, – ведь у неё нет никаких природных ресурсов. Разумеется, раньше здесь прекрасно жили на дешёвых российских кредитах и перепродаже нефтепродуктов из РФ в Европу, но, когда случился финансовый кризис, белорусская власть показала чудеса выживаемости. У нас производится полным-полно морепродуктов – креветки, осьминоги в масле, селёдка, солёная и копчёная сёмга… И ерунда, что в Белоруссии нет никакого моря, правда? Я не могу понять: почему в России, крупнейшей морской державе, до санкций толком не было своей рыбы? Сёмгу вы покупали в Норвегии, скумбрию в Турции и даже воблу в Китае! За 3 месяца этого года Белоруссия поставила в Россию 11 тыс. тонн морепродуктов! Ей-богу, смешно».

Превращение икры

Становится ещё веселее, когда узнаёшь: это практически наша рыба, поскольку Белоруссия покупает лосося, палтуса и сельдь в России (13 тыс. тонн за тот же срок), перерабатывает в консервы или солит и продаёт нам же (!). Только, естественно, дороже. Что мешает российским предприятиям делать такое самим, для меня загадка: вот мы и вкушаем белорусские креветки с белорусской икрой, а в Минске считают наши денежки. Сейчас в столице Белоруссии всюду слышна английская и немецкая речь – республика разрешила безвизовый въезд на 5 дней для граждан ЕС, Японии и США. Туристов приехало столько, что моментально вздорожали сдаваемые посуточно квартиры, в рестораны и кафе выстроились очереди. У нас же много обсуждений по поводу туризма и в отдельных местах даже сделаны визовые послабления (как во Владивостоке), но в целом ситуация не меняется. И зря. «Мы за прошедшее лето столько заработали на туризме, сколько никогда до этого! – хвалится чиновник из администрации Минска. – Да и не только в деньгах дело. Иностранец приезжает в Белоруссию и не видит тут мрачной диктатуры, расписываемой западными СМИ. Мы для них не тирания, а фабрика любви к туристам». Ну и, наконец, «батька» готов хоть с чёртом связаться, лишь бы продавались белорусские товары. Он специально съездил с визитом в КНР и договорился о поставках молочных продуктов. А ведь сыр, сметана и йогурт вовсе не в стиле китайской кухни…

«Взятки брать боятся»

– Я не поклонник белорусской власти, но здесь видно, куда тратятся деньги, – говорит экс-сотрудник силовых структур Андрей Волынский (имя изменено. – Авт.). – Дороги в Белоруссии построены по типу немецких, например трасса из столицы до Бреста. Стоит вспомнить Молдавию, где авто­бан в Кишинёв сооружали бог весть сколько лет и при этом таинственно пропал миллиард долларов. Есть мнения, что у нас слишком много силовиков – да, их больше, чем в СССР. Но благодаря этому количество убийств в стране – 4,6 на 100 тыс. человек, вдвое ниже, чем в России. Сотрудники ГАИ, учителя и врачи не берут взяток – во-первых, боятся, во-вторых, не принято. Доктора из числа украинских беженцев устраивались на работу в наши сельские больницы, но вскоре увольнялись: как это, пациенты не дают «магарыч»?!

Разумеется, Белоруссия вовсе не рай на земле. Тут масса своих проблем, включая чрезмерную популярность веселящих напитков – по оценке ВОЗ, страна находится на первом месте по употреблению алкоголя. Население сокращается, люди едут работать в Россию… Однако при всех недостатках в Белоруссии прекрасные дороги, сверкающая чистота, высокий уровень безопасности. И главное – «батька» не стесняется зарабатывать на всём, что приносит прибыль. Лишь бы это было выгодно для страны – остальное его не волнует.

А вот у России под боком находятся две громадные страны – Китай и Индия, где население в совокупности составляет 2,7 млрд человек (!), есть гигантские возможности для сотрудничества, рынки на десятки миллиардов долларов – туризм, привлечение китайцев в игорную зону Приморья, поставки продуктов питания… Но мы отчего-то не используем эти возможности в полную силу. Пожалуй, именно белорусский способ давно пора взять на вооружение России, а не ждать, пока с нас снимут санкции или снова подорожают энерго­ресурсы.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: общество
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3 коммент.»

  • 4493 3303
    марина 7 сентября 2017 в 10:48 Ссылка Пометить
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    Господи ,прекращайте искать рай везде,только не у себя дома.Все не соответствует истине про РБ,бегут отсюда тихо без крика в СМИ,потому что нет СМИ,заводы еле дышат,кадры разгоняют специально,к чему готовят знают только наверху-с/х развивают ,есть зона АЙТИ,но люди выживают в буквальном смысле и нет выхода.Да, подметают,но это зависит от хозяина города.Надоело это слушать,нет здесь никакакого рая и близко,раз молодежь не имеет места работы,кроме разнарабочего стройки.

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  • 5114 2298
    юстас 7 сентября 2017 в 13:10 Ссылка Пометить
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    Да , что касается криминала , то Лукашенко в этом плане молодец. Преступные группировки он уничтожил физически . Чечены с дагами на улицах лезгинки не танцуют — получат палками от ментов по полной . Помнят , как он в одну ночь в 1996 году погрузил на военные КАМАЗы и вывез на территорию России чеченских беженцев , которые начали было заниматься рэкетом и разбоем в Беларуси.
    В экономике и политике , как внешней , так и внутренней , Лукашенко накосячил будь здоров ! Потому что , ни в экономике , ни в политике не понимает ничего . Логика мышления отсутствует напрочь. И окружил себя товарищами , которые не смеют перечить хозяину. Поддакивают , подлизывают . Поэтому Лукашенко живёт иллюзиями .
    Тема объёмная , не для комментария.

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  • 569 413
    pro100e.belarus 7 сентября 2017 в 21:04 Ссылка Пометить
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    Удивило про дворников и их зарплату. Ни один московский таджик или узбек не стал бы париться за такие деньги “ландшафтным дизайном”. У нас во дворе постоянно меняются алкаши-дворники из-за систематических запоев.

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