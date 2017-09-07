ЛОЛЕ КАРИМОВОЙ

Изменят мир не ураганы

И не стихии вообще,

А романтичные туманы

И зори вешние в душе.

Покуда бьются океаны

О берега различных суш,

Не прекратят плодить романы

Соединенья близких душ.

Преодолев судьбы барханы

И не предавши никого,

Залечишь скоро сердца раны

И боль народа своего.

Подарят кедры и платаны

Прохладу в зной любого дня.

И пусть горят в костре каштаны –

Ты не тащи их из огня.

С умом составленные планы

Помогут сбившимся с пути.

Когда за власть дерутся кланы,

В сторонку лучше отойти.

Гремят воинственно тимпаны

В такие страшные часы,

Но если есть в саду тюльпаны

И блестки утренней росы,

Не отрекайся от осанны

И посвяти себя любви,

И обезумевшие саны

На мирный лад благослови.

P.S. Лола Каримова – младшая дочь покойного первого Президента Узбекистана Ислама Каримова.

БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ