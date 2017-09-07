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ЛОЛЕ КАРИМОВОЙ

01:12. 7 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Изменят мир не ураганы
И не стихии вообще,
А романтичные туманы
И зори вешние в душе.
Покуда бьются океаны
О берега различных суш,
Не прекратят плодить романы
Соединенья близких душ.
Преодолев судьбы барханы 
И не предавши никого,
Залечишь скоро сердца раны
И боль народа своего.
Подарят кедры и платаны
Прохладу в зной любого дня.
И пусть горят в костре каштаны –
Ты не тащи их из огня.
С умом составленные планы
Помогут сбившимся с пути.
Когда за власть дерутся кланы,
В сторонку лучше отойти.
Гремят воинственно тимпаны
В такие страшные часы,
Но если есть в саду тюльпаны
И блестки утренней росы,
Не отрекайся от осанны
И посвяти себя любви,
И обезумевшие саны
На мирный лад благослови.
 
P.S. Лола Каримова – младшая дочь покойного первого Президента Узбекистана Ислама Каримова.
 
БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ
 
Метки: Бахтиёр Ирмухамедов, Лола Каримова, стихи
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Нет комментариев»

  • 1865 1411
    Николай 7 сентября 2017 в 5:12 Ссылка Пометить
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    Романтичные капканы

    Туманы очень романтичны,
    Как зори вешние в душе,
    А суши, как всегда, различны,
    Ну, не похожи вообще.

    Романы будут размножаться,
    И планы новые рождаться
    Соединеньем близких душ…
    Покуда бьются океаны,
    Как лань, попавшая в капканы,
    Судьба готовит нам барханы,
    Бесчисленных различных сушь,
    Но не горят в огне каштаны,
    И льётся благостная чушь.

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  • 22 20
    Александр 7 сентября 2017 в 7:01 Ссылка Пометить
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    Хорошие стихи ,девушка красивая .Пусть пишет стихи и радует своей красотой людей.

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