ЛОЛЕ КАРИМОВОЙ
01:12. 7 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: Bakh
Изменят мир не ураганы
И не стихии вообще,
А романтичные туманы
И зори вешние в душе.
Покуда бьются океаны
О берега различных суш,
Не прекратят плодить романы
Соединенья близких душ.
Преодолев судьбы барханы
И не предавши никого,
Залечишь скоро сердца раны
И боль народа своего.
Подарят кедры и платаны
Прохладу в зной любого дня.
И пусть горят в костре каштаны –
Ты не тащи их из огня.
С умом составленные планы
Помогут сбившимся с пути.
Когда за власть дерутся кланы,
В сторонку лучше отойти.
Гремят воинственно тимпаны
В такие страшные часы,
Но если есть в саду тюльпаны
И блестки утренней росы,
Не отрекайся от осанны
И посвяти себя любви,
И обезумевшие саны
На мирный лад благослови.
P.S. Лола Каримова – младшая дочь покойного первого Президента Узбекистана Ислама Каримова.
БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ
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Романтичные капканы
Туманы очень романтичны,
Как зори вешние в душе,
А суши, как всегда, различны,
Ну, не похожи вообще.
Романы будут размножаться,
И планы новые рождаться
Соединеньем близких душ…
Покуда бьются океаны,
Как лань, попавшая в капканы,
Судьба готовит нам барханы,
Бесчисленных различных сушь,
Но не горят в огне каштаны,
И льётся благостная чушь.
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Хорошие стихи ,девушка красивая .Пусть пишет стихи и радует своей красотой людей.