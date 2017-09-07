Кариес не за горами. 7 непростительных ошибок в уходе за зубами

Почему нельзя чистить зубы сразу после еды? Как часто необходимо менять щетку? Чем опасны отбеливающие пасты? Можно ли заменить вечернюю чистку зубов обычным полосканием? Кажется, что ответы на эти вопросы очевидны, но это не всегда так. Некоторые продолжают совершать банальные ошибки и в итоге оказываются в стоматологическом кресле с огромным количеством проблем. Как правильно ухаживать за полостью рта,Ошибка № 1. Чистка зубов сразу после едыМурат Арчегов: Чистка зубов сразу после еды или питья вредит зубам. Дело здесь вот в чем: естественные кислоты, содержащиеся во многих продуктах, прежде всего в овощах, фруктах, сладких и кислых напитках, размягчают эмаль, защищающую зубы, и проникают сквозь нее, разрушая зубную ткань (дентин). Если в этот период, когда кислотность в ротовой полости многократно увеличена, начать тереть зубы зубной щеткой, механическое воздействие усилит химическое и поможет кислоте добраться до дентина гораздо быстрее и в гораздо большем количестве. Однако если подождать буквально полчаса после приема пищи, ферменты слюны успеют нормализовать рН, и никакого вреда от чистки зубов не будет, только польза.Ошибка № 2. Пренебрежение вечерней чисткой зубов или замена ее полосканиемВечером, после последнего приема пищи, мы просто обязаны позаботиться о том, чтобы очистить наши зубы от всех частичек еды, а также от скопившихся за день бактерий. Это необходимо для того, чтобы в течение всей ночи эти бактерии (в том числе продукты разложения остатков пищи) не разрушали зубную эмаль с последующим возникновением кариеса и других заболеваний зубов и десен. Никакое полоскание при этом не заменит простое механическое очищение с помощью зубной щетки, пасты и зубной нити. Сколько бы вы ни держали во рту раствор для полоскания, что бы ни было написано на упаковке самого раствора (дезинфицирующий, антибактериальный и т.п.), основная задача полоскания — удалить из ротовой полости то, что вы счистили щеткой.Ошибка № 3. Чистка зубов горизонтальными движениямиКогда вы чистите зубы подобными движениями, вы, во-первых, травмирует десны, а во-вторых, они не достаточно эффективны для очищения всей поверхности зуба. Наилучшего эффекта очищения можно добиться, держа зубную щетку под углом примерно 45 градусов к поверхности зуба и двигая ею вертикально, по направлению от десен к жевательной поверхности зуба. Также важно очистить саму жевательную и внутреннюю поверхность каждого зуба.Ошибка № 4. Сильное надавливание на щетку во время чистки зубовНам нужно счистить с поверхности зуба остатки пищи и бактерии, а не стереть эмаль или поцарапать десны. Слишком сильное давление щеткой на зубы и десны неизбежно приведет к травмам этих поверхностей. В частности, результатом такой чистки может стать появление абфракционных повреждений — небольших углублений на зубах по линии десен, которые со временем могут поразить не только эмаль, но и саму костную ткань зуба.Гораздо эффективнее, если, например, вы не удовлетворены результатами чистки пространств между зубами, воспользоваться зубной нитью. Если же вам кажется, что щетка плохо справляется с очищением всей поверхности зуба, значит необходимо просто подобрать другую щетку.Ошибка № 5. Редкая смена щеткиМенять зубную щетку нужно в трех случаях: если износ щетинок стал заметен невооруженному глазу, если с момента начала ее использования прошло более 3 месяцев, если вы серьезно переболели бактериальной инфекцией. При наступлении любого из перечисленных обстоятельств щетку пора выкинуть.Даже если через 3 месяца вам кажется, что зубная щетка все еще в хорошем состоянии, постоянное механическое воздействие на щетинки уже частично разрушило их, позволив скопиться в микротрещинах всем тем бактериям, которые эта щетка должна удалять из вашей ротовой полости, а не заносить их обратно.Ошибка № 6. Отказ от зубной нити и ирригатораКачественно очистить межзубное пространство от остатков пищи и зубного налета может только зубная нить (флосс). В этой области она действует эффективней ирригатора. Однако только ирригатор способен превосходно очистить мельчайшие зазоры под несъемными протезами, брекеты, глубокие зубодесневые карманы и другие труднодоступные места, куда нити не добраться. В тандеме флосс и ирригатор, применяемые после правильной чистки зубов, позволяют добиться идеального гигиенического состояния ротовой полости, полного избавления от неприятного запаха, максимальной профилактической защиты от заболеваний зубов и десен.При использовании зубной нити важно помнить, что каждый зуб очищается отдельно и только новым участком нити. На всю ротовую полость уходит где-то 40 см. Важно при чистке не надавливать на десну слишком сильно, а аккуратно, движениями вперед-назад и от десны к краю зуба, очищать межзубное пространство.Использование ирригатора не вызывает проблем даже у детей. Достаточно склонить голову над раковиной, расположить насадку под углом от 90 до 60 градусов к десне и включить прибор.Ошибка № 7. Постоянное использование отбеливающей пастыВо-первых, здесь надо сказать, что отбеливающие пасты бывают разные. Если коротко, то это пасты с механическим воздействием абразивными частицами (стирание налета), с химическим принципом действия, основанном на окислении и обесцвечивании налета, и профилактические пасты, не дающие налету образовываться (последние эффективны только после профессионального отбеливания).С абразивными пастами все понятно — постоянно механическое воздействие мельчайшими твердыми частицами разрушит даже самую крепкую эмаль, не говоря уже об эмали зубов, страдающих от чувствительности или каких-либо заболеваний.Что касается отбеливающих паст, содержащих перекись водорода, карбамид или другие химические вещества, призванные отбелить или обесцветить налет, при длительном постоянном использовании они также способны разрушить и эмаль, и дентин.Это не значит, что все отбеливающие пасты — абсолютное зло, вовсе нет. Но подобрать такую пасту и режим ее применения может только стоматолог, основываясь на индивидуальном состоянии зубов пациента.

Источник: nashaplaneta.su