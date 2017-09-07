Иллюминаты несвободны и ограничены договором с очень древними нефизическими существами

– но почему? Потому, что сами они несвободны и ограничены договором с очень древними нефизическими существами-долгожителями, которых в далёком прошлом признали богами и которым они преданно служат за предоставленную возможность иметь самую сильную и постоянную власть в этом мире людей на Земле.

Так как богам-паразитам» нужна тираническая система, существующая только в грубых насильственных вибрациях низких измерений, их слуги-иллюминаты, по сути, планомерно препятствуют слиянию и сублимации различных многоплановых осознающих энергий, открывающих выход для душ людей на более высокий тонкоматериальный уровень. Через систему секретных обществ, формирующих пирамиду знаний с посвящёнными человеческими лидерами демонического типа наверху, эти интерпространственные существа контролируют эволюцию человечества, перенаправляя потоки жизненной силы масс людей в сферу своих интересов – на своё жизнеобеспечение…



Как всё это работает?

На внешнем, материальном уровне, за счёт постоянного многопланового отделения людей друг от друга, над ними осуществляется «закулисный» контроль и извлекается огромная выгода во всех сферах жизни для столь же контролируемой «элиты». И это лишь то, что лежит на поверхности. Иллюминаты много столетий внедряют своих агентов на лидирующие позиции во все общественные структуры в религии, науке, политике и искусстве. Эти агенты приводят в действие и продвигают в обществе массу спланированных иллюзий, предназначенных запустить мысли людей по кругу блуждания в ложных теориях и представлениях, удерживающих умы в сомнении, расстройстве и беспорядке – неспособными концентрироваться и адекватно воспринимать реальность. Эта деструктивная атака закулисных структур использует, в частности, СМИ, всевозможные электронные средства и даже продукты питания с тем, чтобы нарушить саму способность масс людей непосредственно воспринимать окружающую реальность.

Таким образом, люди теряют силу осознавания и самостоятельного постижения Истины, утрачивают чистое восприятие, так как сознание их блуждает в невежестве, в окольных путях и всевозможных религиях. За счёт массового искажения потоков энергии и способности восприятия, иллюминаты, руководимые их богами, намеренно продлевают путешествие человечества «вокруг да около» Истины, извлекая тем самым огромную выгоду для властных структур. Но, самое главное то, что постоянное ограничение и программирование человеческого опыта, его повторяемость и цикличность, обеспечивает паразитическое существование многих богов, начиная с Дьявола и кончая «личными» вампирами конкретных людей. Это возможно за счёт того, что боги демонического типа эксплуатируют незадействованные людьми потоки их собственной жизненной энергии, вибрирующей на диапазонах частот и в областях сознания, от которых людей намеренно «отключили».

Поэтому, есть много богов, заинтересованных в рабстве людей, и есть много людей в высших эшелонах власти, служащих этим богам. Вопрос этот стоит глубокого рассмотрения, так как от его понимания зависит наше освобождение, как осознающих живых существ. Есть много исторических данных, являющихся частью «утерянных» древних знаний, сокрытых иллюминатами в тайных обществах – о том, кем и как человечество было отделено от своей полноценной природы, чтобы осуществлять над ним контроль и паразитирование. Но, с практической точки зрения – для избавления от контроля будет полезнее рассмотреть прикладное значение этих процессов…

Если смотреть на происходящее с точки зрения подсознания и тонких энергий – то, с помощью «пищи для ума», противоречащих друг другу идей и концепций, религий и умопостроений, на внутреннем энергетическом уровне происходит разобщение душ людей. Кризисные ситуации, войны, негативные эмоции стресса, боль, депрессия и страх – всё это, по большей части, искусственно создаётся лишь для того, чтобы заставить коллективную энергию людей вибрировать на уровне нижних чакр с пониженной частотой. Для этого, через активизацию всеразделяющей левополушарной работы мозга, людей поощряют дистанцироваться друг от друга, испытывать раздражение, враждебные чувства и агрессию, понижающие частоту вибраций их жизненной энергии. Людей целенаправленно и планомерно запугивают, внушая массовые сомнения и деструктивные мысли, чем замедляют их скорость работы сознания и частоту вибраций в массовом порядке, чтобы заставить чакры людей «выбрасывать» большое количество энергии низкой частоты.

Такая «тяжёлая» энергия, уплотнённая низкочастотной вибрацией, проходит на грани видимой «грубой» материи вещества и невидимой «тонкой» материи звука – что даёт большую возможность легко перехватывать и усваивать эту энерго-материю более опытным паразитирующим сознательным существам. Таким образом, тандем нематериальных существ и иллюминатов, составляющий сущность секретных оккультных обществ, намеренно вызывает в мире людей конфликты, вспышки агрессии и массовые убийства, чтобы использовать выделяемую людьми низкочастотную энергию в своих целях. Как бы странно это ни прозвучало, но огромные массы людей используют в качестве батареек, источников паразитического питания – точно так же, как в фильме «Матрица», и люди этого не осознают! Они только временами чувствуют нехватку энергии и упадок сил.

Наше сознание представляет собой многомерное пространство, состоящее из разночастотных полей вибрирующей энергии, собираемых вместе абсолютной центральной сущностью нашей души. Каждое поле энергии отображается определенной чакрой в тонких телах человека, а в физическом теле материализуется в виде конкретных участков генетического кода нашей ДНК. Если какие-либо поля энергии нашей души неосознанны и рассеяны, будучи слишком отдалены от центральной сущности, соответствующие этим вибрационным частотам чакры и генетические коды макромолекул отключаются от сознания или работают не полностью.

Именно этим фактором неосознанности пользуются различные паразитические существа в интерпространствах и вампирические лидеры в мире людей, под контролем которых человечество существует с давних времен. То есть, если образно представить себе поля наших энергий в виде плодородных земель то те земли, которые мы сами не засеваем (энергии, которые мы не осознаем), оккупируют непрошеные существа из других измерений и собирают с нашей энергии урожай, используя ее в своих целях. Они приходят в наше дремлющее сознание из параллельных пространств ни с чем, а уходят, наполнившись до краев тем богатством нашей жизненной силы, которое мы сами не используем. Поскольку эти энергетические паразиты и есть те боги, которым служат все тайные общества в мире людей, иллюминаты специально удерживают контроль, разделяя человечество противоречиями и фрагментируя человеческое сознание, чтобы питать нашей бессознательной энергией своих древних богов.



Ими движет дикое, жесточайшее желание обладания и контроля, власти над другими душами. Они берут изначальную Истину, которая им хорошо известна из древних источников и которую они скрывают, и переписывают все таким образом, чтобы оставить лазейку для возникновения многих противоречий между людьми, которые будут следовать этим бутафорским учениям и выдуманным религиям. Все эти фрагментарные истины, которые они искусственно создают, заранее омрачены семенами раздора, ростками бесчисленных споров и бесконечных конфликтов последующих им людей. Весь смысл этой тайной деятельности иллюминатов заведомо примитивен и до смешного прост: специально создавать и настойчиво культивировать всевозможные несоответствия изнутри всех религий, наук, политических партий, сект и любых общественных организаций, чтобы ссорить и разделять людей, а затем долго и планомерно контролировать их всех за счет провоцируемой борьбы друг с другом.

Все наши болезни, страдания, ранняя старость и смерть – все, по сути, вызвано этим искусственным разделением наших душ, удалением нас от своей изначальной природы, создающим дисбаланс разобщенных энергий, недостаток коммуникации между различными областями сознания и застой нашей жизненной силы, которую эксплуатируют всевозможные боги. По большей части, все это намеренно сфабриковано и вызвано тотальным незнанием истины, злонамеренным сокрытием и недоступностью древних знаний о законах Вселенной, монополизированных темной элитой. Если задаться вопросом, откуда берется вся сила и власть демонических властных структур меньшинства нашего общества, ответ будет только один – от незнания и бессилия большинства остальных.

Вот таким образом, как это уже было в далеком прошлом и повторяется снова сейчас, с помощью страха, массового насилия, противоборства энергий, дробления целостного сознания, отдаления от своей сущности и от источника жизни – Единого Творца. На рубеже смены эпох и цивилизаций разрушается целостная структура нашей ДНК, управляющая всей нашей жизнью в физическом измерении. Когда ДНК оказывается, разобрана на части, люди становятся неосознающими существами, биороботами с ограниченным набором эмоций и пятью-шестью программами в голове. Действительно, современных людей пока трудно назвать до конца живыми потому, что они живут и действуют по кем-то написанной, внешней программе, не осознавая и не направляя самих себя.

Чтобы выйти из-под контроля всех вампирических обществ, специализирующихся на отделении людей друг от друга и отделении каждого человека от сути его души, надо глобально поднять сознание человечества на уровень верхних чакр, заставив массовую энергию вибрировать на более высокой частоте. Высокочастотные энергии слишком духовны и нефиксированы настолько, что их невозможно присвоить или перехватить, на них невозможно паразитировать, так как они инперсональны. Чем выше частота вибраций, тем ближе энергия находится к сущности души, тогда все части сознания, перемещаемые вместе с энергией, приближаются к единому изначальному центру самих себя. Таким образом, сублимация энергий и слияние душ естественно возникает, когда люди объединяются, находя что-то общее повсюду вокруг и в самих себе, вместо бесконечных различий. Поэтому, если люди будут повсеместно объединяться, поднимая сознание, концентрируя энергию и переходя на более высокую частоту независимо от религиозных конфессий, политических партий, положения в обществе и умственных построений, источник питания паразитирующих богов в виде низкочастотных энергий быстро исчезнет. Голодные боги будут вынуждены трансформироваться, поднимая свою частоту, или уйти. В таком случае иллюминаты останутся без хозяев, и вся пирамида насильственной власти секретных обществ быстро сойдет на нет.

Мало того, что никакие структуры не смогут насильственно контролировать большие группы спонтанно объединяющихся людей, эти группы могут объединиться против самих контролеров и манипуляторов, а это для них настоящий кошмар. Предвидя этот ужасный (для них) исход, иллюминаты постоянно отслеживают и пресекают в обществе все малейшие тенденции к межрелигиозному и надполитическому объединению людей. Они планомерно ставят препятствия, направляя все попытки объединения в ложное русло под управление ложных новых лидеров подконтрольных им религиозных и политических сект, используя многочисленные аферы, манипуляции, провокации и тотальную ложь. Но все это лишь еще больше доказывает всю безысходность их положения и бесполезность наращивания тиранического контроля, ведь обычных людей в миллионы раз больше, чем темной элиты.

Бесконтрольное объединение вызовет естественное разрушение всех эгрегоров, поддерживаемых сектантской идеологией и перекачкой энергии через бессознательные молитвы о спасении собственного эгоизма. Все эгрегоры это эгоистические формирования, в которых эгоизм начинается с тонких духовных планов, и они создаются, преимущественно, из слабоосознающих и эгоистичных людей. Все эти религиозные клубы, секты и общества так же, как и политические структуры, удерживают своих членов в ограниченном сознании и пространстве за счет силового поля их собственного эгоизма. Разница только в том, что в религии действует эгоизм тонкого плана, гораздо более концентрированный, чем материальный эгоизм: это моя практика, моя энергия, мой учитель, мои духовные братья и сестры, мое достижение, и все это мой собственный путь к Просветлению. Это все то же, что и моя квартира, моя машина, моя зарплата, моя карьера, и так далее. Различные виды духовного эгоизма и подчинения людей разным божественным и демоническим внешним силам, различным полубогам или же одному и тому же Богу под разными именами, формируют соответствующие многочисленные эгрегоры, и разрушить их – значит освободиться от повторных перерождений и превзойти Сансару.

Выход за пределы эгрегора, прежде всего, делает более свободным наш ум и энергию, так как бесконечные идеи, концепции, практики и прочее, сфабрикованное и подсунутое человечеству за много веков – все это то, за что люди вынуждены постоянно платить. Это просто большая энергетическая ловушка. В то время как истина это элементарное и непосредственное взаимодействие с реальностью, прямое постижение сути явлений своим собственным сознанием. Поэтому, в идеале, нам нужен только один высший и естественный эгрегор очищающий и освобождающий от всех остальных. Когда мы посмотрим на жизнь этим новым свободным взглядом мы, возможно, увидим, что почти все люди живут, не понимая чистой реальности, как она есть, а постоянно находятся в различных гипнотических состояниях, опекаемые до самой их смерти тем или иным энергоинформационным эгрегором.

Мы живем в очень жесткое время, когда иллюзия, застилающая наши умы, очень сильна. Люди смотрят на потрясающие открытия и ничего не видят, слушают величайшие истины и ничего не слышат. Массы людей запрограммированы интенсивным потоком информации и задавлены стрессом настолько, что почти постоянно воспринимают все окружающее, как шумовой фон и картинки в кино, а не как руководство к необходимому изменению и самоусовершенствованию себя. Обострение этой глобальной гипнотической иллюзии вызвано тем, что сейчас разом проснулись и вышли наружу все древние пласты разномастных энергий и кармических фиксаций, до этого спавшие в многоярусных этажах нашего многомерного сознания. В связи с этим, обыденное бытовое сознание и контролирующие его насильственные структуры очень боятся, стремясь к самосохранению, и ставят самогипнотизирующий защитный барьер. Вместе с тем, разнообразие мощных энергий и влияние разных видов сознания дает нам исключительную возможность резко выйти из всех привычных и удобных рамок ограничений и ускоренно изменить самих себя.

О мировых лидерах, стоящих на вершинах официальной религии, политической власти, или боссах крупнейших корпораций, нам надо понять одно: как правило, они не на стороне своего народа. Они просто служат своим демоническим богам, обеспечивая свое элитное существование, поэтому они не за и не против нас. Они просто используют нас для того, чтобы питать своих древних богов, как и в старые времена ничего не понимая и действуя по приказу. Мы служим, как батарейки поэтому, нас, до поры до времени, не выбрасывают на свалку и до некоторой степени берегут, пока мы поставляем тиранам-богам достаточное количество нашей жизненной силы.

Под предлогом установления Нового Мирового Порядка иллюминаты хотели объединить все религии и общественные системы под руководством одного такого бога, единого духа Тьмы, Люцифера или Грифона, что называется однополярный мир. Но истинная цель человечества это вообще бесполярный, трансцендентный духовный мир. Это согласованное сознательное объединение во внутреннем мире всех душ, соединяющее сущностный свет каждой души со светом Творца Вселенной.

Вопрос нашего освобождения это вопрос полноты и силы осознавания всего энергоинформационного поля нашей души и включения в осознанную деятельность всей структуры нашей ДНК. Для этого, по сути, и существуют различные духовные практики, открывающие и задействующие наши спящие чакры и подсознательные потоки энергий. Применяя любые из этих традиционных или эзотерических практик, мы должны и даже обязаны сами в себе воссоединить все разрозненные энергии нашей души и открыться единому осознающему центру управления к нашей истинной сущности, взять всю свою жизнедеятельность под полный осознающий контроль.

Мы должны превзойти цикличность нашего существования и научиться принимать непрограммируемые решения, выходящие за пределы логики повторения старого опыта. Для этого мы должны быть способны досконально осознавать источники всех воздействий в различных областях нашего многомерного сознания, тщательно распознавать потоки своей и чужой энергии, мгновенно отличать свою волю от чужой и тонко воспринимать свои ощущения от разных вибраций энергии: преобладает ли в них составляющая страха, насилия, или Любви.

Борьба Света и Тьмы вечна, пока существует Вселенная и в ней никто не победит, потому что силы равны. Это естественно следует из того, что Свет и Тьма взаимозависимые зеркальные составляющие, противоположности, рожденные из деления Единого Абсолюта и сознательного разделения энергий Творца. Все грубое двойственное деление, обозначенное мужским и женским началом, светлым и темным, демоническим и божественным все возвратится к Создателю, первоисточнику этого разделения. По существу говоря, весь этот мир создан Творцом для того, чтобы души приобретали опыт и искали выход из сети ограничений, искали свой путь к Первоисточнику, путь к осознанию и свободе самих себя.



И сколько не говорить, все равно никто не откроет нам никакого секрета, кроме того, что все есть иллюзия. Все планы масонов, иллюминатов, пророков, гуру, светлых борцов за правду, вся игра демонов и богов, все целое мироздание – все это смоделировано и является великим экспериментом, запущенным для того, чтобы привести нас обратно к Единому Богу-Творцу и дальше к истинному Я, к абсолютной сущности нашей души.

Когда то, что мы сотворили, возвращается к нам самим, величайший секрет заключается в том, чтобы как можно полнее и глубже осознавать все процессы, не привязываясь ни к чему, ни к объекту (частицам осознаваемого опыта), субъекту (своему я) и самому процессу познания. По сути, мы – чистое Сверхсознание, абсолютная сущность, источник творения, центральная точка всего бытия. Если мы это осознаем, мы постигнем суть пустоты, высшее я за пределами самопознания, превосходящее различение на себя и что-либо другое. Мы пребываем во всем, познавая все окружение, как свое Истинное Я…»