Гиперактивность у детей

С проблемой детской гиперактивности я столкнулась, будучи в США. Мой возлюбленный–эмигрант познакомил меня со своими детьми от развода с американкой. Все дети были в памперсах (3 ,6 и 8 лет), а мадшая постоянно сосала соску. Дети не могли есть за столом: клали в рот кусок и потом бегали по комнате, валялись на полу.

Дети не откликались на свои имена. Игры их тоже были какие–то бессмысленные: гонки по дому, толчки друг друга до слез. Большую часть времени дети смотрели телевизор и дрались перед ним.

Мальчик возраста 8 лет 6 месяцев был на табетках от “дефицита внимания и гиперактивности”. Когда он был на таблетках, он удалялся один в комнату, тихо читал книгу, не шалил. Когда таблетку забывали дать, он вел себя также, как сестры – как маленькое животное. Таблетки вызывали у него боли в желудке, плохой аппетит, головокружение, ночные галлюцинации: он слышал крики и видел монстров. Он не мог спать без света. Регулярно с 5 лет мать его водила на психотерапию.

Как сказал их отец, дети воспитывались няньками, так как семья была богатая, и мать занималась собой. За следующие три месяца во время визитов детей к отцу я научила их ходить в туалет. А затем посоветовала снять мальчика с таблеток, так как по моим наблюдениям, он был абсолюто здоров. Все его болезни, указанные в медицинской карте, типа недержания мочи, кала, гиперактивности, были прямыми следствиями воспитания.

Отец воспользовался своим родительским правом и запретил дальнейшее лечение сына.

Ровно через месяц пришла повестка в суд : мать судилась за то, чтобы вновь поместить сына в психиарическое лечение. И, как и следовало ожидать, защита ребенка была взвалена на меня. Адвокаты взялись только ходить на заседания, так как сказали, что против психиатров ни один судья не пойдет. А психиатры отца не слушали – им нужен пациент, а не здоровый ребенок.

Но тут сработало мое хорошее русское образование. Во первых, я подняла все государственные документы с данными детской смертности от психотропных лекарств. Все есть на Интернете. Все эти лекарства входят не более не менее в кокаиновую группу и подсаживают ребенка на наркотики.

Во вторых, я разыскала всю медицинскую историю ребенка, и расшифровала все записи. А затем показала, что все тесты, которые ребенок получал у психиатров, были им пройдены на ура, но врачи обращали внимание не на них, а на жалобы матери.

Каждая школьная запись и оценка была мной проанализирована. Все оказания свидетелей я сняла и оформила. В результате, через год борьбы, вопреки сложившейся практике, судья вынесла вердикт против матери и против психиатров.

В настоящее время ребенок полностью здоров и обучен правилам поведения.

“Гиперактивность” и “дефицит внимания” детей на самом деле лишь пассивность и дефицит внимания родителей к детям. Телевизор и элекронные игры дают детям импульсы к действию в то время как они остаются сидеть на диване, накапливается нерастраченная физическая энергия. Ребенок выплескивает ее после.

Отсутствие дисциплины консервирует дикость в детях: они визжат в супермаркетах, гоняются без остановки и т.д. А отсутствие родителя в их заботах и делах, делает детей незаполненными, пустыми.

Не бойтесь воспитывать детей! Не травите их Риталином, Концертой и прочим мусором. Вымышленые болезни – оправдание родительской безответственности. Поколение американцев, выросшее на таблетках, похоже на зомби. Их мозговые контакты были разрушены таблетками еще в нежном возрасте. Опустошенные, не послушные себе самим, дети скатываются в депрессию. А потом пытаются поднять настроение наркотиком, к которым уже приучены с детства в виде регуляторов настроения. Не поддавайтесь на эту заразу, россияне, не убивайте своих детей!

Цитата:

Из личного опыта…….

Все знают, что такое гипер тонус мышц, и гипер возбудимость? Так вот есть один наипростейший способ лечения этих состояний у детей (можно и у взрослых). Просто у таких деток наблюдается страшнейший дефицит тактильных ласковых ощущений и дефицит спокойного любящего и поддерживающего общения. Рецепт прост, как два плюс два! Почаще обнимайте и гладьте детей. Побольше вступайте с ребенком в общение, играйте с ним в разнообразные игры, особенно в те игры, где необходим тактильный контакт. И вы удивитесь, как скоро ваш гипер активный малыш расслабиться, как начнут пропадать перекрученные в узлы и канаты мышцы, как постепенно восстановиться психика, сон, вообще просто не узнаете своего ребенка, т.к. вам он (ребенок), вместо огорчений и трудностей будет приносить радость, и свои улыбки, вместо слез или рыка.

Ps: Все гениальное – просто!

Почему дети непоседливы: и что мы можем с этим сделать

Совершенно незнакомый человек изливает мне душу по телефону. Она жалуется на то, что её шестилетний сын совершенно не может сидеть спокойно, когда находится в классе. Школа хочет протестировать его на СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Это так знакомо, подумала я про себя. Как практикующий педиатр я заметила одну распространённую проблему в наши дни.

Мама жалуется на то, что её сын приходит домой каждый день с желтым стикером-улыбкой (система оценок в некоторых школах США, Канады и др. – примечание переводчика) Остальные дети приходят домой с зелеными стикерами за хорошее поведение. Каждый день этому ребёнку напоминают, что его поведение неприемлемо просто по той причине, что он не может сидеть спокойно длительные периоды времени.

Мама начинает плакать. “Он начинает говорить такие вещи, как “Я ненавижу себя”, “Я ни для чего негоден”. Самооценка этого мальчика резко падает потому что ему необходимо двигаться гораздо чаще.

За последние десять лет всё больше и больше детей отмечены имеющими проблемы с вниманием и возможным СДВГ. Местный учитель начальной школы говорит мне, что как минимум восемь из двадцати двух учеников имеют сложности с концентрацией внимания на позитивных аспектах дня. В то же время от детей ожидают того, что они смогут сидеть более длительные промежутки времени. Кстати, даже дети в детском саду должны сидеть по тридцать минут во время приветственного кружка в некоторых школах.

Проблема в том, что в наши дни дети постоянно в вертикальном положении. И это довольно-таки редко: увидеть ребёнка, катящегося вниз с горы, карабкающегося на деревья, крутящегося вокруг себя просто так для веселья. Карусели и качалки – вещи, оставшиеся в прошлом.

Каникулы и перемены стали короче в связи с увеличившимися учебными требованиями, дети редко играют на улице из-за родительских страхов, ответственности и лихорадочных графиков современного общества. Давайте посмотрим правде в глаза: дети не двигаются достаточно для них и это действительно становится проблемой.

Совсем недавно я наблюдала за пятым классом по просьбе учителя. Я тихонько вошла и села на последней парте. Учительница читала детям книгу и это продолжалось до конца занятия. Я никогда не видела ничего подобного. Дети раскачивались на своих стульях до экстремально опасного угла наклона, некоторые раскачивали тело в стороны туда-сюда, некоторые жевали кончики своих карандашей, и один ребёнок стучал бутылкой с водой себе по лбу в определённом ритме.

Это не был класс для особенных детей, типичный класс в популярной школе с арт-уклоном. Сначала я подумала, что, наверное, дети непоседливы из-за того, что это был уже конец дня и они попросту устали. Даже если это, возможно, было частью проблемы, существовала, конечно, еще одна, более глубокая, причина.

Мы быстро выяснили после некоторых тестов, что большая часть детей в классе имеют сложности с координацией движений. Кстати, мы протестировали ещё несколько классов из ранних 80-х, где только один из двенадцати детей имел нормальную координацию движений. Только один! О, Господи, подумала я. Этим детям необходимо двигаться!

Как ни парадоксально, многие дети вокруг имеют недоразвитый вестибулярный аппарат из-за ограниченности в движениях. Для того, чтобы его развить детям необходимо двигать своё тело в разных направлениях, иногда часами. Это примерно так же, как с занятиями спортом, они должны делать это гораздо чаще, чем раз в неделю, чтобы получить результат. К тому же ходить на футбол один или два раза в неделю совершенно недостаточно для развития сильной сенсорной системы.

Дети приходят в класс с телами, подготовленными для обучения меньше, чем когда-либо раньше. С сенсорной системой, которая работает не так, как должна, они ещё и обязаны сидеть спокойно, и концентрировать внимание. Естественным образом дети становятся непоседливыми, поскольку их тела так жадно нуждаются в движении и им недостаточно просто “включить мозг работать”. Что происходит, когда дети начинают вертеться и крутиться? Мы просим их сесть спокойно и концентрировать внимание. Вследствие этого их мозг начинает “засыпать”.

Непоседливость – это реальная проблема. Это сильный индикатор того, что дети не получили достаточно движений в течение дня. Давайте подведём итог. Каникулы и перемены должны быть увеличены, и дети должны играть на улице, как только вернутся из школы. Двадцать минут на движение в день недостаточно! Им нужны часы игр на улице для того, чтобы выстроить здоровую сенсорную систему и поддержать высокий уровень внимания и способности к обучению в классе.

Для того, чтобы дети могли учиться им необходимо уметь концентрировать внимание. Для того, чтобы они могли концентрировать внимание нам нужно позволять им двигаться.

Анджела Хэнском