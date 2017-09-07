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Десять мировых банков создадут общую криптовалюту

21:30. 7 сентября 2017 Просмотров - 192 Нет комментариев Опубликовал:

ИТ-корпорация Microsoft присоединилась к исследовательской группе IC3. Эта инициатива создана преподавателями ведущих университетов США, которые занимаются разработкой решений для финансовых отраслей на базе блокчейна. Организация проводит эксперименты в областях распределенных систем, теории игр, криптографии, языков программирования и безопасности. Представители Microsoft заявили, что впечатлены масштабами исследований и надеются использовать полученные данные для усиления безопасности своих платформ.

Десять мировых банков объединились в проект UBS по созданию и внедрению новой криптовалюты. В ее основе будет лежать технология блокчейна. Цифровая валюта будет использоваться для операций с ценными бумагами: финансовые институты смогут проводить моментальные сделки, не дожидаясь поступления денег традиционным способом. В банках криптовалюту конвертируют в фиат.

Сейчас в проекте состоят Deutsche Bank, Credit Suisse, Barclays, HSBC, State Street, Santander, Canadian Imperial Bank of Commerce, MUFG и BNY Mellon, а также брокер ICAP. Банки планируют запустить тестовые операции с новым цифровым активом уже в 2018 году.

Источник: https://blog.platincoin.com/ru/news/ten-world-banks-crypto/

Источник: pravosudija.net

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