Адронные коллайдеры позволяют открыть порталы в иные миры?

Проекты адронных коллайдеров, которых на планете, очевидно, имеется гораздо больше, чем один (да, знаменитый БАК во многом не уникален), окутаны плотной завесой тайны. На ускорители заряженных частиц тратятся колоссальные деньги. На сооружение одного только Большого адронного коллайдера выделили более десяти миллиардов евродолларов. А на недавней конференции «Глобальная наука: взгляд из России» помощник Владимира Путина Андрей Фурсенко сообщил, что за последнее десятилетие наша страна вложила в научные проекты Евросоюза, включая БАК, не менее полутора миллиарда евро.



Для чего на самом деле строятся адронные коллайдеры?



К чему такие затраты? Не разумнее ли вкладывать эти деньги, скажем, в экономику, чем в какие-то там эксперименты с заряженными частицами? Не разумнее, скажут вам многие ученые. А все потому, что чисто научными экспериментами дело отнюдь не ограничивается. Не случайно целый ряд исследователей высказывался против сооружения БАКа еще на этапе проектирования ускорителя. Немало специалистов, не побоявшихся рискнуть своей репутацией и карьерой, заявило, что строительство коллайдеров спонсируется сильными мира сего, и на самом деле конечная цель всех этих экспериментов – открыть порталы в другие измерения или даже параллельные вселенные. Так, об этом несколько лет назад говорил российский кандидат физико-математических наук Сергей Салль.







Кроме того, множество независимых экспертов утверждает, что все эти безрассудные эксперименты, возможно, являются причиной различных погодных аномалий, таких как смерчи, ураганы и землетрясения. К примеру, над Женевским озером постоянно наблюдаются загадочные и пугающие атмосферные явления, которые никто из людей науки не решается объяснить (скорее наоборот – замолчать). И такие аномалии встречаются не только на территории Европы, но также во многих других частях света.







Шокирующее признание директора ЦЕРНа



В конце прошлого года совершил самоубийство директор Европейской организации по ядерным исследованиям Эдвард Мантилл. Перед смертью он сжег все до единой свои научные записи и уничтожил жесткие диски рабочего компьютера. Специалист не смог жить с теми знаниями, которые он заимел на этой работе. В частности, Мантилл понял, что эксперименты европейских ученых с Большим адронным коллайдером могут уничтожить все живое на Земле или даже во Вселенной. Перед тем, как застрелиться, директор ЦЕРНа выложил во Всемирную паутину текстовое признание. Предсмертная записка ученого молниеносно разлетелась по всей Сети.







Вот что в ней говорилось: «Публикуя данную информацию, я строго нарушаю международные законы секретности и конфиденциальности, однако мне все равно. Если вы читаете это, значит я уже мертв по собственной воле. Мое имя доктор Эдвард Maнтилл, я работал физиком в Европейской организации по ядерным исследованиям, располагающейся в Женеве. Моей специальностью были заряженные частицы, кварк-глюонная плазма и субатомные исследования. Я изучал взаимодействие малых частиц, сталкивающихся на высоких скоростях. В январе 2014 года я был обычным ученым, я жил и работал на территории ЦЕРНа и даже не подозревал, что здесь происходит. Однако потом меня повысили, и мне стала открываться правда о Большом адронном коллайдере. Нам говорили, что ускоритель нужен лишь для изучения частиц с целью раскрыть тайны возникновения Вселенной, однако это далеко не так. Машина была создана совсем для другого, а именно для открытия портала».



Зачем мировой элите необходимо открытие порталов?



Что это за портал, Мантилл так и не написал. Создается впечатление, что он очень торопился и просто не имел возможности закончить свое послание. Однако коллеги директора ЦЕРНа из множества стран решили поделиться с общественностью своими догадками по этому поводу. Многие эксперты сообщают, что открытие порталов даст сильным мира сего практически неограниченные возможности. Элита сможет путешествовать в другие миры и вселенные, а также во времени, обращая события прошлого вспять и получая информацию о том, что произойдет в будущем. И подобная власть настолько заманчива для мирового правительства, что оно готово пойти на громадные риски. Ведь если хоть один коллайдер даст серьезный сбой, может произойти катастрофа мирового или вселенского масштаба.







БАК уже позволяет разгонять элементарные частицы до скоростей, превышающих световую. Такое открытие полностью опровергает постулаты классической физики. И это только начало. Есть мнение, что ученые уже способны гипотетически открывать порталы в иные измерения, однако мешает им пока только одно: исследователи не знают, как их закрывать. И как только они определят, как это делать, первый портал сразу будет открыт. И произойти после этого может что угодно.



Но какие же цели в конечном итоге преследует мировая элита?



Согласно одной версии, тайное правительство Земли намерено оставить нашу планету и направиться в другое измерение, где жизнь может быть в тысячи раз приятнее, счастливее и целесообразнее, чем здесь. Стоит ли говорить, что такой побег совершат только избранные, и делиться своей технологией с простолюдинами никто не намерен. Возможно, уже предопределен глобальный катаклизм, который скоро настигнет наш «голубой шарик», и сильные мира сего стремятся даже не к хорошей жизни в гипотетическом парадизе другой реальности, а к жизни вообще. Остальным же из нас придется погибнуть в ходе этого бедствия.







Другая теория гласит, что открытые коллайдерами порталы будут использованы не для того, чтобы кто-то прошел в них из нашего мира, а совсем напротив, то есть чтобы кто-то пришел. Правители Земли надеются впустить сюда существ из иного измерения, и какова цель такого гостеприимства, можно только догадываться. Но одно можно сказать с точностью: ничего хорошего это нам не сулит. Ученые уже давно говорят о том, что столкновение человечества с жителями других планет или реальностей непременно приведет к плачевным результатам. Если пришельцы окажутся сильнее, они, вероятно, поработят или уничтожат нас. И наоборот, ежели человечество является более продвинутым, оно сделает то же самое с чужаками.



Впрочем, говорят третьи, есть еще высшие силы и Всевышний, а потому никому неизвестно, до каких границ будет дозволено сильным мира сего глумиться над нашей планетой. Скорее Земля просто сотрет человечество как неудавшийся эксперимент, и начнется все заново. И это будет уже не первый раз…

http://ufospace.net/news/adronnye_kollajdery_pozvoljajut_otkryt_portaly_v_inye_miry/2017-07-10-10478