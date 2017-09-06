Ярославские детские сады «распробовали» новое меню

В июне этого года в дошкольных учреждениях Ярославля начался переход на новое единое меню.

Реформы всегда настораживают, особенно если дело касается здоровья и безопасности детей. Негативная реакция на преобразования в системе питания дошкольников и переход на централизованную форму обслуживания отразилась в коллективном обращении, направленном депутату областной Думы Сергею Балабанову. Адресанты — заведующие детскими дошкольными учреждениями и родители — обратились с жалобой на принудительный перевод детских садов на новое меню. Опасения взрослых вполне объяснимы: раньше заведующие имели возможность самостоятельно контролировать организацию питания в детских садах, а теперь такие перестановки сил оставляют их в стороне от контроля качества.

Чтобы развеять опасения, представителей родительских комитетов пригласили в дошкольное учреждение на дегустацию нового детского меню. Председатель ярославского областного союза женщин Ольга Хитрова, которая также находилась в составе делегации, осталась довольна визитом: «Сегодня мы увидели качество поставляемых продуктов, в каком виде они поступают в детские сады и как хранятся. Те люди, которые отвечают за организацию питания в детских садах, действительно стараются сделать меню разнообразным и сбалансированным. Сегодня с членами родительского комитета мы еще раз убедились, что все качественно, без сульфатов и нитратов, и остались довольны».

Постоянно появляющиеся положительные примеры перехода дошкольных учреждений на аутсорсинг подтверждают, что путь в реформе питания выбран верно. В Москве, которая первой сделала шаг в сторону передачи организации питания большим комбинатам, родители могут быть уверены, что ребенок не останется голодным в течение дня благодаря пятиразовому питанию и вкусному меню. В этом они сами неоднократно убеждались на традиционных дегустациях, организованных комбинатами питания.

Безусловно, позитивный опыт Ярославля и других регионов, перешедших на новый формат питания, поможет и другим дошкольным учреждениям равняться на высокие стандарты качества, присущие организациям, которые добросовестно и профессионально кормят детей.