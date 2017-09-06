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В Кирове открыли памятник Дзержинскому

10:17. 6 сентября 2017 Просмотров - 245 7 коммент. Опубликовал:


В Кирове открыли памятник Дзержинскому

Открытие памятника приурочено к 140-летию со дня рождения деятеля





5 сентября состоялась церемония открытия памятника советскому политическому деятелю Феликсу Дзержинскому. Инициатором проекта выступил Совет ветеранов УФСБ России по Кировской области. 31 мая 2017 года на заседании Кировской городской Думы депутаты одобрили установку в областном центре данного памятника. Феликс Дзержинский является основателем отечественных органов государственной безопасности . С вятской землей Дзержинский связан тем, что был здесь в первой ссылке, а в январе 1919 года принимал участие в работе партийно-следственной комиссии.

http://gorodkirov.ru/content/article/segodnya-v-kirove-otkryili-pamyatnik-dzerzhinskomu-20170905-1327 – цинк

PS. Неплохо, да и сам памятник вполне годный. Но хотелось бы возвращения Железного Феликса на Лубянку.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: большевики, вчк, дзержинский, Киров, памятники, фсб
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7 коммент.»

  • 4087 3657
    Вячеслав 6 сентября 2017 в 12:25 Ссылка Пометить
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    В своё время И.В.Сталин прищучил пламенных и вытряс из них довольно внушительные суммы…

    Каменев — 40 млн. швейцарских франков в «Креди Свис», 100 млн. франков в Парибо, 700 млн. марок в «Дойче банк»,
    Бухарин — 80 млн. фунтов в «Вастмистер банк», 60 млн. франков в «Креди Свис».,
    Радзутак — 200 млн. марок в «Дойче банк», 30 млн. фунтов в «Вастминстер банк»,
    Феликс Дзержинский — 70 млн. швейцарских фраков в «Креди Свис» и т.д.

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      Ralis Вячеслав 6 сентября 2017 в 16:59 Ссылка Пометить
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      Источник инфы имеется? Или так,выдумки либероидов?Так и про вас можно написать,что миллионами ворочаете.Перестаньте расчитывать на доверчивость людей и втюхивать хрень.

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    • 1122 890
      Vov Вячеслав 6 сентября 2017 в 17:04 Ссылка Пометить
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      Итого: 1 280 000 000. Лярд и 300 мультов по курсу 1922-1926 годов. Деньги тогда еще были деньгами. Кто за эту цыфирь подтвердить может? Сколько это в теперешних деньгах? Когда эти парни их скопить успели? Или смена общественно-экономической формации занятие необременительное? Сомнительно, Слава. Но Виссарионыч все равно МОЛОДЕЦ!!!

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  • 4480 3294
    марина 6 сентября 2017 в 13:33 Ссылка Пометить
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    я тоже думаю,что неспроста эти памятнки,если у России русских нет идеи,и либералы опозорились,то пожайлуста старое-новое-большевики ленинцы-опять евреи ,евреи.
    И разве посадки Улюкаева и Белых-никому не нужных, без опоры на диаспору, чиновников -это показатель чистки -это нам соломинка для иллюзий очередных.Попробовали бы Дворкрвича,кишка слаба.

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      Ralis марина 6 сентября 2017 в 18:08 Ссылка Пометить
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      Пора и на Лубянку вернуть памятник Дзержинскому.А Марина пусть запасается попкорном.Ведь всё равно по жизни наблюдатель.Всё ждёт,что кто-то где-то когда-то сделает.А сама что? Вероятно,тоже кишка тонка.

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        марина Ralis 6 сентября 2017 в 21:54 Ссылка Пометить
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        а здесь и не может быть активных людей-они работают,отдыхают,спят вовремя,особенно мужики.Здесь пенсионеры,обиженные,не состоявшиеся,одинокие ,которые в реальной жизни не могут создать круг единомышленников,а высказаться хочется.

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    Сварог 6 сентября 2017 в 13:48 Ссылка Пометить
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    ФСБ-еврейское гестапо и враг Русского народа!

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