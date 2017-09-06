В. АВАГЯН: ГОРИЗОНТЫ И ПРОПАСТИ

Если упаковка куриных яиц стоит тысячу рублей – то может показаться, что они равнозначны, выступают аналогами друг друга. Но это лишь иллюзия. На самом деле между ними не просто техническая разница (какая была бы при эквивалентности), а смысловая пропасть. Дело в том, что куриное яйцо является фактом объективной реальности. А рубль или доллар – это переменчивая субъективная оценка власть имущих. Пропасть между вещью и деньгами – это пропасть между объективно-универсальным и личностно-субъективным.

О том, как произвести куриное яйцо – имеется литература. О том, как заполучить деньги – тоже имеется литература. Нетрудно заметить разницу и между ними. Литература по куроводству – это классическая научная литература, опирающаяся на рациональный анализ, описывающая получение куриных яиц шаг за шагом, поэтапно, техническим языком с однозначными определениями.

Литература из разряда «как разбогатеть» или «как начать зарабатывать» – относится к разряду лженауки, или в самом лучшем случае – паранауки. Она обычно находится рядом с литературой по магии, эзотерике, пособиями для колдунов и всякой парамедицине.



На полноценную и серьёзную НАУКУ пособия по денежному обогащению никак не тянут, как, впрочем и вся современная ВУЗовская экономика. А почему? Почему, как вы думаете, можно последовательно и однозначно описать процесс получения куриного, или даже страусиного яйца, а процесс получения рубля – нельзя?

Ответ лично я, как экономист-теоретик, ищу в различии объективного и субъективного. Объект может быть рассчитан наперёд, субъект (активное самовольное начало) – нет. Объект предсказуем, субъект нет.

Именно поэтому денежные доходы всех нас никак не зависят ни от качества, ни от продуктивности нашего труда. Можно сказать (при оговорках на погоду и прочий форс-мажор), что хороший огородник получит хороший урожай, а плохой – плохой. Но нельзя сказать, что у хорошего огородника непременно будет большая зарплата, а у плохого – маленькая. Денежная оценка – это не урожай, а сектор произвола верховных распределителей.

Как они к вам относятся – зависит не от вас, а от них. Как они вас оценивают – тоже их личное дело. Оно зависит от их субъективных качеств, их воспитания, образования, мировоззрения, жизненного опыта и т.п.

Всякий, кто пожил на свете порядочно времени – прекрасно знает, как велики порой доходы людей, не делающих ничего полезного, и как малы порой доходы тех, важнее кого для общества и не придумаешь…

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Уход от произвола денежной оценки к объективному характеру ОБОБЩЕСТВЛЁННОГО САМООБСЛУЖИВАНИЯ был запрограммирован в многообразных социалистических и государственнических идеях, в юридических теориях правового общества, в социальных идеалах мировых религий. Деньгами ведь исторически распоряжается не тот, кто полезные вещи делает, а тот, кто может и не стесняется «всем по шее дать». Он, грубиян и деспот, может быть, ни одной курицы за всю жизнь не видел, а все яйца всех несушек распределяет в итоге именно он!

Чтобы противостоять рэкету в мировом масштабе, произволу сильных и наглых грабителей, потребовалось сперва выстроить силовой аппарат «народного государства» (начиная с Московского царства).

Народным оно было не в том смысле, что обслуживало народ, а только в том, что декларировало САМОДЕРЖАВИЕ (т.е. суверенитет, вооружённую свободу, противоположность ордынскому и современному американскому ХАНОДЕРЖАВИЮ).

Прежде, чем жить хорошо, нужно просто выжить. Задача оказалась сложнейшей и многовековой. Завершал задачу исторического самодержавия-суверенности уже И.В. Сталин. Ему было, конечно, не до обобществлённого самообслуживания в рамках строя «цивилизованных кооператоров»[1] (хотя он очень живо им интересовался). У Сталина не было выбора: «всё для фронта, всё для победы». Фашист ведь не будет разбирать, цивилизованные у тебя кооператоры или не цивилизованные, загонит всех в один крематорий или в один трюм работоргового судна…

Именно поэтому Сталин планировал вертикально. Не потому что так хотел – выбора у него другого не было. Нельзя в рамках потребительской кооперации получить танки, пушки, ракеты, тяжёлую бомбардировочную авиацию. Это не масло и не штаны. Их никто не станет заказывать при горизонтальном обмене в рамках потребительской кооперации.

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Эпохой ядерного оружия завершилось время прямой и постоянной угрозы вражеского вторжения. Закрывшись щитом, можно было перейти к горизонтальному планированию и выстроить, наконец, строй цивилизованных кооператоров, который так долго не давали построить враги.

В чем разница между рынком и потребительской кооперацией? Рынок в обмен на блага требует денег, а кооперация – труда. Спросят, какая разница? Огромная!

Денег у тебя запросто может не оказаться. А вот труд всегда с тобой, пока у тебя на месте руки-ноги. Оттого большая разница, просят ли тебя рассчитаться за потребные блага «милостью власти» или доступной тебе технологической операцией.

В сущности, в экономической жизни домохозяйства (и семейного бюджета) продукт собственного труда является источником обогащения, а продукт чужого труда – процессом обогащения.

То есть человек производит Нечто, и оно даёт ему доступ к трудам других людей. Можно было бы поставить знак равенства между достатком, благосостоянием – и производством продукта. НО!

Жизнь диктует очень значимые коррективы в виде ЗАХВАТНОГО ПРАВА и СИЛОВОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА в процесс обменного распределения.

Если мы возьмём экономический процесс абстрактно, вне вторжений Батыев и Гитлеров с Ротшильдами, Рокфеллерами, Бушами и Обамами, то мы увидим основные составляющие черты экономического успеха:

-Доступ к сырью и иным необходимым компонентам

-Заказ от потребителя твоей продукции

-Отраслевое научно-техническое развитие.



Что нужно труженику? Инструменты, спрос и знание ремесла. Сколько куриных яиц вы произведёте, если у вас будет бесконечное количество кур, кормов, оплаченных заказов и бесконечное совершенство отраслевой техники? Очевидно, что при таких условиях и количество яиц будет стремиться к бесконечности, а себестоимость одного яйца для вас будет приближаться к нолю.

Это не просто моя болтовня, это анализ конкретных фактов истории технологий в ХХ веке. Совершенно очевидно, что маленький курятник не может соревноваться по ценам с огромной птицефабрикой, которой отдельно взятое яйцо настолько дёшево обходится, что она может демпинговать, продавая оптом для себя без убытка яйца по 3, 2, 1 рублю при современном уровне цен (2017 г.). Для маленького домашнего курятника такое немыслимо и невыносимо.

Если птицефабрики банкротятся (а такое случается часто) – то вовсе не от дороговизны яйца, а по причине отсутствия достаточных заказов. К концу ХХ века, как я подсчитал, куриное яйцо в общем балансе расходов стало в 23 раза доступнее человеку, чем было в начале ХХ века.

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Когда вы платите за товар деньги, то вы демонстрируете не свой труд, а уровень милости к вам вашей власти. Когда вы меняете товар на товар, вы демонстрируете именно свой труд.

В жестоком мире финансового произвола, который коммунисты метко называли «миром чистогана» отсутствие того или иного блага для людей чаще всего связано не с технологическими, а с доминационными проблемами.

Не то, чтобы власти не под силу было всех расселить в благоустроенные квартиры – власть просто не хочет этим заниматься. По формуле из мультика – «и так сойдёт!». Или по формуле политтехнологов, жуликов демократии, «пипл схавает».

Отсутствие заказов производит отсутствие труда, и наоборот, что и создаёт замкнутый круг нищеты. У нас ничего нет, потому что мы ничего не делаем, ничего не делаем мы, потому что нам ничего не заказали, а ничего не заказали нам, потому что у других ничего нет на обмен.

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Главная причина – человек в мире чистогана не является самодостаточной и самообслуживающей величиной. Он потому и нуждается в милости, как нищий в милостыне, что не представляет себе полного круга удовлетворения своих потребностей и производит какую-то малую деталь, саму по себе никому не нужную вне сборки (а сборку не он контролирует).

Если вы делаете педаль от велосипеда, то она никому не нужна, кроме производителя велосипедов. А может быть, у него проблемы, и он не может вам платить… А может быть, он вам наврал, что у него проблемы и просто не хочет вам платить… Знает, что вы завтра, оголодав, ту же самую педаль принесёте за пол-цены, и т.п.

Таких проблем нет у человека в натуральном хозяйстве, где полное самообслуживание. Если человек растит картофель себе на еду, то он никуда не пойдёт продавать этот картофель и его некому шантажировать снижением закупочных цен. Обмануть такой человек может только сам себя. Что вырастил – то он и кушает.

Но у человека в натуральном хозяйстве другие проблемы: крайняя ограниченность производственных возможностей, в связи с неразвитостью кооперации связей. Человек не может делать всё одинаково хорошо. И малая партия товара для одного – всегда «золотая» по сравнению с крупной, для многих.

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Выходом и стал кооперативный план, который КПСС начала реализовывать под занавес, и который был сорван очередным нашествием гуннов.

Выход заключается в обобществлённом самообслуживании, сочетающем сильные стороны натурального хозяйства и широкого разделения труда при рынке. Можно называть его и горизонтальным планированием – то есть оформлением потребностей в заказы.

Обратите внимание: не платежеспособных возможностей, а потребностей! Это, как говорят в Одессе, две большие разницы! Если меня бросят в концлагерь или просто в погреб, то потребность покушать у меня остаётся, а вот платежеспособности откуда там взяться?

То есть: у человека есть потребности, и он заранее рассчитывает их (для этого нужна определённая критическая масса ума, совсем дебилам это не под силу), и формирует заказ планирующим органам, которые передают этот заказ по цепочке кооперационных связей.

А чем расплачиваться? Да собственным трудом – потому что человек на своём месте получает заказы, подобные переданным!

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Только в этом случае исчезнет формула «хочешь благ – ограбь или укради». И появится формула, о которой человечество безуспешно мечтает много столетий: «хочешь хорошо жить – работай!»



