Сводки от ополчения Новороссии 06 сентября 2017

Инициатива Путина по миротворцам призвана принудить Киев к разведению сил, — Плотницкий

Инициатива президента России Владимира Путина о введении сил ООН на линию соприкосновения имеет цель принудить Украину к разведению сил и средств и прекращению огня. Об этом говорится в заявлении главы ЛНР Игоря Плотницкого. Представительство РФ в ООН по поручению Путина 5 сентября направило генсеку и председателю Совбеза международной организации проект резолюции о размещении на линии соприкосновения в Донбассе миротворцев для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Путин подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода от линии соприкосновения вооружений и при согласии ЛНР и ДНР. Ранее представители Киева заявляли о необходимости введения в Донбасс иностранных вооруженных миссий, но при категорически отказывались обсуждать данный вопрос с Республиками Донбасса. «Инициатива президента России Владимира Путина о введении сил ООН на линию соприкосновения имеет цель принудить Украину к разведению сил и средств и прекращению огня», — отмечается в документе. «То, что Киев постоянно нарушает режим прекращения огня и срывает разведение сил, особенно видно на примере Станицы Луганской. Чтобы прекратить это безобразие, будет использовано давление на киевский режим через структуры Совбеза ООН, поскольку Евросоюз не смог или не захотел справиться с этой задачей. Также в ООН будут поставлены вопросы об особом статусе Донбасса и закреплении за Минской Контактной группой статуса основной переговорной площадки», — добавил глава ЛНР. Читайте также: ОФИЦИАЛЬНО: Заявление главы ЛНР по вопросу введения миротворческой миссии в Донбасс

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 06.09.2017

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Грызлов рассказал, что мешает обмену пленных в Донбассе

Введенный Киевом в действие закон об амнистии нарушает Минские соглашения, так как касается участников только «АТО», это является серьёзным препятствием для полного обмена «всех на всех», заявил журналистам полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов. «В нарушение Минских соглашений Киев ввел в действие закон об амнистии, который коснётся только участников так называемой “АТО”. Однако этот закон никак не касается никого из участников конфликта со стороны Донецка и Луганска, то есть является односторонним», — заявил Грызлов. По его оценке, «отсутствие действующей амнистии для всех участников конфликта на Донбассе является серьёзным препятствием для полного обмена удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех». Закон «Об амнистии в 2016 году», согласно которому участвующие в военной операции в Донбассе ВСУ, не совершившие тяжелых преступлений, выйдут на свободу, опубликован в официальной прессе и вступит в силу 7 сентября. Как ранее сообщала «Русская Весна», президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об амнистии в 2016 году». По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, под амнистию попадут около 1,7 тысячи силовиков. Читайте также: Что на самом деле стоит за подготовкой к вводу миротворцев ООН на Донбасс?

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Донбасс зовет – отказать нельзя!

После каждой поездки на Донбасс возникает странное ощущение — как будто прикоснулся к чему-то настоящему. Цельному. И свои проблемы, которые казались такими значимыми, становятся мелкими и незначительными. Потому, что совсем рядом идет вопрос о жизни и смерти.

Это завораживает. Это очищает. Это вызывает уважение к тем, кто живет на Донбассе.

Им надо помогать всеми силами. Нам, кто живет, как это раньше говорили, с мирным небом над головой.

Жизнь на Донбассе тоже была такой, и враз изменилась.

Почти месяц назад я был в Донецке с гуманитарной миссией. Обещал скоро вернуться.

Вот почему, когда меня теперь пригласили в Малороссию пообщаться с солдатами и офицерами, кто ежедневно рискует своей жизнью, я отказать никак не мог. Но время оно – ограничено. И не только у меня. Поэтому приходится выбирать.

Хотя, какой тут выбор – уверен, поймет меня каждый.

Уважаемые читатели, приглашение на Донбасс, где опять начинают сгущаться тучи, вынуждает меня отменить одну из двух наших встреч встречу на Московской книжной ярмарке.

Встреча 7 сентября, запланированная на 17.00, переносится на 10 сентября (см.ниже).

Мы сможем встретиться на следующий день. Успею вернуться с Донбасса.

Встречаемся:

8 сентября, 19.00, книжная выставка-ярмарка

(ВДНХ, павильон № 75, стенд С5-D6 «Питер»)

10 сентября, 13.30, книжная выставка-ярмарка

(ВДНХ, павильон № 75, стенд Е7-D10 «ЧИТАЙ-ГОРОД»)

Теперь касаемо нашей гуманитарной миссии. Пользуясь оказией, везу вторую часть помощи детям и сиротам Донбасса. Напомню, что первая часть была отвезена и передана 13 многодетным вдовам ополченцев (43 ребенка).

Теперь для передачи адресатам привез 1 млн. 360 тыс. рублей.

В ближайшие дни подробно расскажу, как все проходило. Постараюсь заехать в гости и к тем, кому наша материальная помощь попала в прошлый раз. Приглашают!

Наша гуманитарная акция проходит в три этапа: две доставки средств помощи уже совершены.

Потом остановимся, подведем итог, подсчитаем, сколько всего собрали, сколько уже отвезли, сколько ещё надо отдать нуждающимся. Отвезем третью, завершающую часть.

И полностью отчитаемся перед всеми, кто сдавал свои средства на дело помощи вдовам и сиротам гражданской войны в Малороссии!

Помочь Донбассу

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Карта обстрелов: обстановка на фронтах ЛНР на 06.09.2017 года

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Сводка по обстановке подполковника НМ ЛНР Марочко А. В. от 06.09.2017 года

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Сводка по обстановке на фронтах ДНР от Басурина на 06.09.2017 года

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Ватник – украинским артиллеристам. Кого «будут расстреливать» после войны

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Очередное военное преступление СБУ и «Правого сектора» задокументировано МГБ ЛНР

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Украина готова обменять пленных по формуле «309 на 87»

Вопрос обмена пленными будет обсуждаться сегодня, 6 сентября, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске. Как сообщил в эфире одного из украинских телеканалов советник главы СБУ Юрий Тандит, Киев готов Донецку и Луганску передать 309 человек в обмен на 87 «украинских заложников, находящихся в плену на Донбассе». Правда, конкретных сроков, когда может произойти обмен пленными, Тандит не назвал. Он также допустил, что указанные цифры могут меняться. «Мы вышли уже к конкретной точке, когда начали обсуждать форму освобождения (пленных – прим. РВ). Со стороны ОРДЛО (ДНР и ЛНР – прим. РВ) подтверждают 87 наших заложников… Мы готовы рассматривать освобождение по формуле „87 на 309“. Мы говорим о тех людях, которые идентифицированы, которые не совершали особо тяжких преступлений и имеют отношение непосредственно к антитеррористической операции. Мы не рассматриваем лиц, которые осуществляли особо тяжкие преступления или преступления, которые не имеют отношение к “АТО”», — уточнил представитель украинской стороны. Читайте также: Украина хочет переименовать «АТО»

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 05.09.2017

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