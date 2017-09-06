Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 сентября 2017

СРОЧНО: В Северной Осетии ликвидировали боевиков ИГИЛ

Нейтрализованные в Северной Осетии боевики присягнули на верность ИГИЛ и готовились совершить ряд терактов, об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет. «Была получена информация о нахождении на территории Республики Северная Осетия-Алания членов законспирированной ячейки — приверженцев радикальной идеологии, которые присягнули на верность МТО ИГИЛ* и готовились совершить ряд преступлений террористической направленности, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении. «В результате принятых мер трое бандитов были блокированы на участке местности в районе Суаргомского ущелья. На законное требование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь из автоматического оружия. В ходе скоротечного боя преступники были нейтрализованы», — отметили в НАК. Читайте также: По всей России звучат сигналы тревоги, все силовые структуры переведены на усиленный режим * Запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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Генри Вустер: Поддержание безопасности Израиля, является основной причиной задержки процесса уничтожения ИГИЛ

Временный поверенный в делах США в Иордании Генри Вустер прокомментировал визит главного советника Трампа Джареда Кушнера и других официальных лиц США на Ближнем Востоке: «Эта поездка была и для достижения прочного мира между Израилем, и странами региона, и в целях ликвидации ИГИЛ в регионе. Мы достигли тесной координации для достижения этой цели, но в отношении ликвидации вооруженных сил следует сказать, что присутствие Ирана и «Хизбаллы» в Сирии является серьезной угрозой безопасности и суверенитету Израиля в целом. Безопасность Израиля является красной линией и неотъемлемой частью нашей национальной безопасности, поэтому затягивается процесс уничтожения ИГИЛ». Он подчеркнул: «Финансовая и материально-техническая поддержка наших региональных союзников сирийской оппозиции зависит от политики, принятой конфликтующими сторонами после ухода ИГИЛ из Сирии». «Мы рассматриваем Иран и его союзников, как большую проблему терроризма, с которой нужно бороться . Мы, безусловно, учитываем это в рассматриваемых нами вариантах и увеличиваем нашу поддержку соседей Сирии, которые сталкиваются с террористическими угрозами, создаваемыми ситуацией, вызванной президентом Башаром, Ираном и Россией», – продожил Генри Вустер. Он так завершил свои слова: «Наш президент продолжает оценивать варианты, доступные для борьбы с рисками для безопасности Израиля и региональной безопасности, и помочь положить конец кризису». перевод

Addilyn Lambert ссылка на новость: http://www.ahewar. org/news/s.news.asp?nid= 2789346

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Брифинг начальника ГОУ ГШ ВС РФ генерал-полковника С. Ф. Рудского 6.09.2017

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ВКС РФ уничтожили свыше тысячи боевиков в районе Акербата, — Минобороны

Российская авиация уничтожила более тысячи боевиков в ходе операции по взятию Акербата, заявил командующий группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин. Поддерживая наступление сирийской армии, самолеты ВКС нанесли 329 ударов по позициям террористов. В результате было уничтожено 27 единиц бронетехники, 48 пикапов с крупнокалиберным вооружением и более тысячи боевиков ИГИЛ*. «Акербат сегодня представляет собой практически два города: один на поверхности, другой — подземный. Игиловцы в этом укрепленном районе, готовясь к длительной осаде, сосредоточили значительные запасы оружия, боеприпасов, продовольствия и медикаментов», — рассказал начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской. Читайте также: Выходцы из России и СНГ удерживали позиции террористов на подступах к Дейр-эз-Зору — подробности Минобороны По его словам, благодаря тройному кольцу окружения, группировку террористов удалось расчленить и сейчас ее уничтожают по частям. Также сирийская армия зачищает местность от боевиков к западу и северу от Акербата. За последние две недели сирийские войска добились серьезных успехов и нанесли сокрушительное поражение ИГИЛ на востоке и в центральной части страны. В частности, им удалось разблокировать Дейр-эз-Зор — крупнейший оставшийся оплот боевиков в Сирии. Кроме того, российским военным удалось договориться с оппозицией о разблокировке движения по стратегически важной трассе Хомс — Хама. Это позволило упростить перемещение людей и грузов между севером и югом Сирии. Читайте также: Впечатляющая мощь: «Калибры» разнесли в пыль объекты ИГИЛ в Дейр эз-Зоре (ВИДЕО+КАРТА) *Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Выходцы из России и СНГ удерживали позиции террористов на подступах к Дейр-эз-Зору — подробности Минобороны

После того, как Сирийская Арабская армия захватили крупный укрепрайон ИГИЛ, освобождая осажденный Дейр-эз-Зор, были найдены подтверждения, что он удерживался боевиками-урожденцами России и СНГ. Об этом сообщает Министерство обороны России. «В ходе операции по освобождению города Дейр-Эз-Зор сирийскими штурмовыми отрядами был захвачен крупный укрепленный район боевиков ИГИЛ*, по которому накануне авиацией ВКС России и крылатыми ракетами „Калибр“ с фрегата „Адмирал Эссен“ были нанесены точечные удары», — говорится в сообщении. Минобороны рассказало, что после освобождения района подтвердилась разведывательная информация, полученная ранее по различным каналам, что укрепрайон удерживался террористами — выходцами из России и стран СНГ. Опорные пункты были оборудованы для ведения круговой обороны с системой огня, включающей огневые позиции танков, артиллерии и минометов, связанные сетью подземных туннелей и ходов сообщении. «В результате операции по уничтожению крупного бандформирования ИГИЛ, удерживающего укрепрайон, было уничтожено: 12 единиц бронетехники, включая 4 танка, 6 огневых позиций артиллерии и минометов, пункт управления и узел связи, три склада с боеприпасами и материальным имуществом, более 200 боевиков», — отмечает ведомство. Сообщается, что террористы готовились к долговременной осаде — об этом свидетельствуют обустроенные под землей жилые помещения для длительного проживания, склады с вооружением и боеприпасами, значительные запасы продуктов питания и медикаментов. «На территории укрепрайона действовала мастерская по производству „джихадмобилей“, ремонту тяжелой бронетехники и оснащению машин повышенной проходимости крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками. Отступая, террористы бросили 4 пикапа, оснащенные вооружением, большое количество стрелкового оружия и боеприпасов, более 100 самодельных взрывных устройств, „поясов смертников“, мин и фугасов с поражающими элементами», — рассказали в Минобороны. Кроме того, все подходы к опорному пункту, а также все строения на его территории были заминированы террористами. Сейчас правительственные войска продолжают операцию по полному освобождению Дейр-эз-Зора и проводят поквартальную зачистку районов города, где могут скрываться оставшиеся боевики. Читайте также: ВАЖНО: Армия Сирии и ВКС РФ начали вторую фазу освобождения Дейр эз-Зора (КАРТА) * запрещенная в РФ террористическая группировка

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На карте вылупится новое государство взамен ИГИЛ — которого никто не хотел

В эти дни в Иракском Курдистане начинается агитационная кампания перед референдумом о полной государственной независимости, который состоится 25 сентября. Всем прогнозам и угрозам вопреки, три основных политических движения в Курдистане объединились для проведения референдума наперекор воле Багдада, Тегерана и Анкары, при нескрываемом неодобрении со стороны Вашингтона. Это небывалое единство среди обычно раздираемых передрягами курдских кланов. Если курды Ирака проголосуют за независимость и отделятся, то что станется с Ближним Востоком? Это, во-первых, будет означать окончательный развал иракского государства-де-юре и-де-факто. Коли так, то что помешает развалу прежней Сирии, уже разделенной-де-факто на несколько зон влияния? Затем может прийти очередь издавна расколотого Ливана. Турция и Иран тоже окажутся под угрозой, ибо их курды также могут потребовать независимости (а вслед за курдами, кстати, и другие народности). Такой ход событий может положить конец принятой международной доктрине о незыблемости ближневосточных границ (за исключением требования о создании палестинского государства). В Сирии и Ираке сегодня значимые части территории находятся вне контроля центральной власти. В этой обстановке новое, национальное, независимое государство — аукнется многопорционным громом на Ближнем Востоке. Курды являются исконным автохтонным ближневосточным народом. Они насчитывают сегодня около сорока миллионов, но доселе не добились независимости, что представляется вопиющей неисправностью на фоне всего пестрого множества ближневосточных государственных образований. Казалось бы, выделение курдам небольшой территории для создания их независимого государства не должно быть болезненно для Ирака, так как в нынешних условиях это не более чем юридическое и политическое подтверждение существующего положения вещей. Оптимистичный сценарий указывает далее на возможность расширенной курдской автономии в Сирии, при согласии Дамаска на федерализацию. Пессимисты же спрашивают: а что если сирийские курды объявят независимость? Не надо быть пессимистом, чтобы мрачно предсказать, как грядущий референдум повлияет на турецко-курдский конфликт. Там продолжается война, унесшая десятки тысяч жизней за последние десятилетия. © AFP 2017 / Emrah Gurel

Люди сидят возле своих разрушенных домов в курдском городе Чизре на юго-востоке Турции Кстати, мало кто знает, что война между курдами и Ираном тоже уже идет не первый месяц. Иракский Курдистан расположен на границе с Ираном и Турцией одновременно. Последние месяцы курды ведут ожесточенные бои с иранскими воинскими подразделениями. Они подвергаются регулярным бомбардировкам, что не вызывает никакого недовольства со стороны иракского руководства. Это дает курдам дополнительные козыри при разъяснении их позиции: коли Багдад не препятствует бомбардировкам курдов, то он ведет себя как чужое государство, ведь иначе он бы защищал своих граждан. Очень интересно, что Вашингтон тоже не препятствует военным действиям Тегерана против курдов. Как это ни парадоксально, но в Ираке американцы выступают как партнеры Ирана в борьбе с ИГИЛ* и не желают обострять отношения. На сегодняшний день один лишь Израиль признает безоговорочно независимость Курдистана. Есть на то исторические причины: еще с конца пятидесятых годов израильские советники активно помогали легендарному лидеру курдов Мустафе Баразани, а в наши времена израильтяне первыми подоспели на помощь его сыну — Масуду Баразани. Именно курды и езиды Ирака сумели оказать эффективное сопротивление бесноватым еще на первых порах. Однако Израиль также осознает неизбежную девальвацию и без того девальвированной темы палестинского государства после того, как новые сепаратистские и национальные течения заявят о себе. Итого: миллионы курдов проголосуют за независимость 25 сентября. Правительство Ирака объявит его незаконным, Турция будет громогласно протестовать, а Иран усилит военное давление. Однако курды сегодня сильны как никогда и окрылены новыми успехами в боях против ИГИЛ. Так или иначе, готовьтесь к референдуму по Курдистану, аки к ядерному взрыву. Сорок миллионов курдов решили заявить о себе. И они не собираются уступать. Читайте также: ВАЖНО: Армия Сирии и ВКС РФ начали вторую фазу освобождения Дейр эз-Зора (КАРТА) Авигдор Эскин *Запрещенная в России террористическая организация

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Армия Сирии наращивает силы в западном Алеппо, готовясь к мощному удару по «Аль-Каиде»

Пока все внимание террористов сосредоточено на Дейр эз-Зоре и Ракке, подразделения Сирийской Арабской Армии наращивают свои силы в западном Алеппо, чтобы начать крупное наступление и очистить от боевиков анклавы возле районов Новое Алеппо, Аль-Захраа и Аль-Ларамун. Подразделения Республиканской гвардии САА, «Лива Аль-Кудс» (Палестинская военизированная группировка), ливанская «Хезболла» и «Национальные силы обороны» (НСО) укрепили свои передовые позиции в западном Алеппо, создав прочную линию обороны с юга до Рашиддина, и на север до Аль-Ларамун. Главная цель грядущего наступления заключается в том, чтобы полностью вытеснить боевиков из пригородов Алеппо и выйти из района Рашиддин на трассу Алеппо – Идлиб (шоссе М-5). Ожидается, что одновременно с наступлением на западе, подразделения САА и «Хезболлы» начнут одновременную атаку на юге Алеппо, чтобы очистить территорию вокруг н. п. Хан Туман и Тал Аль-Эис. Сирийские военные в 2016 году некоторое время контролировали Хан Туман и Тал Аль-Эис, однако большое контрнаступление террористов «Джебхат Фатх Аш-Шама» (ныне «Хайят Тахрир Аш-Шам» – «Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) и «Ахрар аш-Шама» привело к потере вышеупомянутых поселков. Хотя до сих пор неясно, есть ли у командования Сирийской армии какие-либо планы вталкивать в провинцию Идлиб, успех этого наступления может очень хорошо передумать в ожидании деятельности джихадистских повстанцев. Пока еще не ясно, есть ли у командования Сирийской армии, какие-либо планы по входу в провинцию Идлиб, однако, успех вышеупомянутого наступления вполне может изменить военные решения Генштаба САА. Читайте также: Новые танки Т-90 прибыли в Алеппо для борьбы с «Аль-Каидой» (ФОТО, ВИДЕО) *Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Маленькие сирийские радости

Сирийцы по всей стране сегодня смотрели матч своей сборной с Ираном. Глоток мирной жизни посреди еще бушующей войны.Матч закончился 2-2 и Сирия обойдя Узбекистан, пробилась в стыковые матчи Чемпионата Мира по футболу, который пройдет в России. И к радости от деблокады Дейр-эз-Зора, добавилась и такая вот, несвойственная для Сирии последних лет радость, от спортивных успехов. За путевку в Россию сирийцы поспорят с Австралией, хотя была возможность встречи с Саудовской Аравией. Ну и хотелось бы, чтобы у сирийцев все получилось.Сирийцы летят на игру в Тегеран https://charsov.livejournal.com/3322137.h tml "Кровавый диктатор" совсем распоясался и заставляет несчастных жителей Сирии смотреть футбол под дулом автомата. Нет чтобы отрезать футболистам головы во имя свободы и демократии!

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Про исторические аналогии

Коротко на тему исторических аналогий.Многие обратили внимание, как во время безудержной радости встречи сирийских солдат в ходе деблокады котла, были крики про Сталинград, в качестве исторического предшественника эпопеи Дейр-эз-Зора.С одной стороны это лишнее напоминание о том, какое цивилизационное значение имела битва под Сталинградом, когда спустя десятки лет, в совсем другой стране ее вспоминает как пример небывалой стойкости и мужества. С другой стороны, это лишнее напоминание о том, что ныне этот легендарный город носит совсем не то название, в котором он остался в истории.Ну а если говорить об аналогиях, то думается с исторической точки зрения, деблокада Дейр-эз-Зора в ходе боев 3-5 сентября ближе к прорыву блокады Ленинграда, причем также как и в случае с Ленинградом, прорыв блокады в случае с Дейр-эз-Зором не означает конца борьбы за город, а скорее знаменует прохождение важнейшей точки бифуркации, которая качественно меняет весь ход борьбы за Дейр-эз-Зор. Не случайно, что и у нас до сих пор отмечают прорыв блокады Ленинграда, как отдельную важную дату, так что сирийцы наверняка будут праздновать 5 сентября как исторический день прорыва блокады.А касательно Сталинграда, то сирийский Сталинград это конечно же Алеппо. Именно там Сирийская Армия при поддержке России и Ирана в тяжелейшем и одном из самых кровопролитных сражений войны добилась коренного перелома в ходе всей сирийской войны и несмотря на отдельные неудачи, в дальнейшем сирийская армия уже практически везде только наступала. Поэтому, на мой взгляд, с военной точки зрения битва Алеппо было решающим сражением сирийской войны. Ее Сталинградом (если уж проводить прямые аналогии, хотя масштабы ВОВ конечно превосходят масштабы сирийской войны), где исход решался в многомесячных уличных боях и масштабных операциях на окружение. Ну а соглашения в Астане, ставшие возможными в том числе благодаря победе под Алеппо, стали своеобразной аллюзией на Тегеран-1943, где были оговорены контуры кампании 2017 года, обусловившие разгром армии Исламского государства в Сирии.Дейр-эз-Зор в этом плане сыграл важнейшую роль, долгие годы сковывая значительные силы Халифата, оставаясь последним маяком надежды для сирийцев в восточной Сирии. И порой казалось, что ситуация уже на грани и его защитники не смогут выдержать этого давления, но они все же выстояли. И когда вам будут говорить, что все сирийские солдаты плохи, вспомните о тех людей, которые более трех лет сражались в окружении и победили. Это вам не жалкие "киборги" из ДАП.И жителям нашей страны этот героизм весьма понятен, так как аллюзии на Великую Отечественную тут вполне очевидны, да и примеры героических оборон царского и советского периодов прочно вписаны в наш культурный код. И тут за сирийцев можно только порадоваться, так как с нашей и иранской помощью, они сами не сложили руки и в конечном итоге медленно, но верно вытаскивали себя из болота "Арабской весны". Им в первую очередь была нужна рука помощи и когда она была им протянута, они ею воспользовались на все сто.Позволю себе напомнить майскую карту контуров летней кампании 2017 года. Тот случай, когда удалось практически все и даже больше.После войны про это разумеется снимут документальные и художественные фильмы, а сама оборона со временем обрастет легендами, ибо такие примеры триумфа духа над материей всегда надолго остаются в истории.Ну а нам можно порадоваться, что наша страна была в этой войне на правильной стороне и помогла победить хорошим парням, что тоже останется в истории.Но впрочем расслабляться не стоит – Ленинградом и Сталинградом наша война не ограничились, так что и сирийская война не закончится на Алеппо и Дейр-эз-Зоре. Впереди еще много работы, которая будет базироваться на достижениях последних двух лет.

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