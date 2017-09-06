Разведчик № 1, или генерал без биографии

Говорят, жизнь прожить – не поле перейти. Это в полной мере относится к судьбе генерала Ивашутина. Он был рабочим и военным летчиком, контрразведчиком и руководителем советской военной разведки, он принимал активное участие в общественной жизни страны, неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Украины и Советского Союза. По оценкам многих соратников генерала Ивашутина, он был менеджером высокого класса.









Писать о разведчиках и легко, и сложно. Легко потому, что стараниями литераторов уже давным-давно созданы канонические образы бесстрашных рыцарей, воюющих в тылу врага,— Штирлиц-Исаев, майор Вихрь, Иоганн Вайс, Джеймс Бонд и Ваня Солнцев. Так что есть на кого равняться. А сложно потому, что реалии жизни и профессии разведчика должны, насколько это возможно, оставаться тайной за семью печатями.



А еще сложнее собирать информацию и писать о тех, кто учил, инструктировал этого человека, о тех, кто обеспечивал его деятельность в чужой стране и во вражеской армии, кто ждал от своего агента той самой единственной и самой важной весточки, которая спасет десятки тысяч солдатских жизней и обеспечит безопасность державы. Еще совсем недавно о таких людях мы не знали ничего…

В жизни генерала Ивашутина было два главных дела. Первое – борьба против агентов иностранных разведок. Второе – добывание военных секретов основных мировых держав. Основной смысл и того и другого – укрепление безопасности и сохранение территориальной целостности нашего государства. Судя по должностям, которые занимал генерал Ивашутин, и по его многочисленным наградам, он смог добиться положительных результатов в своей деятельности.

Ни одному из начальников ГРУ не довелось прослужить в должности руководителя отечественной военной разведки около четверти века – с 1963 по 1987 год. И ни одному из них не суждено было внести такой весомый вклад в развитие отечественной военной разведки. Генерала армии Петра Ивановича Ивашутина до сих пор вспоминают в ГРУ и уважительно называют только по имени и отчеству.



В начале 1987 года генерал армии Петр Ивашутин оставил должность начальника ГРУ. 23 февраля того же года он был назначен в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Но там он был недолго— Петр Иванович практически ослеп. Поругивал офтальмолога Федорова за неудачную операцию. 12 мая 1992 года главный разведчик СССР был уволен в отставку по состоянию здоровья.



5 ноября 1998 года на торжественном собрании в ГРУ министр обороны России Маршал Российской ФедерацииИ. Д.Сергеев вручил П. И.Ивашутину знак «За службу в военной разведке» за № 001.

Сотрудником военной контрразведки Петр Ивашутин стал в 1939 году. Становление Ивашутина-чекиста происходило в боевых условиях в период советско-финляндской войны в 1939—1940 годах.

Родился Петр Иванович Ивашутин 5 (18) сентября 1909 г. в г. Брест-Литовске в семье машиниста-железнодорожника. Окончил железнодорожное училище в г. Сновске и профессионально-техническую школу в г. Городне Черниговской области.

Долгие годы считалось, что Ивашутин – истинная фамилия генерала армии Петра Ивашутина. Оказалось, что фамилия его отца – Ивашутич. В детстве и юношестве будущий контрразведчик носил фамилию отца и однажды совершенно случайно был вынужден сменить фамилию родителей на новую – Ивашутин. А трансформация фамилии Ивашутич в Ивашутин произошла следующим образом.



- … Я работал слесарем-путейцем и мечтал поступить в институт. Но в то время на Украине преподавание в институте велось на украинском языке. Я этого языка не знал. Отец и мать решили переехать на постоянное жительство в город Иваново-Вознесенск. Отец всегда читал газеты «Правда» и «Гудок». Как-то в «Гудке» он прочитал, что в этом городе хороший коллектив в железнодорожном депо. Он также узнал, что там есть хороший политехнический институт. Поэтому отец и мать решили выехать в Иваново, где они могли бы найти работу по специальности, а я мог поступить в институт.



В политехнический мне поступить не удалось. В тот год в институт принимали только по рекомендации партийных ячеек города, а мы были иногородние. Поэтому никаких рекомендаций у меня не было. Обидно было. Но делать нечего. Тогда, я думаю, поступлю на завод. Написал заявление. Жду вызова. Через неделю прихожу на биржу по трудоустройству. Предлагают работу на текстильную фабрику. Я отказался. Прихожу через день – предлагают место на каком-то заводе чернорабочим. Тоже отказался. На следующий день на бирже меня пригласили подойти к седьмому окну. Девушка, сотрудник биржи, сообщает:



- Ивашутин. Есть место слесарем второго разряда на заводе № 1…



Я очень хотел поступить на работу именно на этот завод. Это был машиностроительный завод «Сантехстрой». Единственный в Иваново. Я с радостью схватил карточку-направление и бегом в заводоуправление. Там мне выдали временный пропуск, в котором было написано, что я – Петр Ивашутин, слесарь завода № 1. Мне был определен испытательный срок в две недели.



Так Петр Ивашутич стал Ивашутиным…



Испытательный срок я прошел успешно. Через две недели мне выдали постоянный пропуск на имя Ивашутина. В комсомольской организации тоже выписали членский билет на фамилию Ивашутин. Отец вначале возражал по поводу замены моей фамилии, но я боялся потерять работу на заводе…

В 1931 году он был призван на военную службу и стал курсантом Военной школы летчиков. В 1933 году после успешной сдачи выпускных экзаменов Петр Ивашутин был направлен для прохождения службы в эскадрилью тяжелых бомбардировщиков авиабригады Московского военного округа на должность летчика-инструктора. В 1934-1935 гг. служил летчиком бомбардировщика ТБ-3, а в 1937 году был назначен командиром этой грозной боевой машины. В том же году П.И. Ивашутин поступил в Военно-воздушную академию имени Н.Е. Жуковского.









В 1939 году одного из лучших слушателей второго курса академии Ивашутина отбирают для прохождения службы в специальных органах Наркомата внутренних дел СССР. Так Петр Ивашутин навсегда расстался с небом, с военной авиацией и стал секретным сотрудником.

Характерно, что в тот период времени, занимаясь обеспечением безопасности войск Красной Армии, Ивашутин, тогда еще совсем молодой офицер, начальник особого отдела 23-го стрелкового корпуса Ленинградского фронта, лично обратился к секретарю ЦК ВКП(б) А.А. Жданову, который возглавлял Ленинградский обком партии, с просьбой принять оперативные меры по обеспечению разведчиков штаба корпуса всем необходимым для выполнения боевых заданий в тылу противника. Просьба была выполнена.

Далее, с началом войны, контрразведчик Ивашутин воевал с германскими разведчиками и диверсантами на Крымском, Северо-Кавказском, Юго-Западном и 3‑м Украинском фронтах. Действовал он всегда смело, умело и расчетливо, принимал участие в задержании немецких разведчиков и агентов, лично руководил многими сложными оперативными мероприятиями. Причем не только контрразведывательными. Вот один из примеров творческого подхода к столь деликатному делу, как армейская разведка.

В апреле 1944 года советские войска готовились к освобождению Одессы, в которой хозяйничали немцы и румыны. В Одессе действовали наши разведчики-нелегалы, но с ними связь была потеряна. Они нуждались в новых каналах связи с Центром и новых шифрах.

Для установления связи с этими нелегалами в Одессу необходимо было направить связника. Решено было направить не одного разведчика, а группу. По замыслу Ивашутина для выполнения этой задачи были отобраны четверо лучших разведчиков разведывательного отдела штаба фронта. Он разработал и легенду для них. Согласно ей, командир группы должен был изображать пленного советского офицера, двое других разведчиков— эсэсовцев, а четвертый— румынского жандарма! Согласитесь, заподозрить конвоиров и «языка» в принадлежности к армии противника никому бы и в голову не пришло. Группа перешла линию фронта и просочилась в город, выполнила задание и без потерь возвратилась к своим.

Генерал Ивашутин рассказывал, что в годы Великой Отечественной войны органы «Смерша», в которых он вырос от капитана до генерал-майора, занимались не только выявлением и уничтожением немецких разведчиков и агентов, но и глубинной разведкой.



—Я мог, если была необходимость, — говорил генерал, — послать своего разведчика для выполнения специального задания в Берлин, в Париж, в любое место за линией фронта. А фронтовая разведка должна была действовать только за линией фронта, там, где располагался противник.

После победы над фашистской Германией работы у контрразведчика Ивашутина не уменьшилось. На территорию СССР забрасывались агенты-парашютисты, другие агенты иностранных разведок тайно пытались ползком пересечь советские границы и раствориться на бескрайних просторах СССР.Иностранные разведки активно использовали для достижения своих целей и «пятую колонну»— военизированные националистические организации, сохранившиеся в Украине и в Прибалтике. Эти профашистские подпольные организации были хорошо вооружены и получали поддержку от иностранных разведок. В Украине борьбу против украинских националистов было поручено возглавить генералу П. И.Ивашутину. В сентябре 1952 года он был назначен министром государственной безопасности УССР, а в 1953 году стал заместителем министра внутренних дел Украины.

Генерал Ивашутин поставленные перед ним задачи выполнил.Перед отъездом в Москву Петр Иванович сказал руководителям УССР слова пророческие:



—Борьба с бандеровцами не окончена. Пройдут годы, осужденные отбудут свои сроки. Далеко не все из них вернутся в Украину раскаявшимися. Вырастут дети и внуки репрессированных. В их душах сохранится обида за судьбу своих отцов и дедов… При мощной подпитке с Запада, на волне украинского национализма и русофобии бандеровщина возродится. Поэтому необходимо адекватное противодействие— политическое, экономическое и социальное, но особенно— идеологическое.

В 1954 году генерал-полковник П. И.Ивашутин был назначен на должность заместителя председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР. Он курировал деятельность 3‑го Главного управления КГБ (военная контрразведка), а также 4‑го, 5‑го и 6‑го управлений, ряда отделов и Комиссию по аттестации офицерского состава Комитета государственной безопасности.

В 1958 году было разработано новое «Положение о КГБ при Совете Министров СССР». В создании этого документа принимал участие и генерал П. И.Ивашутин. В том совершенно секретном документе было указано, что «…Комитет государственной безопасности… и его органы призваны бдительно следить за тайными происками врагов Советской страны, разоблачать их замыслы, пресекать преступную деятельность империалистических разведок против Советского государства…».

В одном из пунктов этого документа указывалось, что органы КГБ должны вести «…контрразведывательную работу в Советской Армии, Военно-Морском Флоте, в Пограничных войсках и войсках МВД», в других структурах, предупреждая «…проникновение в их ряды агентуры иностранных разведок и иных вражеских элементов…». Это направление было сферой деятельности генерала Ивашутина, который в 1956 году был назначен на должность первого заместителя председателя КГБ.

Петр Иванович так рассказывал о своем переходе в органы военной разведки:

—Когда генерал Серов был отстранен от должности начальника ГРУ, я сам захотел возглавить эту специальную службу и готов был добиться улучшения качества ее работы. Хотите знать почему? Во‑первых, я хорошо знал специ-фику работы военной разведки и имел представление о том, как работают военные разведки ведущих мировых держав. Во‑вторых, в Комитете государственной безопасности мне стало тяжело работать. Честно скажу, на меня легла ответственность за работу всего аппарата КГБ…



Мне даже приходилось летать с Н. С.Хрущевым на съезды братских компартий, на различные международные совещания, где приходилось обеспечивать его безопасность, хотя для этого был специальный заместитель председателя КГБ.Поэтому после снятия Серова с должности начальника ГРУ я обратился в отдел административных органов ЦК КПСС по кадрам с просьбой поручить мне руководство военной разведкой, которая подвергалась в тот период серьезной проверке комиссией ЦК КПСС.Мою просьбу удовлетворили.



Так я оказался в Главном разведывательном управлении…

Особенность перевода Ивашутина в ГРУ состояла в том, что он прибыл на новое место службы в сопровождении только своего помощника и адъютанта Игоря Попова. Других сотрудников КГБ он в ГРУ не пригласил. Это удивило бывалых военных разведчиков, которые знавали и другие примеры.

С первых же дней деятельности генерал-полковника П. И.Ивашутина опытные военные разведчики отметили в его работе основные стратегические направления. Первое— укрепление системы подготовки высококвалифицированных кадров военной разведки.

Второе— сохраняя традиционные формы ведения разведки, Ивашутин стал уделять значительное внимание внедрению в практику сбора и обработки разведывательных сведений новых достижений в области радиоэлектронной техники.

Генерал Ивашутин поддержал предложение о создании на Кубе специальной группы радиоэлектронной разведки, нацеленной на разведку стратегических ядерных сил США. В ГРУ была сформирована первая группа радиоэлектронной разведки «Тростник», которая в ноябре 1963 года приступила к работе на Острове свободы. Результаты деятельности группы были положительными.

Третье— успехи СССР в освоении космического пространства открывали перед разведкой новые неограниченные возможности оперативного сбора сведений о состоянии вооруженных сил иностранных государств и передислокации их частей, подразделений, а также кораблей военно-морских сил. Ивашутин безотлагательно решил воспользоваться этими возможностями. Вскоре в ГРУ появилось новое управление космической разведки.

Быстро проявились и другие новые направления, которые начальник ГРУ генерал Ивашутин стремился активизировать с целью своевременного добывания точных и полных сведений о состоянии вооруженных сил вероятного противника и планах их использования против Советского Союза.

Осенью 1967 года пограничные силы Корейской Народно-Демократической Республики задержали в своих территориальных водах американский разведывательный корабль «Пуэбло». Специалисты ГРУ в области радиоэлектронных средств разведки провели полное обследование американского корабля и его электронной начинки. Результаты обследования «Пуэбло» и возможностей новейшей радиоэлектронной разведывательной аппаратуры были подробно доложены начальнику Генерального штаба и министру обороны СССР.

Генерал Ивашутин выступил с предложением о создании в СССР подобных разведывательных кораблей, в первую очередь для Черноморского и Тихоокеанского флотов. Предложение начальника ГРУ было поддержано руководством Советского Союза. Уже к концу 1969 года первый разведывательный корабль Черноморского флота «Крым» вышел в боевой поход. В 1971 году были построены разведывательные корабли «Кавказ», «Приморье» и «Забайкалье».

Любознательный начальник ГРУ в 1974 году побывал и на Северном флоте, где во время учений «Горизонт» совершил поход на атомном подводном ракетоносце. Деятельности кораблей радиоэлектронной разведки генерал-полковник П. И.Ивашутин уделял постоянное внимание.

Еще одним любимым техническим проектом генерала Ивашутина было создание в Главном разведывательном управлении автоматизированной системы военной разведки, которая получила условное наименование «Дозор».

Одним из характерных качеств, присущих Петру Ивановичу, было его заботливое отношение к своим коллегам – военным разведчикам. Он, требуя от них конкретной и результативной работы, в то же время оберегал их, настойчиво защищал их интересы и способствовал продвижению по службе наиболее талантливых.

Когда ему задали вопрос:"Все, что вы рассказали, говорит о том, что с вашим назначением на должность начальника ГРУ в военной разведке значительное внимание стало уделяться развитию технических средств разведки. А что происходило с агентурной разведкой?", генерал добродушно ответил:

- Мы достаточно внимания уделяли и той, и другой разведке. Просто я не могу вам широко рассказывать о деятельности агентурной разведки, не имею права…«Кухня» эта и сегодня закрыта для публичной дискуссии. Но могу сказать, что любая, даже самая совершенная техника не сможет добыть тех секретных материалов, которые в состоянии получить разведчик-профессионал. Человеческий фактор был и остается в разведке на первом месте…





Петр Ивашутин на Кубе выслушивает пояснения руководителя советского военного представительства, сзади стоит военный атташе в Гаване Гиви Орджоникидзе, второй справа – Игорь Попов (адьютант).



—Вопрос о вводе Ограниченного контингента советских войск в Афганистан, — вспоминал Петр Иванович, — обсуждался 17 или 19 декабря 1979 года на совещании у начальника Генерального штаба маршала Николая Огаркова в присутствии всех его заместителей. Как всегда, первым предоставили слово начальнику военной разведки. Я категорически отверг идею о возможном прямом вмешательстве во внутренние дела Афганистана и подчеркнул, что мы можем создать там ситуацию, подобную той, в которой оказались американцы во Вьетнаме.

И, как стало известно сравнительно недавно, все заместители начальника Генштаба поддержали мнение и оценку обстановки, которую изложил начальник ГРУ…

Но мнение Ивашутина, которому в 1971 году было присвоено воинское звание генерал армии, впервые не было учтено в Генштабе и Политбюро ЦК КПСС при принятии окончательного решения по этой проблеме.

Советская военная разведка действовала в Афганистане активно и результативно. Ивашутин, получивший богатый опыт организации разведки и контрразведки в годы Великой Отечественной войны, в новых условиях использовал эти знания, дополняя их современными техническими средствами, которые военная разведка получила под его руководством.

Главному разведывательному управлению удалось создать на территории Афганистана такую систему военной разведки, которая надежно контролировала обстановку в стране и своевременно добывала сведения о любых передвижениях крупных сил и мелких групп оппозиции.

Побывавший в Афганистане в командировке заместитель министра обороны генерал армии В. М.Шабанов как-то после беседы с П. И.Ивашутиным сказал генерал-лейтенанту П. С.Шмыреву, который тоже был в Кабуле:

—Ваш начальник работает как бульдозер — переворачивает проблемы одну за другой…

Глубоко понимая, что защита завоеваний Апрельской революции является делом самих афганцев, генерал Ивашутин всячески стремился способствовать укреплению афганской армии. Он установил дружеские отношения с начальником разведки вооруженных сил ДРА генералом Халилем, не только оказывал афганцам помощь советами, но и добивался передачи им необходимой техники и вооружений.

Ветераны военной разведки отмечали, что Петр Иванович любил русскую литературу и поэзию, знал наизусть многие стихи А. С.Пушкина, М. Ю.Лермонтова и других поэтов. Он любил книги, встречался с писателями Юлианом Семеновым, Вадимом Кожевниковым, Василием Ардаматским, Евгением Воробьевым, авторами замечательных книг о деятельности советских военных разведчиков в годы Великой Отечественной войны. ГенералП. И.Ивашутин был для этих писателей великолепным консультантом. Он также курировал подготовку интересного двухтомника о военных разведчиках Я.Берзине, Р.Зорге, В.Заимове, Л.Маневиче, И.Винарове, И.Штебе и других. С журналистами П. И.Ивашутин не встречался. Он считал, что разведка в рекламе не нуждается.

Однако по просьбе «Военно-исторического журнала» он написал статью «Докладывала точно…» о деятельности военной разведки накануне и в годы войны. В 1998 году в еженедельнике «Независимое военное обозрение» была опубликована его статья «Разведка, интегрированная в политику».

Важным выводом тех статей можно считать мнение генерала армии П.И. Ивашутина о том, что боевая готовность военной разведки всегда должна быть на ступень выше боевой готовности тех частей, которые она обеспечивает своими разведывательными данными…

Реформируя и укрепляя систему военной разведки Генерального штаба Вооруженных Сил страны, генерал армии П.И. Ивашутин руководствовался именно этим принципом. И он был прав. Разведки много никогда не бывает.

Под руководством генерала армии П.И. Ивашутина выросло целое поколение военных разведчиков – профессионалов высокого класса.

Заслуги генерала армии П.И. Ивашутина были высоко оценены руководством государства. За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны и успешную деятельность по укреплению Вооруженных Сил СССР в послевоенный период генералу армии П.И. Ивашутину 21 февраля 1985 г. было присвоено звание Героя Советского Союза.









Петр Иванович Ивашутин скончался 4 июня 2002 г. в Москве, похоронен на Троекуровском кладбище.

4 сентября 2009 года в Главном разведывательном управлении состоялся митинг, в ходе которого будет открыта мемориальная доска. На ней изображен барельеф П.И. Ивашутина и сделана лаконичная надпись «В этом здании работал с марта 1963 по июль 1987 года Герой Советского Союза генерал армии Ивашутин Петр Иванович».

Тот, кто работал в Главном разведывательном управлении в годы, когда военной разведкой руководил П.И. Ивашутин, никогда не забудет это время.

При подготовке поста использованы материалы:

Красная Звезда. Маршал военной разведки

История холодной войны

Независимое военное обозрение

Книга Олега Хлобустова «Петр Ивашутин. Жизнь отдана разведке»

ГЕНЕРАЛ БЕЗ БИОГРАФИИ. ПЕТР ИВАШУТИН. Документальный фильм:

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Источник: ss69100.livejournal.com