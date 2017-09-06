Путин создает зерновую сверхдержаву: не нефтью единой…

Агентство Bloomberg напророчило России судьбу зерновой сверхдержавы. Нефтяная зависимость останется в прошлом, поэтому надеяться, что русские окажутся на грани экономического коллапса не стоит.

По мнению обозревателя агентства Леонида Бершидского, Москва имеет все шансы, чтобы слезть с нефтяной иглы и стать ведущим экспортером зерновых культур и наладить производство мясо-молочной продукции. Стереотипы пора ломать и прекратить считать Россию только поставщиком энергоресурсов. Не зря российский лидер Владимир Путин назвал диверсификацию экономики «суперзадачей на ближайшее десятилетие».

Энергоресурсы – это замечательно, но только не в качестве единственного источника наполнения государственного бюджета. Пора вспомнить о том, что Россия испокон веку считалась аграрной державой и будущие климатические изменения благоприятствуют увеличению посевных площадей в стране. Объемы экспорта стали расти уже с прошлого года: Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы – 27,8 млн. тонн, превзойдя по этому показателю все страны Евросоюза вместе взятые.

В 2017 году на экспорт уйдет 31,5 млн. тонн пшеницы. По экспорту овса, ячменя и кукурузы мы уже считаемся ведущим экспортером. Акценты смещаются с нефти на зерно? Давно пора… Экологически чистая продукция в достаточных объемах в мире затребована: кушать хотят все, а количество людей на планете явно меньше не становится.

Климатический фактор также сыграл свою роль, позволив России потеснить на азиатских рынках США, Австралию и Канаду, страдающих от засухи. Американцы, конечно, еще и сами себе навредили добычей сланцевого газа, стоит признать. Москва же уделяет особое внимание вопросам сохранения и возвращения к жизни пахотных полей. В будущем мы начнем осваивать под зерно и северные территории.

По мнению Бершидского, Россия, а также Украина с Казахстаном, смогут преодолеть политические разногласия и совместными усилиями создать новое общее экономическое будущее в постнефтяном мире. Затрат будет немало, легко никому не будет, но результаты не заставят себя ждать.

Зерно, по сути, наша вторая нефть. Помнится, Владимир Путин еще в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил следующее:

«Наше сельское хозяйство должно сказать спасибо администрации Обамы. Благодаря их мерам мы приняли контрмеры, которые в основном относились к рынку сельского хозяйства. И благодаря этим мерам мы смогли наладить наше производство в регулярном формате».

Результаты впечатляют: в 2016 году в России был собран рекордный урожай зерна. Спасибо за санкции, Запад, открывшие перед нами новое «окно возможностей» и подтолкнувшие к поиску свежих экономических решений.

Трудности пришлось бы пережить в любом случае, но вот раскачивались бы дольше. Теперь же иллюзий давно нет, зато появилось желание вопреки всему подтолкнуть экономическое развитие России. Лозунг «Догнать и перегнать!» лично мне всегда нравился… Неплохо мобилизует, не так ли?