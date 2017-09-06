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Путин создает зерновую сверхдержаву: не нефтью единой…

10:52. 6 сентября 2017 Просмотров - 589 5 коммент. Опубликовал:

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Агентство Bloomberg напророчило России судьбу зерновой сверхдержавы. Нефтяная зависимость останется в прошлом, поэтому надеяться, что русские окажутся на грани экономического коллапса не стоит.

По мнению обозревателя агентства Леонида Бершидского, Москва имеет все шансы, чтобы слезть с нефтяной иглы и стать ведущим экспортером зерновых культур и наладить производство мясо-молочной продукции. Стереотипы пора ломать и прекратить считать Россию только поставщиком энергоресурсов. Не зря российский лидер Владимир Путин назвал диверсификацию экономики «суперзадачей на ближайшее десятилетие».

Энергоресурсы – это замечательно, но только не в качестве единственного источника наполнения государственного бюджета. Пора вспомнить о том, что Россия испокон веку считалась аграрной державой и будущие климатические изменения благоприятствуют увеличению посевных площадей в стране. Объемы экспорта стали расти уже с прошлого года: Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы – 27,8 млн. тонн, превзойдя по этому показателю все страны Евросоюза вместе взятые.

В 2017 году на экспорт уйдет 31,5 млн. тонн пшеницы. По экспорту овса, ячменя и кукурузы мы уже считаемся ведущим экспортером. Акценты смещаются с нефти на зерно? Давно пора… Экологически чистая продукция в достаточных объемах в мире затребована: кушать хотят все, а количество людей на планете явно меньше не становится.

Климатический фактор также сыграл свою роль, позволив России потеснить на азиатских рынках США, Австралию и Канаду, страдающих от засухи. Американцы, конечно, еще и сами себе навредили добычей сланцевого газа, стоит признать. Москва же уделяет особое внимание вопросам сохранения и возвращения к жизни пахотных полей. В будущем мы начнем осваивать под зерно и северные территории.

По мнению Бершидского, Россия, а также Украина с Казахстаном, смогут преодолеть политические разногласия и совместными усилиями создать новое общее экономическое будущее в постнефтяном мире. Затрат будет немало, легко никому не будет, но результаты не заставят себя ждать.

Зерно, по сути, наша вторая нефть. Помнится, Владимир Путин еще в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил следующее:

«Наше сельское хозяйство должно сказать спасибо администрации Обамы. Благодаря их мерам мы приняли контрмеры, которые в основном относились к рынку сельского хозяйства. И благодаря этим мерам мы смогли наладить наше производство в регулярном формате».

Результаты впечатляют: в 2016 году в России был собран рекордный урожай зерна. Спасибо за санкции, Запад, открывшие перед нами новое «окно возможностей» и подтолкнувшие к поиску свежих экономических решений.

Трудности пришлось бы пережить в любом случае, но вот раскачивались бы дольше. Теперь же иллюзий давно нет, зато появилось желание вопреки всему подтолкнуть экономическое развитие России. Лозунг «Догнать и перегнать!» лично мне всегда нравился… Неплохо мобилизует, не так ли?

Метки: владимир путин, ес (евросоюз), зерно, сельское хозяйство, экспорт
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5 коммент.»

  • 4087 3657
    Вячеслав 6 сентября 2017 в 12:15 Ссылка Пометить
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    Будет, как и с бензином… Страна первая по добычи нефти, а цены на бензин – заоблачные… Вот и цены на муку и хлебо-булочные тоже будут космическими…

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  • 2058 1762
    Руса 6 сентября 2017 в 18:45 Ссылка Пометить
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    ” Путин создает зерновую сверхдержаву…” )

    На экспорт пустили пшеницу через частные компании и порты, а уничтожение
    сельского образа жизни и русской деревни продолжается.
    Средняя зарплата на селе составляет всего 21 тыс. руб., а средняя по
    экономике- 37 тыс. руб.
    Правильно Владимир Кашин сказал, что крестьянин продает свою пшеницу 3-го
    класса по 9 руб. за 1 кг, а мука уже стоит 16 руб. Хлеб у пекаря- 48 руб., а
    в торговле- 67 руб. Аналогично и с макаронными изделиями, с молоком и пр.
    На ценах потребителям наживаются, а власти на это закрывают глаза.
    В результате, доля населения, занятого в сельском хозяйстве, уменьшилась
    с 13,5% в 1990г. до 7%, 43 млн. га сельхозземли заброшено.
    В Советской России вносили в почву 10 млн. тонн минеральных удобрений,
    в 2015г.- всего 2,5 млн. тонн. Органических: 390 млн. тонн, сейчас- 65.
    Причем, Россия производит 18 млн. тонн минеральных удобрений в год, а использует в своем сельском хозяйстве лишь 10%, остальное продает на экспорт.
    По мелиорации такая же картина. Поэтому урожайность с 1 га в 2 раза ниже,
    чем в Китае и во Франции, в 3 раза ниже чем в США.
    В урожае пшеницы 1-го и 2-го классов уже нет, а 3-го класса лишь 25%.
    Основная масса- это 4-й класс (49%) и 5-й(29%). Отсюда и качество провальное.
    Производство молока и мяса говядины в России вообще ниже плинтуса.
    В РСФСР производили говядины в 3 раза больше.
    Сегодня на сельское хозяйство выделяется всего 1,5% госбюджета, а в Советском
    Союзе- 15%.
    Швейцария 6 млрд. долларов дает своему селу. Китай- 154 млрд., а мы- всего лишь
    3,5 млрд. долларов.

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  • 4484 3298
    марина 6 сентября 2017 в 21:48 Ссылка Пометить
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    для посева мы все закупаем у них-это фикция наши результаты, как и суперджет.

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